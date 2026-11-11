Đà Nẵng mưa dồn dập, người dân vác xe máy chạy lũ

Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại xã Trà My (Đà Nẵng) ngập sâu, một số đoạn quốc lộ chưa thể lưu thông. Chính quyền địa phương đã sơ tán 90 hộ dân đến nơi an toàn.

Người Đà Nẵng khiêng xe máy qua đoạn đường ngập ngang hông Mưa lớn từ ngày 10/11 khiến nhiều khu vực ở xã Trà My, TP Đà Nẵng ngập sâu, giao thông bị chia cắt trong ngày 11/11. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán tài sản.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Trung tá Ngô Đình Kiên - Phó trưởng Công an xã Trà My (TP Đà Nẵng) - cho biết đến trưa 11/11, mưa lũ vẫn ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên địa bàn. Quốc lộ 40B và 24C hiện còn ngập, chưa thể lưu thông, các phương tiện không thể lưu thông ở một số vị trí.

Tại thôn Đồng Trường, nước lũ rút bớt so với buổi sáng nhưng vẫn ngập sâu, phương tiện chưa thể qua lại. Thời tiết tại địa phương tiếp tục có mưa rải rác, từng lúc mưa lớn.

Theo ông Kiên, bước đầu ghi nhận 2 nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở. Lực lượng công an xã đã tham gia hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và dọn dẹp tại các vị trí bị ảnh hưởng. May mắn, những người dân tại 2 hộ này đều an toàn, không bị thương.

Anh Nguyễn Xuân Hội, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Trung Thị, xã Trà My, cho biết từ khoảng 4h cùng ngày, anh cùng lực lượng chức năng có mặt tại các điểm ngập lụt, sạt lở để hỗ trợ người dân. Mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu. Đặc biệt, tại khu vực ngã ba đường Chu Huy Mân thuộc thôn Đồng Trường, nước ngập ngang hông người vào sáng 11/11.

Xã Trà My xảy ra sạt lở do mưa lũ.

Một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ bị mắc kẹt trong nhà khi nước dâng nhanh. Anh Hội cùng lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ đưa cả gia đình ra khỏi khu vực ngập.

"Nước lên nhanh quá, người dân không kịp xoay xở", anh kể.

Trước đó, mưa lớn từ ngày 10/11 đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực thuộc xã Trà My. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà My, tính đến 9h ngày 11/11, địa phương ghi nhận 12 điểm ngập tại 5 thôn, gồm Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu, Đồng Trường và Dương Hòa.

Tại thôn Đồng Trầu xuất hiện 2 điểm sạt lở, gồm khu vực Quốc lộ 24C, đoạn trạm cân và khu vực nhà dân tại tổ đoàn kết số 6. Mưa lũ làm hư hỏng phần bếp của một ngôi nhà, gây ngập hoa màu tại các thôn Dương Hòa và Đồng Trầu. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Đoạn đường ngập sâu do mưa lớn ở thôn Đồng Trường, xã Trà My, TP Đà Nẵng.

Trước tình hình trên, chính quyền xã đã tổ chức sơ tán 90 hộ dân đến nơi an toàn, gồm 30 hộ tại Long Sơn, 1 hộ tại Trà Sơn, 1 hộ tại Đồng Trầu và 58 hộ tại Đồng Trường.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục bố trí chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu, ngầm tràn và khu vực nước chảy xiết, đồng thời chuẩn bị phương tiện cứu hộ, sẵn sàng sơ tán thêm người dân nếu cần thiết.