Nữ ca sĩ ngã gục trên sân khấu

  • Chủ nhật, 28/9/2025 10:42 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Lola Young bất ngờ ngã quỵ khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc ở New York. Trước đó, cô vừa hủy một buổi diễn với lý do cá nhân và nhiều lần chia sẻ về vấn đề sức khỏe tinh thần.

Nữ ca sĩ người Anh Lola Young đã bất ngờ ngã quỵ ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ở sân vận động Forest Hills, New York, tối 27/9.

Theo Page Six, trong lúc thể hiện ca khúc Conceited, Lola Youn bất ngờ mất sức và gục xuống trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả. Ngay lập tức, đội ngũ y tế có mặt, đưa nữ ca sĩ rời khỏi sân khấu trong tiếng reo hò và cổ vũ từ người hâm mộ.

Sau sự cố, nữ ca sĩ trấn an người hâm mộ qua Instagram, cho biết cô hiện “đang ổn” và gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ. Trước đó một ngày, Young cũng hủy buổi diễn tại sự kiện Audacy’s We Can Survive show. Quản lý của cô, Nick Shymansky, thông tin trên mạng xã hội rằng quyết định này xuất phát từ “một vấn đề nhạy cảm”, đồng thời nhấn mạnh ê-kíp đôi khi buộc phải có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho nữ ca sĩ.

Lola Young anh 1

Hình ảnh Lola Young gần đây. Ảnh: Adam Ihse/TT.

Lola Young từng thẳng thắn chia sẻ về các vấn đề sức khỏe tinh thần cũng như chứng nghiện. Cô được chẩn đoán mắc rối loạn phân li cảm xúc (schizoaffective disorder) từ năm 17 tuổi và gần đây cho biết đang điều trị ADHD bằng thuốc. Trong các cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi đi lưu diễn, nhưng cũng khẳng định luôn nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp và việc chăm sóc sức khỏe.

Lola Young sinh năm 2001 tại London, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làng nhạc pop quốc tế. Young sớm bộc lộ tài năng sáng tác, biểu diễn. Cô ký hợp đồng với Island Records năm 2019, ra mắt nhiều EP, và đặc biệt gây chú ý với các ca khúc Messy, Conceited.

Năm 2024, Messy trở thành hiện tượng mạng xã hội và giúp cô vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng UK Singles Chart. Young từng biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn, mở màn cho Imagine Dragons, Melanie Martinez, Billie Eilish, và được đề cử Brit Awards cũng như giành giải Ivor Novello Rising Star 2025.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

