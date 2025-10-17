Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì mặc hở bạo

Việc Minnie nhóm (G)I-DLE mặc quần cạp trễ, lộ nội y trong sự kiện mới đây đang khiến khán giả tranh cãi.

Trên trang cá nhân, nữ thần tượng Minnie nhóm (G)I-DLE chia sẻ loạt ảnh mới với trang phục gợi cảm. Loạt ảnh được nữ ca sĩ chụp tại sự kiện W Korea Love Your W diễn ra tại Hàn Quốc cách đây ít ngày. Trong sự kiện, Minnie mặc 2 thiết kế màu đen. Một trong 2 mẫu váy dáng trễ vai, hở lưng táo bạo. Với trang phục còn lại, Minnie phối blazer với áo lót ren màu đen. Đặc biệt, Minnie mặc quần cạp trễ, lộ dây nội y.

Trang phục của nữ ca sĩ lập tức gây tranh cãi. Trên diễn đàn TheQoo, khán giả bình luận: “Chuyện gì xảy ra với bộ trang phục đó vậy”, “Mọi thứ đã đi quá xa với bộ trang phục của cô ấy. Nhưng dường như cô ấy không quan tâm”, “Nhìn vào bộ trang phục đó, dường như cô ấy không hề quan tâm tới tới những gì người ta đang nói về sự kiện”.

Trang phục gây tranh cãi của Minnie nhóm (G)I-DLE. Ảnh: @min.nicha.

Love Your W 2025 do tạp chí W Korea tổ chức tại khách sạn Four Seasons, Jongno-gu, Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện có sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Lee Min Ho, Ha Jung Woo, RM, V, J-hope (BTS), aespa, IVE, Taeyang (Big Bang)…

Tuy nhiên, sau khi sự kiện diễn ra, tranh cãi bùng nổ. Lý do là BTC sự kiện cho biết mục tiêu là nâng cao nhận thức về ung thư vú. Tuy nhiên, các chuyên gia và khán giả chỉ ra, đây thực chất chỉ là một bữa tiệc sang chảnh của những người nổi tiếng. Những ngày qua, BTC lẫn các ngôi sao tham gia sự kiện bị chỉ trích dữ dội. Do đó, động thái của Minnie chỉ càng khiến tranh cãi gay gắt hơn.

Minnie sinh năm 1997, là người Thái Lan và thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc (G)I-DLE. (G)I-DLE nổi tiếng với các ca khúc như Nxde, DUMDI DUMDI, Oh My God…