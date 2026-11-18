Thư viện ảo do anh Phạm Xuân Phú ở Ninh Bình xây dựng cho phép người lạ cùng đọc sách. Từ ngày 14 đến sáng 17/11, người dùng đã thắp đèn hơn 23.500 lượt trên bản đồ.

Truy cập vào website Ánh đèn để đọc sách, người dùng có thể thắp sáng một ngọn đèn trên bản đồ Việt Nam. Mỗi ngọn đèn đại diện cho một lượt tham gia, giúp những người yêu sách nhìn thấy sự hiện diện của nhau dù ở nhiều nơi khác nhau.

Ra mắt ngày 14/11, tính năng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Tổng thời gian đọc sách được ghi nhận vượt 4.200 giờ. Người đứng sau dự án là anh Phạm Xuân Phú, sống tại phường Hoa Lư, Ninh Bình.

“Tôi mong muốn những người yêu sách có thể nhìn thấy nhau, cùng duy trì thói quen đọc dù ở cách xa hàng nghìn km”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Hơn 23.500 ngọn đèn được thắp

Anh Phú cho biết ý tưởng xây dựng không gian đọc sách trực tuyến xuất phát từ những lần anh đến thư viện trường học nơi vợ làm thủ thư. Mỗi lần như thế, anh nhận thấy bản thân có thể tập trung đọc lâu hơn vì xung quanh cũng có nhiều người đang đọc.

Ngày 3/11, anh bắt tay xây dựng website Ánh Đèn, một phòng đọc sách 3D trực tuyến. Người dùng có thể vào không gian ảo để đọc sách, lựa chọn nhạc nền và tham gia những phiên đọc cùng người khác.

Đến ngày 14/11, anh tiếp tục phát triển tính năng Thắp đèn đọc sách. Theo anh, hình ảnh ngọn đèn được chọn vì gắn liền với việc đọc sách buổi tối. “Đọc sách là việc rất riêng, nhưng nếu biết lúc này ở Huế, ở Cà Mau hay ở tận nước ngoài cũng có người đang đọc, mình sẽ thấy không đơn độc”, anh chia sẻ.

Anh Phú một mình nghiên cứu và hoàn thiện website. Ảnh: NVCC

Sức lan tỏa của dự án vượt xa dự đoán ban đầu của anh. Chỉ riêng ngày 16/11, website đã ghi nhận hơn 34.000 lượt truy cập. Lượng người dùng tăng đột biến khiến máy chủ quá tải, có thời điểm hệ thống phải tạm dừng hơn 20 phút để nâng cấp. Sau khi tối ưu, khả năng chịu tải của hệ thống tăng gấp hàng chục lần so với trước.

Tính đến sáng 17/11, website ghi nhận hơn 43.000 lượt truy cập, hơn 23.500 ngọn đèn được thắp tại 34 tỉnh, thành và cộng đồng người Việt ở 39 quốc gia.

Những cuốn sách được người dùng lựa chọn đa dạng chủ đề, như: văn học kinh điển, sách nghiên cứu, sách nuôi dạy con, truyện thiếu nhi… Anh cũng nhận được hàng trăm tin nhắn động viên và cảm ơn từ người dùng.

“Có bạn ngồi đọc cả tiếng đồng hồ, có bạn ở lại tới nửa ngày. Lúc thấy điều đó, tôi biết nơi này thật sự có ý nghĩa với ai đó”, anh tự hào nói.

Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận có khoảng 70-80% người dùng có thể chỉ ghé thăm website vì tò mò, 20-30% còn lại thực sự muốn tìm một không gian đọc sách. Để giữ chân cộng đồng, anh đang tiếp tục hoàn thiện Ánh Đèn với kệ sách miễn phí gần 500 đầu sách, nhạc nền, tính năng ghi chép, kết nối bạn bè và các phiên đọc theo nhịp chung.

Trong phòng đọc, người dùng có thể lựa chọn nhịp đọc 50 phút, nghỉ 10 phút hoặc đọc 25 phút, nghỉ 5 phút. Những người chọn cùng nhịp sẽ có thời gian nghỉ giống nhau, kèm tiếng chuông nhẹ báo hiệu. Vào tối thứ bảy, nền tảng còn tổ chức “Phòng Đèn Khuya” để những người yêu sách cùng đọc vào một khung giờ hẹn trước.

“Tôi chỉ mong Ánh Đèn mãi là nơi mọi người có thể tìm đến mỗi khi muốn đọc sách và gặp được những người cũng đang đọc cùng mình”, anh nói.

Đọc sách để rèn luyện khả năng tập trung

Anh Phú từng là học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, sau đó theo học Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh là nhà sáng lập 3S Labs, một nhóm nhỏ phát triển các sản phẩm về giáo dục và văn hóa đọc. Ngoài Ánh Đèn, anh còn xây dựng Hóa3s, phần mềm mô phỏng thí nghiệm hóa học dành cho học sinh và giáo viên Việt Nam.

Ngay từ nhỏ, anh Phú đã thích đọc sách. Vì rất lâu mới có được một cuốn sách, anh thường đọc ngấu nghiến cho đến hết. Lúc hết sách, anh lại dành thời gian suy nghĩ về nội dung vừa đọc. Thói quen này dần giúp anh rèn khả năng phân tích, suy luận và nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ.

Thời gian tới, anh Phú sẽ phát triển website với nhiều đầu sách hơn.

Khác với nhiều người, anh không ghi chú khi đọc sách. Thay vào đó, sau khi gấp sách lại, anh thường tự hỏi nội dung vừa đọc có điểm gì đúng, khác với suy nghĩ trước đây ra sao và có thể vận dụng vào việc gì. Nếu gặp nội dung đặc biệt ấn tượng, anh sẽ quay lại đọc thêm một lần nữa.

“Những gì mình tự nghiền ngẫm thì nhớ lâu hơn mọi dòng ghi chú. Khi đã thấm, nó tự xuất hiện trong cách mình làm việc và suy nghĩ”, anh chia sẻ.

Là người làm việc thường xuyên với công nghệ, theo anh, các bài tóm tắt sách, video và âm thanh giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt kiến thức. Tuy nhiên, chúng cũng khiến việc dành thời gian đọc sâu trở nên khó khăn hơn.

Ngược lại, việc đọc sách không chỉ giúp tiếp nhận kiến thức mà còn rèn khả năng tập trung và thấu hiểu. Vì vậy, mỗi khi tìm hiểu một lĩnh vực mới, anh vẫn ưu tiên đọc sách thay vì chỉ xem những nội dung tóm tắt.

Trong số những cuốn sách đã nghiền ngẫm, anh ấn tượng với 3 tác phẩm đại diện cho 3 điều: ý chí, trí tưởng tượng và cách làm việc.

Cụ thể, cuốn Thép đã tôi thế đấy của Nikolai Ostrovsky khiến anh ấn tượng về ý chí của nhân vật Pavel Korchagin, người vẫn cố gắng sống có ích dù trải qua bệnh tật, mất mát và mất thị lực.

“Cuốn sách nhắc tôi rằng thời gian sống là hữu hạn và mỗi người cần sử dụng nó cho những điều bản thân thấy đáng làm”.

Trong khi đó, Chúa tể những chiếc nhẫn của J.R.R. Tolkien là tác phẩm anh đọc vì yêu thích thế giới tưởng tượng mà nhà văn xây dựng. Hành trình gian nan của nhân vật dạy anh rằng khi có người đồng hành, hành trình sẽ bền bỉ hơn.

Cuối cùng là cuốn Design Patterns của Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson và John Vlissides. Tác phẩm giúp anh hiểu rằng nhiều vấn đề phức tạp thực chất có những khuôn mẫu lặp lại. Giải pháp hiệu quả thường là giải pháp đơn giản, rõ ràng, có thể điều chỉnh khi cần.

Để xây dựng thói quen đọc sách, anh khuyên mỗi người nên bắt đầu thói quen đọc khoảng 5 phút mỗi ngày, sau đó tăng dần thời gian khi đã quen. Nếu khó duy trì việc đọc một mình, người đọc có thể tìm đến thư viện, quán cà phê sách hoặc một không gian đọc chung trên mạng.

“Đừng bắt đầu bằng mục tiêu đọc hết cả cuốn. Hôm nay chỉ cần mở ra và đọc 5 phút. Ngày mai thêm 5 phút nữa. Một cuốn sách không được đọc xong trong một buổi, mà bằng những lần quay lại”, anh chia sẻ.