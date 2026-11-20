Dễ say xe khi ngồi ghế hành khách, Ý Thơ quyết định tự lái xe hoa từ nhà gái ở Gia Lai đến nhà chú rể ở Đắk Lắk trong ngày cưới 16/11.

Cô dâu tự lái xe hoa chở chú rể hơn 200km Trong ngày cưới, Ý Thơ tự tay lái ô tô chở chồng vượt hơn 200km.

Sáng 16/11, trong bộ váy cưới, Võ Đặng Ý Thơ (24 tuổi, quê phường An Khê, Gia Lai) ngồi sau vô lăng chiếc xe hoa. Chú rể Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi) ngồi ghế bên cạnh, còn bố mẹ cô dâu ngồi phía sau. Cả nhà đi hơn 200 km đến nhà chú rể ở phường Đông Hòa, Đắk Lắk, để kịp làm lễ lúc 9h.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ý Thơ cho biết cô dễ say xe từ nhỏ. Có lần, chỉ ngồi sau xe máy của mẹ trên một quãng đường ngắn, cô cũng thấy nôn nao. Khi còn yêu nhau, mỗi lần đi lại giữa hai quê, Thơ và Huy thường gọi taxi.

Ngày cưới, Thơ lo sẽ mệt nếu ngồi ghế hành khách suốt chặng đường dài. Cô cho biết những lần uống thuốc chống say xe trước đây, cô thường thấy buồn ngủ. Biết con gái muốn giữ tỉnh táo để làm lễ, bố Thơ đề nghị cô tự lái xe hoa.

“Nhiều người không biết tôi sợ say xe nên có thể nghĩ tôi muốn thể hiện. Nhưng thực tế, tôi chỉ muốn tránh cảm giác khó chịu khi ngồi trên xe và giữ được sự tỉnh táo trọn vẹn trong ngày cưới”, Ý Thơ nói.

Ý Thơ và Quốc Huy trong ngày cưới.

Gia đình sắp xếp xuất phát sớm để có thời gian dừng nghỉ giữa đường. Bố Thơ ngồi ở hàng ghế sau để hỗ trợ con gái khi cần. Đến gần nhà chú rể, cả đoàn vẫn còn khoảng một giờ để chỉnh trang trang phục trước khi làm lễ. Thơ cho biết cô vẫn khỏe sau chặng đường dài.

Từ ghế bên cạnh, Huy thỉnh thoảng hỏi vợ có mệt không rồi pha trò cho cô bớt căng thẳng. Anh cũng dùng điện thoại ghi lại cảnh hai vợ chồng ngồi trên xe hoa.

Huy kể ban đầu anh có chút lo lắng vì quãng đường xa, nhưng hiểu vợ thường khó chịu khi say xe nên đồng ý để cô cầm lái. Ngoài ra, kể từ khi Thơ có bằng lái ôtô hai năm trước, Huy cho biết cô cũng từng nhiều lần lái xe chở anh cũng như gia đình đi chơi, du lịch.

"Vợ thích và cũng đã quen cầm lái nên tôi hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa sức khỏe và tâm trạng vui vẻ của vợ vẫn là điều quan trọng nhất trong ngày trọng đại", Quốc Huy chia sẻ.