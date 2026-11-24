Trong 4 tháng, Erika Mathews tự tay cải tạo căn phòng ở bang Colorado (Mỹ) thành thư viện nhỏ lấy cảm hứng từ bộ phim “Người đẹp và Quái vật” của Disney.

Căn phòng được Erika Mathews cải tạo thành thư viện nhỏ trong nhà.

Giữa năm nay, Erika Mathews (39 tuổi) biến căn phòng nhỏ, đơn điệu trong nhà riêng ở Colorado thành thư viện lộng lẫy lấy cảm hứng từ bộ phim Người đẹp và Quái vật của Disney.

Không gian được tô điểm bằng hệ thống kệ sách âm tường, những đường phào chỉ cầu kỳ, chi tiết trang trí mạ vàng, cửa sổ kính màu, lò sưởi nổi bật và bức tranh trang trí trên trần nhà. Tất cả kết hợp hài hòa, mang đậm chất cổ tích.

Đặc biệt, gần như toàn bộ công trình đều do Mathews thực hiện.

“Khi chuyển đến đây vào năm ngoái, tôi đã biết mình muốn làm điều gì đó thật đặc biệt. Trong lúc hình dung về những kệ sách âm tường và một chiếc lò sưởi, tôi biết ngay mình sẽ lấy cảm hứng từ đâu”, cô chia sẻ với People.

Quá trình cải tạo kéo dài khoảng 4 tháng, từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay. Phần lớn công việc được cô thực hiện vào cuối tuần.

Mathews tự đảm nhận gần như mọi công đoạn, bao gồm đóng kệ sách, lát sàn gỗ theo kiểu parquet (sàn gỗ ghép), lắp đặt phào chỉ trang trí và dát vàng các chi tiết nội thất. Những món đồ nội thất mang phong cách cổ điển cũng góp phần hoàn thiện diện mạo căn phòng, tạo cảm giác như một thư viện lâu đời trong truyện cổ tích.

Quá trình cải tạo kéo dài khoảng 4 tháng.

Dù từng có kinh nghiệm thực hiện một số dự án cải tạo nhà cửa, lần này Mathews vẫn phải học thêm nhiều kỹ năng mới.

“Tôi vốn quen với việc lắp phào chỉ trần và phào trang trí tường. Thế nhưng, đóng kệ sách, dán giấy trang trí trần nhà, lát sàn parquet và dát vàng đều là những việc lần đầu tiên tôi thử sức”, cô chia sẻ.

Phần trần nhà là thử thách lớn nhất đối với Mathews. Cô muốn tạo nên một bức tranh trần mang vẻ nguy nga như những tác phẩm hội họa trong lâu đài cổ. Tuy nhiên, việc dán giấy trang trí lên trần khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng, khiến cô phải nhờ mẹ và chị gái hỗ trợ.

“Tôi từng nhiều lần tự dán giấy trang trí lên tường nên nghĩ bụng: 'Dán lên trần thì khó hơn được bao nhiêu?'. Hóa ra, điều đó phức tạp hơn rất nhiều”, Mathews nhớ lại.

Sau khi chi khoảng 5.000 USD và dành nhiều tháng miệt mài thi công, Mathews có được không gian như bước ra từ trí tưởng tượng thời thơ ấu. Dù đôi lúc cô phát hiện vài chi tiết chưa thực sự hoàn hảo, căn phòng là minh chứng cho những gì cô có thể tự tay làm được.

“Tôi thường rất khắt khe với chính những gì mình làm ra, nhưng thực sự tự hào về công trình này”, Mathews bày tỏ.

Mathews gần như tự tay bài trí tất cả chi tiết trong căn phòng đọc sách của mình.