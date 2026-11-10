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Đời sống

Toàn cảnh hàng nghìn hộ dân bị mưa lũ bủa vây ở Thanh Hóa

  • Thứ ba, 10/11/2026 11:11 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nước lũ dâng nhanh trong đêm khiến nhiều khu dân cư tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) chìm trong nước. Đến ngày 10/11, hàng trăm hộ vẫn bị ngập.

Xã Nông Cống chìm trong biển nước Mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập lụt, trong đó, xã Nông Cống là một trong những khu vực ảnh hưởng nặng.
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Mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11, kết hợp với nước sông Yên dâng cao, khiến nhiều khu dân cư tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) ngập sâu trong ngày 9/11. Tính đến tối 9/11, toàn xã có khoảng 1.500 hộ (12/19 thôn) bị ảnh hưởng.
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Đến sáng 10/11, mưa tạnh, nước đã rút phần nào song vẫn còn hàng trăm hộ dân bị ngập. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời tại chỗ các hộ ở vùng ngập sâu đến vị trí an toàn. Trước đó, theo số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối, tổng lượng mưa từ ngày 8/11 đến 13h ngày 9/11 đạt 315 mm. Đến 15h cùng ngày, mực nước sông Yên lên 4,43 m, vượt báo động III khoảng 0,93 m.
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Nước dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị chia cắt, người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển tại những điểm ngập sâu. Một số hộ tranh thủ chuyển đồ đạc, tài sản lên cao để hạn chế thiệt hại.
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Mưa lũ còn khiến nhiều diện tích rau màu vụ đông và cây giống trên địa bàn xã bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng. Hoạt động sản xuất, buôn bán và sinh hoạt thường ngày của người dân bị ảnh hưởng.

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Mưa lũ làm ngập một số trường học và tuyến đường ở xã Nông Cống. Theo UBND xã, ngày 9/11, bốn trường và điểm trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Tại bảy trường và điểm trường khác, một số học sinh không thể đến lớp.
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Trước tình hình mưa lũ, lực lượng chức năng địa phương cũng huy động xuồng máy, thuyền, áo phao và các phương tiện cần thiết để hỗ trợ người dân tại những điểm ngập sâu. Các vị trí nguy hiểm được bố trí lực lượng túc trực, rào chắn và hướng dẫn người dân không đi qua.
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Dù nước đã bắt đầu rút, nhiều khu vực trũng thấp tại xã Nông Cống vẫn còn ngập. Người dân tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chờ nước rút hẳn để dọn dẹp nhà cửa và ổn định sinh hoạt.
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Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 10/11, mưa lớn trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, các khu vực trũng thấp, ven sông vẫn cần đề phòng tình trạng ngập lụt kéo dài.

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Mai An

Ảnh: Nông Cống có gì/Facebook

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