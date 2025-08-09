Nữ ca sĩ Anh bật khóc vì từng bị xâm hại tình dục

Caity Baser nén cảm xúc kể lại việc bản thân bị xâm hại khi mới 8 tuổi. Nữ ca sĩ bật khóc chia sẻ sự việc ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của cô sau này.

Theo The Sun, Caity Baser - một nữ ca sĩ nhạc pop người Anh đã tiết lộ việc bị xâm hại tình dục năm 8 tuổi. Toàn bộ sự việc được cô chia sẻ trên podcast We Need To Talk. Trò chuyện cùng host chương trình là Paul Carrick Brunson, Caity Baser giải mã ý nghĩa cài cắm trong ca khúc The Weight Of You.

Sau một hồi lấy tinh thần, Caity Baser thẳng thắn: "Lúc đó tôi mới 8 tuổi và đang đi chơi với ông nội. Trên đường về nhà thì người hàng xóm cạnh nhà ông nội đã làm điều đó với tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ lâu, người này từng rất thân thiện, dễ mến".

"Lúc đó, ông tôi đỗ xe và đi vào trong khi thấy hắn ta chào hỏi, một hành động bình thường. Hắn ta bắt đầu trò chuyện rồi bất chợt túm lấy và kéo tôi. Vụ xâm hại tình dục đã xảy ra, tôi đã phản ứng lại vì rõ ràng điều đó là sai trái. Tôi chạy vào gặp ông nội, khóc nức nở và nói muốn về nhà", cô nói.

Caity Baser chia sẻ lại việc bị xâm hại. Ảnh: We Need To Talk.

Tiếp tục, Caity Baser cho biết sự việc kinh hoàng đã gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa cô với ông nội. Đỉnh điểm, nữ ca sĩ bật khóc cho rằng vụ việc là nguồn cơn phát sinh các vấn đề liên quan tới bản thân từ đó tới bây giờ.

Trong phần bình luận, hàng loạt người hâm mộ động viên, thể hiện sự ủng hộ khi cô mạnh mẽ đối diện vấn đề. "Thật là một cuộc trò chuyện tuyệt vời và cảm ơn Caity vì sự trung thực của bạn. Việc nói về những chủ đề này sẽ giúp ích cho rất nhiều người", "Điều này rất có ý nghĩa, tôi đồng cảm với bạn. Làm tốt lắm vì đã lên tiếng", "Đây là cuộc trò chuyện quan trọng và chủ đề này được khai thác một cách khéo léo và tế nhị"... là một số bình luận từ khán giả.

Được biết, Caity Baser được truyền cảm hứng trở thành ca sĩ sau khi xem Katy Perry biểu diễn tại sân vận động O2 Arena ở London, Anh. Nữ ca sĩ bắt đầu sáng tác các ca khúc trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19. Một số bài hát nổi bật có thể kể đến như Average Student, X&Y, Pretty Boys.