Pháo mất cơ hội

Từ vị thế là nhân tố được chờ đợi bậc nhất ở Em xinh "say hi", kết thúc live stage 3, Pháo chưa phát huy tất cả thế mạnh và bị lu mờ với phần còn lại.

Tại live stage 3, Pháo về chung đội 52Hz. Nắm trong tay bản demo được chờ đợi bậc nhất là Quả chín quá, đội 52Hz được kỳ vọng tiếp tục bứt phá ở live stage 3. Tuy vậy, đội hình rất mạnh trên lý thuyết với 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Pháo và Đào Tử A1J nhận thất bại trong lượt đấu trực tiếp với đội Mỹ Mỹ.

Trước khi Em xinh "say hi" lên sóng, Pháo được đánh giá thuộc nhóm Em xinh thiện chiến nhất. Từ cơn sốt Sự nghiệp chướng, tên tuổi của Pháo bứt phá mạnh mẽ, được nhắc đến nhiều vào đúng dịp chạy đà cho show thực tế Em xinh. Pháo cũng toàn diện trong âm nhạc, có thể hát, rap, sáng tác được và làm tốt vai trò của một nhà sản xuất. Do đó, vị thế của Pháo ở Em xinh đáng ra phải tỏa sáng hơn hiện tại.

Góp ý thẳng từ Trấn Thành

Trước khi live stage 3 diễn ra, Pháo trải lòng: “Em tin khi mọi người quan sát trên sân khấu, cũng như các sản phẩm của em, sẽ nhận định có năng lượng và cá tính”. Ngay sau đó, Trấn Thành nói thẳng: “Anh chưa thấy em thể hiện cá tính như bên ngoài và em đang sợ mất cái gì đó. Nếu không có Em xinh, Pháo vẫn làm nghề, vẫn nổi tiếng và không lo lắng về kinh tế”.

Lời góp ý từ Trấn Thành cho Pháo cũng chính là điều khán giả đặt câu hỏi cho những màn trình diễn của Pháo ở Em xinh "say hi". Từ tập đầu tiên lên sóng, Pháo nổi bật khi tham gia màn battle rap và phân đoạn của cô trong ca khúc AAA của Liên quân 2 cũng khá ấn tượng. Song, càng vào sâu chương trình, Pháo mất hút vì đang thiếu “đất” để phát huy thế mạnh.

Pháo đang bị lu mờ ở Em xinh.

Ở live stage 1, Pháo cùng Juky San, Chi Xê, Hoàng Duyên và Phương Ly trình diễn ca khúc Em xinh em bling. Đây là tiết mục chỉ thỏa mãn về phần nhìn, trong khi âm nhạc không có điểm nhấn, dẫn đến cái kết xếp hạng thấp ở live stage 1. Cho đến live stage 2, định mệnh đưa Pháo về đội Phương Mỹ Chi dù trước đó nữ rapper từ chối lời mời đầu tiên.

Tiết mục Hề của Pháo, Phương Mỹ Chi, Phương Ly và Chi Xê tỏa sáng ở live stage 2. Nhưng tâm điểm chú ý ở Hề đổ dồn vào Phương Mỹ Chi và màn thể hiện đột phá từ Chi Xê. Pháo được đặt vào verse rap đối đáp với Wean Lê và thể hiện tốt. Dù vậy, tổng thể tiết mục Hề mang đậm dấu ấn sự kết hợp của Tuồng và âm nhạc hiện đại, dọn đường cho Phương Mỹ Chi chiếm trọn hào quang.

Sang tiết mục Quả chín quá, Pháo có màn thể hiện tốt nhất. Song, kịch bản ở live stage 1 và 2 lặp lại với Pháo khi sự tỏa sáng của nữ rapper chỉ dừng lại ở những phân đoạn rap điểm nhấn. Trong khi đất để tỏa sáng trong tiết mục của đội Pháo ở live stage 3 vẫn thuộc về 52Hz và Lâm Bảo Ngọc nhiều hơn.

Trong mặt bằng Em xinh, Pháo toàn diện về kỹ năng, nhưng chưa vượt trội ở khía cạnh nào. Một loạt tiết mục từ đầu chương trình cho thấy màu sắc rap không là chất xúc tác dẫn đến bùng nổ. Giọng hát của Pháo không nổi trội so với mặt bằng. Khi trình diễn bên ngoài, như Hai phút hơn, Pháo cuốn hút nhưng bước lên sân khấu Em xinh đang thất thế về khả năng vũ đạo và trình diễn.

Pháo thiếu điều gì?

Đằng sau vỏ bọc của một nữ rapper cá tính, gai góc là Pháo rụt rè ở Em xinh. Giống như Trấn Thành nhận định, Pháo chưa thể hiện được cá tính khác biệt để nổi bật ở cuộc đấu cùng dàn Em xinh khác. Từ live stage 2, Pháo đã đùa cợt với chính bản thân khi từ chối về đội Phương Mỹ Chi. Sau đó, Pháo tiếp tục bỏ qua vòng lựa chọn đội trưởng, để đi đến căn phòng cuối cùng và được định đoạt tương lai bằng một sợi dây rút may rủi.

Pháo chưa có một cơ hội để đứng lên và chứng tỏ năng lực thực sự của mình. Sau live stage 1, Pháo hụt hơi, không nằm trong nhóm Em xinh cạnh tranh để làm đội trưởng cho live stage 2. Đến live stage 2, Pháo tiếp tục mờ nhạt, dẫn đến cái kết có điểm số thứ 22 trong 30 Em xinh. Từ đây, Pháo không có hy vọng để được chọn làm thủ lĩnh dựa trên phiếu bầu hoặc bình chọn từ khán giả.

Nữ rapper bỏ lỡ cơ hội vàng để tỏa sáng.

Những em xinh toàn năng, thế hệ gen Z được đánh giá cao từ đầu chương trình bên cạnh Pháo như Phương Mỹ Chi, Orange, 52Hz đã tỏa sáng khi nắm trong tay vai trò đội trưởng, từ đó xây dựng đội nhóm và các tiết mục có dấu ấn riêng. Những em xinh khác tỏa sáng trong chương trình là những nghệ sĩ đã có cộng đồng fan hùng hậu, hoặc là những cá nhân tạo ra dấu ấn riêng như LyHan, Liu Grace.

Pháo không thuyết phục được số đông khán giả ở trường quay ghi hình, những người trực tiếp bỏ phiếu bình chọn cho Em xinh qua mỗi live stage. Ở các tập phát sóng, Pháo cũng mờ nhạt, ít có cơ hội lên hình so với dàn em xinh đình đám khác. Từ Diệu Huyền bước lên sân khấu King of Rap đến Pháo của Em xinh, sau 4 năm, vẫn là sự rụt rè và ngại phát ngôn như xưa.

Trong cuộc chơi mà từng cá nhân giành nhau để nói, kéo lấy sự chú ý về mình, Pháo luôn giữ sự trầm lặng. Và điều này cũng là nguyên nhân lớn khiến Pháo chưa thể nổi bật.