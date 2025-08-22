Nữ cầu thủ đắt giá nhất thế giới lộ diện

Ngôi sao của tuyển Mexico, Lizbeth Ovalle, trở thành nữ cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Tigres sang Orlando Pride.

Việc Orlando Pride sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho Lizbeth Ovalle phản ánh xu hướng mới trong bóng đá nữ.

Thế giới bóng đá nữ chứng kiến cột mốc lịch sử khi Lizbeth Ovalle ký hợp đồng với CLB Mỹ Orlando Pride. Theo The Guardian, Ovalle phá kỷ lục chuyển nhượng mọi thời đại của bóng đá nữ, khi được CLB Tigres của Mexico bán cho Orlando Pride với mức phí 1,5 triệu USD (khoảng 1,1 triệu bảng).

Kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá nữ trước đó do Arsenal thiết lập khi mua Olivia Smith từ Liverpool với giá 1,2 triệu USD vào năm 2024. Thỏa thuận này còn đánh dấu lần thứ hai trong hai năm liên tiếp, CLB Orlando Pride hoàn tất một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá nữ.

Vào năm 2024, đại diện của bóng đá Mỹ cũng ký hợp đồng với Barbra Banda từ Shanghai Shengli với giá 740.000 USD . Với hai bản hợp đồng này, Orlando Pride trở thành câu lạc bộ nữ duy nhất trên thế giới sở hữu hai trong số sáu thương vụ chuyển nhượng có giá trị cao nhất mọi thời đại.

Lizbeth Ovalle, biệt danh “La Maga” (Nhà ảo thuật), được xem như cầu thủ nữ Mexico hay nhất hiện tại. Hồi tháng 3, cô cũng gây sốt với pha lập công để đời trong chiến thắng 2-0 của đội nữ Tigres ở giải VĐQG Mexico.

Từ đường tạt bóng của đồng đội, nữ cầu thủ người Mexico thực hiện pha bay người đánh gót (theo kiểu bọ cạp) ở tư thế rất khó, đưa bóng bay thẳng vào lưới. Điều đáng nói, quỹ đạo của bóng bay không dễ sau đường chuyền từ đồng đội, nhưng Ovalle ở thế quay lưng với khung thành đối thủ vẫn tung người giật gót volley thành bàn.

The Guardian thậm chí gọi đây có thể là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nữ thế giới, và cạnh tranh sòng phẳng với các siêu phẩm khác từng được ghi của bóng đá thế giới (tính cả nam). BeIN Sport không ngần ngại gọi đây gần như sẽ là bàn thắng đẹp nhất của năm 2025, và là ứng viên số một cho giải thưởng Puskas của FIFA trong năm nay.

Bàn thắng đẹp nhất năm 2025 lộ diện Lizbeth Ovalle ghi bàn theo kiểu bọ cạp trong chiến thắng 2-0 của đội nữ Tigres ở giải VĐQG Mexico hôm 4/3.