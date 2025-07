NTK Công Trí trước khi bị bắt

NTK Công Trí bị tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, anh là nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện. Hiện Công an TP.HCM đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Trí, sinh năm 1978, được biết đến là một trong những nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam. Trong hơn 20 năm sự nghiệp, Công Trí đã tạo dấu ấn trên bản đồ thời trang, chinh phục nhiều giải thưởng.

NTK Nguyễn Công Trí.

Nguyễn Công Trí là Ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Anh có cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Ngoài BlackPink, danh sách khách hàng của anh có Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jennifer Lopez…

Năm 2019, tạp chí thời trang Elle của Mỹ có bài viết giới thiệu những nhà thiết kế mới của New York Fashion Week. Bên cạnh Burnett, Frederick Anderson, Khaite, Good American… Công Trí là gương mặt được tạp chí này đặt nhiều kỳ vọng.

Bài viết sử dụng hình ảnh nữ ca sĩ nổi tiếng Katy Perry mặc trang phục da báo do NTK Việt thiết kế để minh họa cho đoạn viết về anh.

“Nguyễn Công Trí là một nhà thiết kế nổi tiếng người Việt Nam. Anh đã tạo ra những bộ trang phục sân khấu đỉnh cao cho Katy Perry. Chiếc váy ánh kim hơi hướm Victoria là của anh ấy. Chiếc áo tay phồng in họa tiết da báo và chiếc váy Lọ Lem màu xanh từ MV Immortal Flame cũng vậy”, tạp chí viết.

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Nguyễn Công Trí cho biết: "Quan điểm làm nghề của tôi có thể gói gọn trong ba từ - chỉn chu, sạch sẽ, tinh tế. Đến một ngày nào đó, nếu khách hàng không còn thích những thiết kế của tôi nữa, cũng là điều bình thường. Cuối cùng, tôi tự tin rằng tuổi trẻ của mình đã làm được những điều tuyệt vời, khiến mình cảm thấy vui ngay cả khi dừng lại".