Diễn viên Park Si Hoo bị tố môi giới mại dâm

Một người phụ nữ khẳng định có bằng chứng cho thấy nam diễn viên Park Si Hoo đã môi giới mại dâm cho chồng cô.

Chosun Ilbo đưa tin mới đây, một người dùng mạng xã hội, tạm gọi là A đăng bài khẳng định nam diễn viên Park Si Hoo đã môi giới mại dâm cho chồng cô, khiến gia đình cô tan vỡ.

Trong bài đăng, người dùng này cho biết từ 2020, Park đã bắt đầu giới thiệu phụ nữ cho chồng cô.

Park Si Hoo bị tố môi giới mại dâm nhưng chưa lên tiếng. Ảnh: MoneyS.

Cô A cung cấp ảnh chụp màn hình được cho là tin nhắn trao đổi giữa chồng cô và Park Si Hoo. Một cuộc trò chuyện cụ thể vào tháng 5/2021 cho thấy tài khoản được cho là của Park đã gửi số tài khoản ngân hàng của một người phụ nữ cho chồng của A. Trong cuộc trò chuyện còn xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ lấy từ mạng xã hội của cô.

Trong bài đăng, A gắn thẻ tài khoản của Park, nói rằng nam diễn viên là cầu nối giữa những người phụ nữ kia và chồng cô. Cô cũng bóng gió về việc sẽ công bố thêm bằng chứng trong tương lai, khẳng định không sợ bị kiện vì không còn gì để mất.

Sự việc này nhanh chóng gây tranh cãi. Năm 2013, Park Si Hoo bị cáo buộc cưỡng hiếp một nữ thực tập sinh tại văn phòng công ty quản lý sau một đêm nhậu nhẹt. Nam diễn viên phủ nhận cáo buộc và kiện ngược nữ thực tập sinh, bạn của cô lẫn CEO của công ty quản lý cũ vì tội vu khống, tống tiền.

Giám đốc điều hành công ty cũng đệ đơn kiện ngược và cuộc chiến pháp lý ngày càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, Park bị truy tố về tội hiếp dâm và gây thương tích do hiếp dâm. Tuy nhiên, vụ án bị hủy bỏ sau khi nạn nhân rút đơn khiếu nại.

Mặc dù vụ kiện đã được rút lại, Park vẫn chưa thực sự lấy lại được hình ảnh trước công chúng. Tranh cãi hiện tại giáng thêm một đòn mạnh vào sự nghiệp của anh. Cho đến nay, anh vẫn chưa lên tiếng giải quyết bất kỳ cáo buộc nào, nhưng vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Park Si Hoo thậm chí phát trực tiếp trên TikTok vào ngày A đăng bài.

Park gần đây xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Dad and Me của TV Chosun và tiết lộ anh sẽ tham gia bộ phim truyền hình sắp tới của Hàn Quốc, The Mentalist.