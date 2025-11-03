Nữ ca sĩ bị ghét bỏ vì mặc đồ hở hang

Trong đêm nhạc, Baek Yerin chọn một số trang phục gợi cảm khác, chẳng hạn corset kết hợp quần ôm sát. “Trang phục và hình xăm của cô ấy thật lố bịch”, “Con trai tôi và tôi đã đến buổi hòa nhạc của cô ấy để nghe nhạc. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại phải chọn trang phục như thế. Lần sau, chúng tôi sẽ không đi nữa”, “Có phải xu hướng mới hiện nay là đưa nghệ sĩ lên sân khấu trong tình trạng bán khỏa thân không?”, “Thật là lố bịch. Cô ấy nhất định phải mặc đồ như thế sao?”, khán giả Hàn Quốc bức xúc bày tỏ về trang phục của Yerin.