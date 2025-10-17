Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì mặc hở bạo

Việc Minnie nhóm (G)I-DLE mặc quần cạp trễ, lộ nội y trong sự kiện mới đây đang khiến khán giả tranh cãi.

Trên trang cá nhân, nữ thần tượng Minnie nhóm (G)I-DLE chia sẻ loạt ảnh mới với trang phục gợi cảm. Loạt ảnh được nữ ca sĩ chụp tại sự kiện W Korea Love Your W diễn ra tại Hàn Quốc cách đây ít ngày. Trong sự kiện, Minnie mặc 2 thiết kế màu đen. Một trong 2 mẫu váy dáng trễ vai, hở lưng táo bạo. Với trang phục còn lại, Minnie phối blazer với áo lót ren màu đen. Đặc biệt, Minnie mặc quần cạp trễ, lộ dây nội y.

Trang phục của nữ ca sĩ lập tức gây tranh cãi. Trên diễn đàn TheQoo, khán giả bình luận: “Chuyện gì xảy ra với bộ trang phục đó vậy”, “Mọi thứ đã đi quá xa với bộ trang phục của cô ấy. Nhưng dường như cô ấy không quan tâm”, “Nhìn vào bộ trang phục đó, dường như cô ấy không hề quan tâm tới tới những gì người ta đang nói về sự kiện”.

Trang phục gây tranh cãi của Minnie nhóm (G)I-DLE. Ảnh: @min.nicha.

Love Your W 2025 do tạp chí W Korea tổ chức tại khách sạn Four Seasons, Jongno-gu, Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện có sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Lee Min Ho, Ha Jung Woo, RM, V, J-hope (BTS), aespa, IVE, Taeyang (Big Bang)…

Tuy nhiên, sau khi sự kiện diễn ra, tranh cãi bùng nổ. Lý do là BTC sự kiện cho biết mục tiêu là nâng cao nhận thức về ung thư vú. Tuy nhiên, các chuyên gia và khán giả chỉ ra, đây thực chất chỉ là một bữa tiệc sang chảnh của những người nổi tiếng. Những ngày qua, BTC lẫn các ngôi sao tham gia sự kiện bị chỉ trích dữ dội. Do đó, động thái của Minnie chỉ càng khiến tranh cãi gay gắt hơn.

Minnie sinh năm 1997, là người Thái Lan và thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc (G)I-DLE. (G)I-DLE nổi tiếng với các ca khúc như Nxde, DUMDI DUMDI, Oh My God

Truyện tranh về nhóm nhạc BTS

Nhà xuất bản TidalWave Comics (Mỹ) phát hành cuốn truyện tranh Fame: BTS kể về quá trình vươn lên thành ngôi sao Kpop của BTS.

Truyện tranh Fame: BTS gồm 22 trang, do Eric M. Esquivel viết, họa sĩ Lucy Fidelis đảm nhận hình ảnh. Phần truyện sẽ làm sống lại một cách chi tiết hành trình trở thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop của BTS. Ngoài ra, sách kể về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của các thành viên, bắt đầu từ việc nhập ngũ của anh cả Jin vào năm 2022.

Minh Hạo

(G)I-DLE BTS Big Bang Minnie Kpop nữ ca sĩ hở bạo W Korea chỉ trích

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

  • Big Bang

    Big Bang

    Big Bang là một nhóm nhạc Hàn Quốc với 5 thành viên thuộc YG Entertainment và nổi tiếng với các ca khúc như Lies, Haru haru, Tonight, Fantastic baby, Loser,... Năm 2011, nhóm từng giành chiến thắng ở hạng mục Best Worldwide Act tại MTV Europe Music Awards và album Alive trở thành album tiếng Hàn đầu tiên được xếp hạng trên Billboard 200.

    • Thành lập: 2016
    • Thành viên: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung, Seungri

