Nổi tiếng với những màn tặng tiền, điện thoại cho người lạ, Win William kết hợp hình ảnh hào phóng với hoạt động bán hàng livestream tại Thái Lan.

Những ngày qua, hình ảnh Win William xuất hiện trên đường phố TP.HCM, trò chuyện và tặng iPhone, iPad cho người dân thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. TikToker người Lào có khoảng 34 triệu người theo dõi vốn được nhiều khán giả Việt biết đến qua trào lưu “iPhone Kupi”.

Tuy nhiên, những chiếc điện thoại được trao bất ngờ chỉ là một phần trong nội dung giúp anh nổi tiếng. Trước khi được chú ý tại Việt Nam, Win đã xây dựng tên tuổi ở Thái Lan bằng các phiên bán hàng trực tuyến kết hợp giải trí và tặng quà.

Win William đăng video xuất hiện trên đường phố TP.HCM.

Từ căn phòng bán quần áo cũ

Theo Khaosod, Win sinh tại tỉnh Xayaburi, Lào. Trong chương trình kể về cuộc đời mình, anh cho biết khởi nghiệp với khoảng 2 triệu kip (2 triệu đồng) và một tấm chăn cũ, sống trong căn phòng nhỏ, không có cả chiếu để ngủ.

Anh bắt đầu bằng việc livestream bán quần áo đã qua sử dụng, tự làm mọi công đoạn từ đóng gói đến gửi hàng. Có những ngày, công việc kéo dài tới sáng mới được nghỉ.

Sau khoảng hai đến ba tháng tích lũy vốn, Win chuyển chỗ ở, bán quần áo mới và dần xây dựng đội ngũ. Khi hộp quà ngẫu nhiên trở thành trào lưu, anh nhập hàng để kinh doanh nhưng gặp nhiều khó khăn khi khách đặt rồi không thanh toán, hàng bị trả lại, nguồn cung không kịp đáp ứng.

Hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội của TikToker có 34 triệu follower.

Theo lời Win, trách nhiệm với hàng chục nhân viên khiến anh phải tìm cách điều chỉnh. Anh chuyển hàng hóa sang kho riêng, tổ chức lại công việc để vận hành có hệ thống hơn.

Cùng với hoạt động bán hàng, Win phát triển các video trao tiền, vàng và thiết bị công nghệ cho người gặp trên đường. Manager Online nhận xét cách nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự và hình ảnh sẵn lòng giúp người khác là những yếu tố tạo nên sức hút của anh.

Một video được báo dẫn lại ghi cảnh Win mời nhân viên phục vụ chọn giữa 10.000 baht (khoảng 7,6 triệu đồng) tiền mặt và một chiếc hộp bí mật. Khi người này chọn hộp, bên trong là 100.000 baht (khoảng 76 triệu đồng).



Ở tình huống khác, một nữ nhân viên người Myanmar được tặng xe đạp, tiền và quà. Cuộc trò chuyện còn xoay quanh mong muốn mở quán ăn của cô, với những lời động viên từ Win.

Theo phân tích của Manager Online, nội dung tặng quà giúp anh tạo tương tác và xây dựng hình ảnh gần gũi. Bên cạnh sự bất ngờ khi mở hộp hay nhận tiền, người xem còn được theo dõi hoàn cảnh, mong muốn và phản ứng của người nhận.

Phản ứng trái chiều

Hoạt động kinh doanh của Win ngày càng được tổ chức như những chương trình giải trí.

Ngày 29/9/2025, anh thực hiện sự kiện WOF 2025 - Win of Fash(ion) tại Bangkok, kết hợp trình diễn thời trang với livestream bán hàng. Nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung Thái Lan tham gia.

Theo Khaosod, Win nói muốn thử cách giới thiệu sản phẩm mới để khán giả không thấy nhàm chán. Người xem vừa theo dõi trình diễn, vừa có thể mua sắm ngay trong buổi phát sóng.

Anh cũng phát triển thương hiệu nước hoa WINDSCENT cùng đối tác Belle. Trong bài báo, phía kinh doanh công bố những con số lớn về đơn hàng và doanh thu. Tuy nhiên, đây là số liệu do các bên đưa ra, không đồng nghĩa với lợi nhuận hay khối tài sản cá nhân của Win.

Win William gây chú ý với những màn trao quà miễn phí.

Sự nổi tiếng cũng khiến anh đối mặt phản ứng trái chiều.

Sau chiến dịch mua sắm 9/9 năm 2024, một số người chỉ trích Win là người nước ngoài bán hàng cho người Thái rồi mang tiền về quê nhà. Ngày 13/9 năm đó, anh đăng video giải thích về hoạt động kinh doanh.

Theo Thaiger, Win nói mình đưa vốn sang Thái Lan, có đối tác người Thái và thuê nhân viên địa phương. Anh cho biết công ty được đăng ký từ ngày 26/10/2022, đồng thời khẳng định thực hiện nghĩa vụ thuế đúng pháp luật.

Nam TikToker cũng xin lỗi những người cảm thấy không thoải mái và bày tỏ mong muốn đóng góp cho nơi mình kinh doanh. Những thông tin về đăng ký doanh nghiệp và thuế trong bài là lời giải thích của anh.

Tên tuổi gắn với các màn phát quà còn khiến Win trở thành mục tiêu giả mạo. Tháng 6/2025, Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan cảnh báo một trang giả danh anh quảng cáo điện thoại giá rẻ, yêu cầu đặt cọc rồi tiếp tục đòi chuyển tiền.

Đến tháng 5/2026, luật sư đại diện Win trình báo về hàng chục tài khoản sử dụng trái phép hình ảnh, video của anh; một số bị cáo buộc dụ người dùng chuyển tiền hoặc bán hàng giả. Trong những vụ việc này, Win là người bị mạo danh.

Cách xây dựng hình ảnh của Win có nét tương đồng với nhóm nhà sáng tạo kết hợp cuộc sống dư dả cùng những màn giúp đỡ người lạ.

Theo Rest of World, mô hình này đã lan rộng với các gương mặt như MrBeast tại Mỹ và Asherkine ở Nigeria. Trong một video, Asherkine mua hết hàng của hai phụ nữ bán ớt, đưa họ đi mua sắm bằng xe sang rồi tặng tiền. Hình ảnh giàu có đi cùng sự hào phóng giúp người sáng tạo vừa gây tò mò, vừa tạo thiện cảm với khán giả.

Một nghiên cứu trên Journal of Philanthropy and Marketing phân tích rằng việc giúp người có thể trở thành nội dung giải trí, tạo lượt xem, doanh thu quảng cáo và hợp đồng tài trợ để tiếp tục tài trợ các hoạt động hỗ trợ. MrBeast là ví dụ nổi bật cho vòng tuần hoàn này.

Tuy nhiên, mô hình cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư, sự đồng thuận của người nhận và ranh giới giữa hỗ trợ cộng đồng với quảng bá cá nhân.