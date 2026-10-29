Đám cưới như mơ của cặp đôi mê sách ở TP.HCM

Hôn lễ của Linh và Mây được tổ chức hồi tháng 8 với nhiều chi tiết trang trí liên quan đến sách.

Trong không gian hôn lễ của Nguyễn Mây và Mỹ Linh, hình ảnh sách hiện diện từ trên khung chụp ảnh, bàn tiệc, thể hiện sở thích chung của cặp đôi.

Tham dự tiệc cưới của cô dâu Mỹ Linh (sinh năm 1993) và chú rể Nguyễn Mây (sinh năm 1991) tại TP.HCM hồi tháng 8, nhiều vị khách bị thu hút ngay khi bước vào không gian hôn trường.

Từ khung nền chụp hình, bàn tiệc trang trí với sỏi và hoa đến bức tường đá, mỗi nơi đều tượng trưng cho những dấu mốc, kỷ niệm trong hành trình của cặp đôi. Đặc biệt, phần lớn đều được lấy cảm hứng từ các cuốn sách.

"Vì đều là những người thích đọc sách, nên sẽ thật thiếu sót nếu đám cưới của chúng tôi thiếu hình ảnh này. Thật may mắn và hạnh phúc khi chúng tôi đã thể hiện được điều đó trong ngày trọng đại", Linh nói với Tri Thức - Znews.

Sách ở khắp nơi

Linh và Mây đều không muốn việc trang trí sách là một điều quá dễ đoán trong hôn lễ. Cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật, cặp đôi dành khoảng 3 tháng lên ý tưởng, muốn biến hóa sách theo một tinh thần khác, đặc biệt là kết hợp hài hòa với không gian tổ chức tiệc mang hình dáng của một hang động.

Theo yêu cầu của hai vợ chồng, hình tượng hóa sách thành phông nền chụp ảnh chính, đơn vị thiết kế đã tạo các khung trắng, sắp xếp như một quyển sách bung ra. Bên trong, hoa đủ màu sắc và hình dáng được treo cùng nhiều ký tự, như những câu chuyện được dệt lên qua từng trang sách.

"Phông nền này vừa đậm chất nghệ thuật đương đại với ẩn ý bên trong, vừa nhìn thấy ngay chúng tôi là những con người thích sách", Linh giải thích.

Hạnh Tiên - khách mời đám cưới, bạn chung của cô dâu chú rể - vẫn nhớ cảm giác ấn tượng khi cô nhìn thấy concept trang trí này. Cô đặc biệt thích những câu trích dẫn từ các cuốn sách đặt trên bàn tiệc.

“Hôm đó tôi tận hưởng trọn vẹn đám cưới, từ ngắm nghía phần trang trí đến tham dự trò chơi, thưởng thức tiệc”, cô nói.

Sở thích đọc của hai nhân vật chính xuất hiện trong hôn lễ qua các trang sách.

Theo nghệ sĩ trang trí đám cưới Châu Đỗ, một trong những điểm tựa để phát triển concept cưới cho cặp đôi TP.HCM là cuốn Bóng hình của gió (tác giả Carlos Ruiz Zafón). Mây giải thích đây là cuốn anh khuyên vợ đọc sau khi tự mình nghiền ngẫm và có khoảng thời gian đáng nhớ với nó.

"Tôi đọc nó những ngày tháng chống dịch Covid-19 khó khăn và mọi thứ phải ngưng lại cho việc giãn cách. Tôi cảm nhận đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất từng đọc cho đến nay", anh chia sẻ.

Tình tiết Mây tâm đắc nhất trong cuốn sách là khi nhân vật người cha nói với đứa con Daniel trong lần đầu tiên đưa cậu tới Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên.

"Mỗi câu chuyện, mỗi tập sách con thấy ở đây đều chứa đựng một tâm hồn. Tâm hồn của người đã viết nên cuốn sách, của những người đã đọc nó, đã sống và mơ cùng nó. Mỗi lần cuốn sách truyền sang tay người khác, mỗi lần ai đó lướt mắt qua từng trang sách, tâm hồn nó lại lớn lên và mạnh mẽ hơn".

Với Linh, sau nhiều lần bỏ ngang vì chưa hòa vào không khí trong tác phẩm, đến khoảng 1/3 cuốn, cô bỗng không ngưng lại được và đọc liên tục, thậm chí rơi nước mắt ở đoạn twist (tình tiết, bước ngoặt bất ngờ - PV).

Từ "bạn đọc" thành vợ chồng

Linh và Mây quen nhau vào năm 2019 qua một người bạn chung. Thời gian đầu chưa gặp mặt trực tiếp, cả hai duy trì liên lạc trực tuyến bằng việc giới thiệu sách hay cho nhau đọc trong khoảng thời gian giãn cách vì dịch Covid-19, giống như những người "bạn đọc".

Với Mây, anh thích đọc sách truyện từ nhỏ. Tự nhận là người hướng ngoại có nội tâm phát triển mạnh mẽ, tuổi thơ anh lớn lên với vô vàn câu chuyện, hình tượng nhân vật, những cuộc đời được hư cấu nhưng lại khắc sâu trong anh đến giờ.

Cặp đôi TP.HCM mãn nguyện khi tổ chức được đám cưới đáng nhớ.

Trong khi đó, Linh được truyền cảm hứng đọc từ cha. Ông đọc nhiều sách đến mức nhà cô từng cho thuê sách vì có quá nhiều. Cô lớn lên với sự tò mò những cuốn sách đủ thể loại, từ văn học trong và ngoài nước, truyện thiếu nhi, sách về nhân vật nổi tiếng, sách chính trị, nghệ thuật, kinh tế... Khi biết đọc chữ, cô nghiền ngẫm nhiều hơn, tìm được sự thú vị riêng ở từng thể loại.

Linh vẫn nhớ mỗi lần được dẫn đi nhà sách, mẹ luôn để chị em cô tự do tìm tòi, chọn sách hàng giờ liền. "Có lẽ vì vậy, sách trở thành bạn đồng hành trong quá trình trưởng thành của tôi", cô nói.

Sau khi hết dịch, Linh và Mây tiếp xúc nhiều hơn khi làm chung một số dự án rồi dần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, cả hai quyết định về chung nhà khi cảm thấy mọi thứ đã chín muồi.

Hiện, tổ ấm nhỏ của cặp đôi chất đầy sách yêu thích của cả hai người. Dù gu đọc khá khác nhau, Mây thích tiểu thuyết văn học còn Linh chuộng thể loại phi hư cấu, cả hai dung hòa, khám phá thể loại mới khi gợi ý cho đối phương ấn phẩm mình thấy tâm đắc.

"Việc đi nhà sách mua sắm cũng là một phần trong việc giải trí của cuộc sống chúng tôi. Đó có lẽ là một trong những điều hạnh phúc khi cưới một người 'bạn đọc'", Linh bày tỏ.