Nghỉ việc văn phòng, cô gái sinh năm 2000 trúng cử trưởng thôn

4 tháng trôi qua kể từ khi được bầu làm trưởng thôn lâm thời, Thu Hiền dần làm quen với công việc và hiểu hơn về cuộc sống của người dân.

Thu Hiền trúng cử trưởng thôn Phú Hậu ở tuổi 26.

Ngày 25/10, Thu Hiền (sinh năm 2000) được người dân tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 tại thôn Phú Hậu, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình.

Một ngày làm việc của nữ trưởng thôn 26 tuổi thường bắt đầu bằng cuộc họp tại xã. Trở về thôn, cô tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, rà soát thông tin, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai hoặc đến từng hộ dân nắm tình hình, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh.

Trải qua gần 4 tháng làm trưởng thôn lâm thời từ khi thôn Phú Hậu được hình thành sau sáp nhập, Thu Hiền chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Tôi biết ơn sự tín nhiệm của bà con. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của mọi người".

Trưởng thôn 26 tuổi

Sinh ra tại Hưng Yên, Thu Hiền theo học ngành Luật kinh tế. Năm 2024, sau khi kết hôn, cô chuyển về quê chồng ở Ninh Bình sinh sống tại xã Khánh Thiện.

Trước đây, Hiền làm công việc văn phòng liên quan đến ngành học. Sau khi sinh con, cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời tích cực tham gia sinh hoạt Đảng.

Giữa năm nay, địa phương thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố theo chủ trương chung. Là người trẻ, có trình độ đại học và đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn, Hiền được các bậc cao niên tin tưởng, động viên nhận nhiệm vụ trưởng thôn lâm thời.

Hiền cho biết ban đầu, cô rất lo lắng vì chưa có kinh nghiệm, tuổi đời còn trẻ và chưa biết bản thân có đủ khả năng gánh vác vai trò nhiều trách nhiệm hay không.

Thu Hiền được người dân tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau một thời gian suy nghĩ, tham khảo ý kiến gia đình và các bậc cao niên trong thôn xóm, Hiền quyết định nhận nhiệm vụ.

"Nhận thấy đây là cơ hội để bản thân trưởng thành và chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, tôi đồng ý đảm nhận vị trí trưởng thôn lâm thời", cô bộc bạch.

Những tháng đầu nhận nhiệm vụ, Hiền dành nhiều thời gian làm quen với công việc tại địa phương. Các thành viên trong thôn đồng hành, hướng dẫn và động viên cô cố gắng.

"Tôi từng ngày đọc sách, tìm hiểu thông tin về đất đai, chăn nuôi, giao thông, nông nghiệp, thủy lợi và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao", Hiền chia sẻ.

Gia đình đồng hành

Theo Thu Hiền, công việc ở thôn không bó hẹp trong giờ hành chính. Có những tình huống đòi hỏi cán bộ cơ sở phải có mặt kịp thời, bất kể ngày hay đêm. Đi sớm, về muộn gần như trở thành chuyện thường ngày với những người đảm nhận công việc này.

Với Hiền, sự ủng hộ của gia đình là điểm tựa quan trọng. Gia đình và chồng luôn đồng lòng, chia sẻ, hỗ trợ cô chăm sóc con nhỏ để cô có thể tập trung cho nhiệm vụ tại địa phương. Bên cạnh việc giải quyết những công việc thường nhật, cô cũng tìm cách nâng cao kiến thức, chủ động tiếp cận những phương pháp làm việc mới.

Theo Hiền, thôn Phú Hậu hiện có 443 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu. Trong thời gian tới, Hiền mong muốn tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương thông qua việc duy trì, phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Thu Hiền (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng Bí thư Chi bộ thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phú Hậu.

Một trong những mục tiêu được nữ trưởng thôn đặt ra là cùng tập thể xây dựng mô hình thôn thông minh gắn với chuyển đổi số. Thời gian qua, cô tham gia các chương trình tập huấn về công nghệ thông tin. Dù mới ở những bước khởi đầu, Hiền xác định bản thân còn nhiều điều cần học hỏi và triển khai trong thực tế.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Phạm Thị Bình, Bí thư Chi bộ thôn Phú Hậu (xã Khánh Thiện), nhận xét Thu Hiền là người chịu khó học hỏi. Theo bà, người trẻ có lợi thế về sức khỏe, nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến, những hạn chế về kinh nghiệm có thể dần được khắc phục qua quá trình làm việc.

Bà Bình cho biết khi mới nhận nhiệm vụ, Hiền còn gặp một số vướng mắc, khó khăn. Tuy nhiên, bà cùng các thành viên trong thôn luôn sẵn lòng hỗ trợ, hướng dẫn để nữ trưởng thôn từng bước làm quen với công việc.

"Hiền đã nắm bắt công việc nhanh hơn và quen dần với công tác ở cơ sở. Chi bộ phối hợp với trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận triển khai các nhiệm vụ nhịp nhàng hơn, tạo điều kiện để công việc chung được thực hiện hiệu quả", bà nói.

Về phần Hiền, cô cho biết hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững niềm tin của người dân và đóng góp vào sự phát triển của địa phương là những mục tiêu cô hướng tới.

"Chúng tôi cần chủ động đi trước, nắm bắt cách làm mới rồi hướng dẫn người dân cùng thực hiện. Khi công nghệ được ứng dụng vào đời sống và sản xuất, bà con sẽ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực", Hiền nói.