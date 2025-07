NTK Công Trí là Chủ tịch công ty vốn triệu USD

Doanh nghiệp do NTK Công Trí làm Chủ tịch hiện sở hữu thương hiệu thời trang cao cấp CONG TRI với giá bán có thể lên đến hơn 400 triệu đồng/sản phẩm.

NTK Công Trí đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Duy Anh.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết các lực lượng nghiệp vụ đã triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện. Hiện Công an TP.HCM đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Không chỉ là một NTK được các ngôi sao ưa chuộng, ông Nguyễn Công Trí còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nguyễn Công Trí.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Nguyễn Công Trí thành lập vào tháng 6/2002, địa chỉ trụ sở chính tại Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ (nay là phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngành nghề kinh doanh là may trang phục, sản xuất sản phẩm từ da lông thú, sản xuất vali, giày dép...

Doanh nghiệp ban đầu có vốn điều lệ 700 triệu đồng trong đó NTK Công Trí góp 500 triệu đồng (tương đương hơn 71% vốn), phần còn lại do bà Nguyễn Thị Tâm Phương góp 200 triệu đồng.

Đến tháng 6/2021, công ty nâng mức vốn lên 6 tỷ đồng . Thời điểm này, Công Trí nâng tỷ lệ sở hữu lên 90% bằng việc góp 5,4 tỷ đồng , còn bà Phương rút khỏi danh sách cổ đông, thay vào là bà Nguyễn Thị Hoài Nhi góp 600 triệu đồng.

Tháng 12/2022, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 39 tỷ đồng (tương đương gần 1,5 triệu USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại). Tỷ lệ góp vốn vẫn giữ nguyên, ông Công Trí góp 90%, tương đương 35,1 tỷ đồng , bà Hoài Nhi góp 10%.

Công ty TNHH Nguyễn Công Trí hiện sở hữu thương hiệu thời trang cao cấp CONG TRI do chính NTK Nguyễn Công Trí sáng lập từ năm 2016.

Thương hiệu thời tran này cung cấp hai dòng sản phẩm thời trang gồm trang phục dạ hội và trang phục may sẵn cho thị trường Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Tạp chí USMagazine từng tiết lộ sản phẩm từ NTK Công Trí có mức giá từ 6.500 USD (khoảng 170 triệu đồng) đến 15.800 USD (khoảng 410 triệu đồng).