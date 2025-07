Công Trí và loạt sao Việt từng bị bắt vì dính tới ma túy

NTK Công Trí bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước anh, một số người nổi tiếng cũng vướng bê bối liên quan ma túy.

Showbiz Việt ngày 23/7 chấn động sau thông tin NTK Công Trí bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào tối 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Hòa, Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Công Trí và Trần Phú Long (SN 1989) cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP.HCM. Hiện Công an TP.HCM hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước Công Trí, nhiều sao Việt cũng từng dính tới ma túy, bị bắt. Gần nhất, tháng 11/2024, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar (An Tây) bị công an tạm giữ để điều tra nghi vấn liên quan đến ma túy. Trong đó, Chi Dân bị phát hiện cùng bạn bè tụ tập sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP.HCM. Qua kiểm tra, nam ca sĩ dương tính với ma túy.

NTK Công Trí bị bắt vì dính tới ma túy. Ảnh: Công an TP.HCM.

Tháng 6 cùng năm, Chu Bin bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, anh được công an cho về để củng cố hồ sơ và xử lý. Vài tuần sau, Chu Bin đăng video xin lỗi. "Việc dính quá nhiều drama là điều tôi không mong muốn. Tôi mong mọi người cơ hội cho tôi sửa sai, được làm lại từ đầu và tiếp tục đứng trên sân khấu", ca sĩ cho biết.

Người mẫu Nhikolai Đinh cũng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào tháng 6/2024. Thời điểm bị bắt, Nhikolai Đinh cùng 9 người khác bị phát hiện có nhiều gói ma túy trên người. Kết quả test nhanh, nam người mẫu dương tính với ma túy.

Vào năm 2022, diễn viên Hữu Tín vướng bê bối lớn nhất trong sự nghiệp khi bị công an phát hiện sử dụng chất ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn quận 8, TP.HCM.

Đến tháng 11 cùng năm, Viện KSND quận 8 (TP.HCM) hoàn tất cáo trạng truy tố ra TAND quận 8 đối với Hữu Tín về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo quy định tại điểm b, c khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng 4/2023, Hữu Tín nhận mức án 7,5 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.