Toàn cảnh hàng nghìn hộ dân bị mưa lũ bủa vây ở Thanh Hóa

Đến sáng 10/11, mưa tạnh, nước đã rút phần nào song vẫn còn hàng trăm hộ dân bị ngập. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời tại chỗ các hộ ở vùng ngập sâu đến vị trí an toàn. Trước đó, theo số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối, tổng lượng mưa từ ngày 8/11 đến 13h ngày 9/11 đạt 315 mm. Đến 15h cùng ngày, mực nước sông Yên lên 4,43 m, vượt báo động III khoảng 0,93 m.