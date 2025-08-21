Milan đổi hướng, thương vụ Hojlund bế tắc

Kế hoạch đưa Hojlund đến AC Milan theo dạng cho mượn đang có nguy cơ sụp đổ, khi đội bóng thành Milan gần như đạt thỏa thuận mượn Victor Boniface từ Bayer Leverkusen.

Hojlund lâm cảnh đi chẳng được, ở không xong.

Theo BBC Sport, đây là bước ngoặt khiến thương vụ liên quan đến Hojlund lâm vào bế tắc.

Ban đầu, Milan dành sự quan tâm lớn cho Hojlund và thậm chí đàm phán để mượn chân sút người Đan Mạch trong một mùa giải. Tuy nhiên, bất đồng xuất hiện ở điều khoản mua đứt: phía Manchester United không muốn kèm theo nghĩa vụ bắt buộc, trong khi Milan lại chưa thực sự sẵn sàng đặt cược dài hạn. Điều này khiến quá trình thương lượng chững lại.

Trong bối cảnh đó, Milan nhanh chóng xoay trục sang Victor Boniface, tiền đạo 24 tuổi từng là mũi nhọn chủ lực trong hành trình Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga dưới thời Xabi Alonso hai mùa trước. Dù vậy, thỏa thuận giữa Milan và Leverkusen cũng chỉ dừng lại ở “quyền mua đứt” thay vì ràng buộc phải chi tiền sau giai đoạn cho mượn.

Ở chiều ngược lại, tương lai của Hojlund tại Old Trafford ngày càng u ám. Sau khi Manchester United chi đậm để chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig với mức phí có thể lên tới 74 triệu bảng, Hojlund mất chỗ đứng trong đội hình. Bằng chứng rõ nhất là việc tiền đạo 22 tuổi không có tên trong danh sách thi đấu trận mở màn Premier League gặp Arsenal, đồng thời bị HLV Ruben Amorim xếp vào nhóm “không nằm trong kế hoạch”, cùng với Antony, Jadon Sancho và Alejandro Garnacho.

MU mua Sesko, khiến Hojlund mất chỗ đứng.

Điều này trái ngược với tuyên bố trước đó của Hojlund rằng anh sẽ ở lại để chiến đấu cho vị trí sau hai mùa giải mờ nhạt ở Old Trafford. Việc bị loại khỏi danh sách ngay từ vòng 1 Premier League có thể xem là tín hiệu cho thấy cơ hội ra sân của cựu tiền đạo Atalanta gần như bằng không nếu tiếp tục gắn bó với “Quỷ đỏ”.

Trong khi Boniface ngồi dự bị và không được sử dụng ở trận đấu tại Cúp Quốc gia Đức cuối tuần qua, tương lai của cả hai chân sút trẻ vẫn còn bỏ ngỏ. Leverkusen sẽ khai màn Bundesliga bằng cuộc chạm trán Hoffenheim, còn Milan dường như đã sẵn sàng đặt niềm tin vào Boniface hơn là Hojlund.

Với diễn biến hiện tại, khả năng Hojlund cập bến San Siro đang nhỏ dần. Từ chỗ tưởng như “thuận buồm xuôi gió”, thương vụ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, để lại cho tiền đạo người Đan Mạch một mùa giải bất định trong màu áo Manchester United.