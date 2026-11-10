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Đời sống

Đường phố Đà Nẵng ngổn ngang sau một đêm mưa lớn

  • Thứ ba, 10/11/2026 10:53 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Mưa lớn, gió giật mạnh sáng 10/11 khiến nhiều cây xanh tại Đà Nẵng bật gốc, ngã đổ. Một ôtô đang đỗ trên đường Nguyễn Văn Linh bị cây đè trúng, gây cản trở giao thông.

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Đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng, sáng 10/11. Từ tối hôm trước, mưa lớn và gió giật làm đổ cây, hư hỏng biển quảng cáo trên một số tuyến phố. Đường Nam Trân và Tôn Đức Thắng có đoạn bị ngập. Ảnh: _darkteal_.
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Một cây bật gốc, đè lên ôtô đang đỗ trên đường Nguyễn Văn Linh trong đợt mưa gió tối 9/11. Trên đường Mỹ An 5 và Lê Trọng Tấn, gió mạnh cũng làm cây gãy, đổ. Ảnh: _darkteal_.

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Sóng ven bờ Đà Nẵng sáng 10/11. Trong bản tin lúc 3h30 cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ dự báo trong 24-48 giờ tới, vùng biển Đà Nẵng có sóng cao 2,5-4 m, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Ảnh: hangngoc26.

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Các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà nằm trong khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở. Tối 9/11, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách hoãn tham quan, đi bộ đường dài trên bán đảo khi có mưa lớn hoặc dông sét. Ảnh: Nguyễn Thành.

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Lực lượng chức năng cưa cây đổ, dọn đường tại Đà Nẵng trong đêm 9, rạng sáng 10/11. Tại phường An Khê, các điểm có cây đổ gồm đường Lê Trọng Tấn, đường Trường Chinh và ngã ba Nguyễn Đình Tựu - Nguyễn Đăng. Ảnh: Danang 35K Feet.

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Sáng 10/11, chính quyền phường Sơn Trà ghi nhận nhiều điểm có cây đổ hoặc cành gãy chắn đường sau một đêm mưa gió. Ảnh: UBND phường Sơn Trà.

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Cây xanh đổ đè lên ôtô và đường dây điện tại số 46 đường Nại Hiên Đông 16 (TDP Nại Hưng 7), phường Sơn Trà, tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại. Lực lượng chức năng địa phương kiểm tra hiện trường, huy động nhân lực xử lý cây xanh ngã đổ, giải phóng các tuyến đường. Ảnh: UBND phường Sơn Trà.

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Mưa lớn kèm gió giật khiến một số người đi đường phải dừng lại trú tạm ở Đà Nẵng tối 9/11. Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ dự báo từ ngày 10 đến hết đêm 11/11, lượng mưa tại thành phố phổ biến 130-300 mm, có nơi trên 450 mm. Cục bộ, mưa có thể đạt 150 mm trong 3 giờ. Ảnh: Danang 35K Feet.

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