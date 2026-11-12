Lũ tràn vào nhà, cô dâu bật khóc trên bè tạm

Chỉ trong khoảng 30 phút, nước lũ tràn vào nhà cô dâu Tuyết Linh ở Đắk Lắk, buộc hai gia đình thay đổi lịch trình, rút gọn nghi lễ để kịp rời vùng ngập.

Nước ngập nửa người, chú rể phải dùng bè đón dâu Nước bất ngờ dâng cao gây ngập nặng nhà cô dâu Tuyết Linh ở xã Xuân Phước (Đắk Lắk), chú rể Quốc Mạnh cùng người thân phải rút gọn các nghi thức đón dâu, dùng bè đưa cô ra khỏi nhà sáng 12/11.

Theo kế hoạch ban đầu, sáng 12/11, đoàn nhà trai của chú rể Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 2002, quê Hưng Yên) sẽ có mặt tại nhà cô dâu Tuyết Linh (sinh năm 2000) tại thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước (Đắk Lắk) vào khoảng 8h20 để làm lễ đón dâu.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước lũ bất ngờ dâng cao đúng sáng tổ chức hôn lễ, khiến mọi thứ đảo lộn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Mạnh kể khoảng 5h sáng cùng ngày, anh gọi điện hỏi vợ về tình hình ngập lụt và được cô trấn an rằng tình hình vẫn ổn. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau, nước đã tràn vào sân.

6h ngày 12/11, nước tràn vào ngập sân nhà cô dâu. Đến 7h30, mực nước đã cao ngang ngực người lớn.

"Không ai nghĩ nước lên nhanh như vậy", chú rể chia sẻ. Thấy tình hình không ổn, hai bên gia đình thống nhất đẩy giờ đón dâu lên sớm hơn.

Đến 7h05, Mạnh cùng đoàn nhà trai xuất phát từ khách sạn cách nhà gái khoảng 10 km. Khoảng 7h20, đoàn đến nơi nhưng nhiều đoạn đường đã ngập sâu, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Theo Mạnh, nhà vợ nằm dưới chân đê, nước ngoài đường ngập đến ngang hông người lớn, một số vị trí bên trong nhà ngập đến ngực. Do nước quá sâu, phần lớn người thân trong đoàn nhà trai không thể vào làm lễ như dự kiến. Chú rể phải lội nước vào trước, sau đó bác ruột và cậu ruột mới tiếp tục vào nhà gái làm đại diện. Các tráp lễ được chuyển đến khu vực cao ráo trên đê, rồi nhờ người thân nhà gái mang vào trong.

Dù phải rút gọn nhiều công đoạn, hai gia đình vẫn cố gắng hoàn thành lễ gia tiên, thắp hương và các nghi thức đón dâu truyền thống. Trong video được chị gái Mạnh ghi lại, một số người thân phải dùng bè tạm đưa cô dâu ra ngoài để tránh ướt trang phục, xung quanh là dòng nước lũ đục ngầu.

"Mọi thứ phải làm nhanh vì sợ nước tiếp tục dâng, lúc đó sẽ không ra ngoài được", Mạnh kể.

Theo chú rể, tiệc cưới ở nhà gái dự kiến đón khách lúc 9h cũng phải hủy bỏ. Gia đình cô dâu vừa lo tổ chức lễ cưới, vừa tất bật di chuyển tài sản để tránh ngập.

Chú rể Quốc Mạnh phải trao nhẫn cho cô dâu Tuyết Linh khi ra sân bay.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ cần thiết, đôi vợ chồng cùng đoàn nhà trai di chuyển đến sân bay Tuy Hòa để trở về Hưng Yên. Do phải ở lại khắc phục hậu quả mưa lũ, người thân nhà gái chưa thể cùng cô dâu ra Bắc.

Tủi thân khi đám cưới không diễn ra như mong đợi đồng thời lo lắng cho gia đình đang ở vùng ngập, cô dâu Tuyết Linh nhiều lần bật khóc. Cô hiện mang thai nên hai bên gia đình càng cố gắng thu xếp để cô sớm rời khu vực ngập lụt an toàn.

Dự kiến, gia đình Mạnh sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hưng Yên vào ngày 23-24/11. Trước mắt, đôi vợ chồng trẻ mong nước lũ sớm rút để gia đình nhà gái ổn định cuộc sống.

"Dù ngày trọng đại chưa trọn vẹn, vợ chồng tôi phần nào cảm thấy may mắn khi các nghi lễ đã diễn ra an toàn. Đây thực sự là một ngày không thể quên với hai đứa", chú rể bày tỏ.

Từ ngày 10 đến sáng 12/11, mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) khiến mực nước các sông Kỳ Lộ, sông Cô dâng cao, gây ngập nhiều khu dân cư và chia cắt giao thông. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ tính đến 10h ngày 11/11, lượng mưa tại xã Xuân Phước đạt 96,8 mm. Đến 19h15 cùng ngày, mực nước sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng đã vượt báo động III khoảng 0,24 m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 12/11, mưa lớn tại Trung Bộ có xu hướng giảm dần, song khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn cần đề phòng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông.