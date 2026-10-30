Người đầu tiên làm nên lịch sử ở 'Ai là triệu phú' ra sao sau 18 năm?

Từng chinh phục câu hỏi số 14 của Ai là triệu phú 18 năm trước, anh Nguyễn Lê Anh hiện tại tìm thấy niềm vui bằng việc nghe sách nói, uống cà phê và vẽ tranh.

Anh Nguyễn Lê Anh là người đầu tiên chinh phục 14/15 câu hỏi ở Ai là triệu phú. Ảnh cắt từ clip.

Sáng sớm, họa sĩ Nguyễn Lê Anh (Hà Nội) bắt đầu ngày mới trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công, xung quanh có vài chậu cây. Người đàn ông 48 tuổi nghe cuốn sách nói, nhâm nhi tách cà phê và vẽ những bức tranh yêu thích.

Cách đây 18 năm, anh Lê Anh từng ngồi trên một chiếc ghế khác và để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều khán giả: ghế nóng của chương trình Ai là triệu phú. Nhờ sự nhạy bén và khả năng suy luận liền mạch, anh đi đến câu hỏi số 15.

Anh Lê Anh trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công câu hỏi số 14 của chương trình, nhận phần thưởng 80 triệu đồng.

"Nếu được ban tổ chức mời, tôi muốn quay lại ở một vị trí khác chứ không phải người chơi. Bởi tôi muốn giữ trải nghiệm ngày ấy như một dấu ấn của tuổi trẻ, chỉ diễn ra một lần trong đời", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tham gia chương trình vì vợ

Nhớ lại năm 2008, anh Lê Anh kể mình không chủ động đăng ký tham gia Ai là triệu phú mà chỉ đi vì muốn chiều lòng vợ. Bà xã của anh vốn rất yêu thích chương trình. Những lần chồng đi công tác xa nhà, chị vừa xem, vừa cần mẫn ghi lại các câu hỏi để thử trí nhớ của anh.

"Thấy tôi trả lời được hầu hết câu hỏi, vợ tự tay đăng ký cho tôi dự thi", anh cho biết.

Anh Lê Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng sự điềm tĩnh và khả năng suy luận trước mỗi câu hỏi. Ảnh: NVCC.

Với tinh thần thử sức, anh Lê Anh không ôn luyện mà mang hết kiến thức sẵn có từ thói quen đọc sách, đọc báo, xem phim vào trường quay. Coi đây là cuộc chơi của hai vợ chồng nên ở câu hỏi mang tính quyết định, anh trao đổi và hỏi ý bạn đời.

Vượt qua câu hỏi số 14, anh Lê Anh vẫn nắm được câu trả lời ở mốc 15. Cụ thể, câu hỏi dành cho anh là: Tác phẩm Đời thừa của Nam Cao lần đầu tiên được đăng trên báo nào?, với 4 lựa chọn: A. Ngày nay; B. Tiểu thuyết thứ bảy; C. Nông cổ mín đàm; D. Phụ nữ tân văn.

Sau quá trình suy luận, anh Lê Anh loại đáp án C và cân nhắc giữa A và B. Linh cảm ban đầu của anh nghiêng về phương án B (Tiểu thuyết thứ bảy). Tuy nhiên, vì cho rằng đó là câu hỏi "bẫy", nhìn dễ nhưng lại khó nên anh quyết định dừng lại.

Khi được MC hỏi nếu đi tiếp sẽ chọn đáp án nào, anh Lê Anh chọn đáp án đúng. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.

"Tôi nghĩ mình cùng lắm chỉ chinh phục được câu 11 hoặc 12, không ngờ lại vượt qua câu số 14. Đó là kỷ niệm rất đẹp với vợ chồng tôi", anh nhớ lại.

Gắn với danh xưng "người đầu tiên trả lời đúng 14 câu Ai là triệu phú", anh Lê Anh cho rằng đó không phải là điều lớn lao hay áp lực đè nặng. Sau khi chương trình phát sóng và được nhiều người biết đến, anh coi đó là động lực để hoàn thiện mình.

Đến hiện tại, anh Lê Anh vẫn giữ thói quen đọc, nghe, xem tin tức hàng ngày nhưng ít hơn trước. Thay vào đó, anh nghiêng về mở rộng trải nghiệm: chơi nhạc, khám phá cảnh quan và ẩm thực, thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật.

Tuy vậy, anh vẫn không ngừng tìm hiểu về thế giới xung quanh: "Kiến thức là công cụ giúp tôi phát triển nhận thức và kỹ năng để kiến tạo nên cuộc sống mình mong muốn".

Từ kỹ sư trở thành họa sĩ

Khi tham gia chương trình Ai là triệu phú, anh Lê Anh là kỹ sư xây dựng và yêu thích vẽ tranh. Trong những năm làm kỹ thuật, anh vẫn tự học, tự tập vẽ để hiểu thế giới xung quanh mình. Càng ngày, hội họa chiếm vị trí lớn trong tâm hồn anh.

Cuối năm 2019, khi việc giao dịch tranh dễ dàng hơn nhiều nhờ mạng xã hội và Internet, anh quyết định theo đuổi con đường họa sĩ toàn thời gian, đưa sản phẩm đến gần hơn với công chúng.

Không gian sống của anh Lê Anh và gia đình. Ảnh: NVCC.

Theo anh Lê Anh, thời điểm ấy hội tụ đầy đủ điều kiện cho một cuộc đổi đời. Đầu tiên là độ "chín" về kỹ thuật, phong cách và ngôn ngữ tạo hình. Thứ hai là niềm chắc chắn đam mê đủ vững để sinh ra giá trị vật chất, rồi giá trị ấy quay lại nuôi đam mê, nuôi gia đình.

Với anh, khi nghệ thuật chỉ là sở thích thuần túy thì không cần nhiều điều kiện. Còn để nó vừa là sở thích vừa là công việc thì cần thêm nhiều yếu tố.

Ở góc ban công nhỏ, bàn tay, cọ vẽ của anh Lê Anh lại thỏa sức sáng tạo với đủ loại đề tài: hoa lá, phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, những hoạt động thường ngày của con người. Có bức hoàn thành khá nhanh, cũng có những bức phải chỉnh sửa nhiều lần mới đạt được điều anh đặt ra.

Một số tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Nguyễn Lê Anh. Ảnh: NVCC.

Giữa thời cuộc mà AI đe dọa mọi ngành nghề như hiện nay, với anh Lê Anh, giá trị của một tác phẩm hội họa nằm ở nhiều phương diện. Giá trị đầu tiên và nguyên sơ nhất chính là giá trị trải nghiệm của bản thân tác giả trong quá trình sáng tạo cũng như của người xem khi thưởng thức tác phẩm. Giá trị thứ hai là giá trị sử dụng: trang trí không gian, làm quà tặng, tích lũy tài sản, thể hiện cá tính và vị thế.

Chính những giá trị này sẽ phân các tác phẩm thành 2 dòng: tác phẩm của AI và tác phẩm do nghệ sĩ sáng tạo. Hai dòng này sẽ chảy song song, có chồng lấn nhưng không triệt tiêu nhau, một dòng thiên về các giá trị phổ thông và chiều rộng, một dòng thiên về các giá trị độc đáo và chiều sâu.

"Cá tính trong nghệ thuật là điều gì đó thật tự nhiên, tôi chỉ tự biểu lộ ra trên tác phẩm những gì tôi có từ bên trong và làm nên sự khác biệt", anh khẳng định.