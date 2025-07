4 câu hỏi Thiên An cần làm rõ

Những phát ngôn bất nhất giữa Jack và Thiên An khiến cho ồn ào kéo dài trong nhiều năm. Đến nay, lùm xùm đời tư của bộ đôi vẫn chưa hạ màn.

“Jack - Thiên An” tiếp tục là chủ đề chiếm spotlight trên các nền tảng mạng những ngày qua. Sau buổi họp báo của Jack vào ngày 16/7, với những phát ngôn nhắm thẳng vào Thiên An, khiến cho ồn ào giữa cả hai một lần nữa làm dậy sóng dư luận.

Không chỉ Jack, mẹ nam ca sĩ cũng không ngần ngại "lật bài ngửa" về quá khứ của nữ diễn viên trước đây cùng nhiều tình tiết lần đầu công bố xoay quanh chuyện tình cảm, bé Sol và số tiền chu cấp nuôi con gái.

Những phát ngôn của mẹ con Jack được cho là mâu thuẫn với loạt chia sẻ từ phía Thiên An nhiều năm qua.

Song tính đến chiều 18/7, Thiên An vẫn giữ động thái im lặng. Cô chưa lên tiếng về màn “bóc phốt” ngược từ phía mẹ con Jack.

Dưới đây là 4 câu hỏi mà Thiên An cần làm rõ trong bối cảnh hiện tại.

1. Số tiền Jack chu cấp cho con gái

Trong 4 năm qua, Thiên An hơn vài lần lên tiếng làm rõ về số tiền chu cấp cho bé Sol từ phía Jack và gia đình ca sĩ. Cụ thể, vào năm 2022, Thiên An từng chia sẻ về vấn đề này thông qua trang cá nhân. Cô khẳng định giọng ca Sóng gió ngừng chu cấp từ tháng 3/2022. “Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3. Thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu đồng, bạn ấy chu cấp 10-15 triệu đồng là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình bạn ấy đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa”.

Đến tháng 1, trong bài đăng dài, Thiên An tiếp tục đính kèm các sao kê về khoản tiền mà phía gia đình Jack chuyển cho cô kèm chia sẻ: “Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng tôi nhận được 8 triệu đồng là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển một lần. Phần 7 triệu đồng cũng tương tự như thế. Tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu đồng. Và thông tin mẹ bạn chu cấp 5 triệu đồng hay bạn chu cấp 10-15 triệu đồng là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa”.

Song tại họp báo hôm 16/7, mẹ Jack tiết lộ ngoài tiền chu cấp hàng tháng, gia đình ca sĩ thậm chí thông qua một người trung gian đã cho Thiên An mượn 100 triệu đồng. Thời điểm ồn ào tiền chu cấp nổ ra, người trung gian này đã muốn lên tiếng bênh vực Jack vì cảm thấy thông tin nam ca sĩ chỉ chu cấp cho Thiên An 5 triệu đồng là không đúng sự thật. Tuy nhiên, mẹ con Jack muốn im lặng nên không đồng ý để người trung gian đó lên tiếng.

Trong bản tường trình viết tay do gia đình Jack cung cấp ở họp báo, người trung gian cho biết phía nam ca sĩ đã nhiều lần gửi Thiên An số tiền 10 triệu đồng, 25 triệu đồng hoặc 100 triệu đồng.

2. Jack bị ngăn cấm hay không chủ động gặp con?

Thiên An nhiều lần khẳng định Jack chưa từng liên hệ cô để gặp gỡ con gái từ khi bé ra đời. Tháng 1, nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Từ lúc mọi chuyện vỡ lỡ cho đến nay, chưa bao giờ phía bạn - người mà tôi từng ngu dại yêu hết lòng chủ động gặp con như một người ba muốn làm điều đó. Lúc nào cũng là đơn vị này, đơn vị kia, nhờ đội này, đội kia liên hệ với tôi. Những ai cố gắng liên hệ, dùng quyền lực chèn ép mình, mình đều giữ lại thông tin", Thiên An chia sẻ trên trang cá nhân.

Cô nói tiếp: "Bạn có thật sự muốn từ tận đáy lòng muốn nhìn nhận đứa con này không? Hay bạn lo lắng từ đầu đến cuối vẫn là sự nghiệp của bạn. Con đâu cần hào quang? Con cần tình thương của một người cha. Vì sao bao nhiêu năm nay, bạn không chủ động thăm con, có bao giờ bạn nghĩ tới chuyện con ốm đau, sợ hãi, đau đớn hay không? Có bao giờ bạn thực lòng quan tâm, yêu thương con không?".

Đến cuối tháng 5, luật sư đại diện của Thiên An tiếp tục nhấn mạnh diễn viên không “chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom gặp gỡ con kể từ khi cháu sinh ra cho đến nay”.

Thế nhưng, mẹ Jack phủ nhận. Bà Loan nói: “Gia đình tôi đã thông qua nhiều người trung gian để được gặp bé Sol nhưng không được. Người này đã đến gặp nhà An rồi về khuyên can tôi là không nên gặp. Mẹ An chửi tôi rất nặng”.

3. Quen nhiều người cùng lúc khi yêu Jack?

Khi chia sẻ về chuyện tình cảm giữa Jack và Thiên An trước đây, bà Loan có phát ngôn đáng chú ý. Trong đó, người phụ nữ này nói rằng Thiên An quen nhiều người trong lúc tìm hiểu Jack.

Bà Loan nói: “Tôi xin chia sẻ một tin nhắn mà mẹ An nhắn cho An. Mẹ của An nhắn cho An: ‘Con về đi. Về đi ăn cơm với Hoa Ưu Đàm. Bạn ấy đã chờ con từ hôm qua đến nay rồi’. Khi tôi hỏi tại sao phải như vậy, thì An nói: Về tiếp bạn ấy để giảm bớt chi phí tiền xây nhà”. Hoa Ưu Đàm là V.Q.T - người trước đây từng vướng nghi vấn tình cảm với Thiên An.

Cuối năm 2022, Thiên An từng lên tiếng phủ nhận qua lại với ông T. trong thời gian hẹn hò Jack. "Trong bài viết của anh T không có thông tin nào cho rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương với anh ấy cũng như ngôi nhà đang sống là được anh T xây tặng. Thông tin lan truyền là do mọi người tự suy diễn và đưa ra kết luận sai lệch, không đúng sự thật", cô nói.

4. Ồn ào quanh hai tấm bài vị thai nhi

Tình tiết gây chấn động nhất trong loạt phát ngôn của Thiên An phải kể đến sự việc cô đăng tải hình ảnh hai tấm bài vị, với thông tin: bé T. T. P.N (mất ngày 13/2/2020) và bé T.T.P.P (mất ngày 20/5/2020). Cô kể ​​từng bị bạn trai cũ "thao túng tâm lý", tìm mọi cách can thiệp bằng đủ lý do, khiến cô đi đến quyết định phá thai hai lần vào năm 2020.

Thiên An cho biết: "Thời gian An mang bầu bé đầu là tháng 2, thời gian An có bầu bé 2 là vào khoảng tháng 5. Thời gian An gửi 2 bé vào chùa là tháng 8/2020. Thời gian hưởng dương trên bài vị được tính từ lúc mang thai đến lúc các con có chốn nương thân yên ổn tại chùa. Các bé mất khi chưa thành hình, chưa có tim thai".

Trong khi đó, mẹ Jack khẳng định: “An chưa từng báo với chúng tôi là An mang thai. Tôi chưa từng biết về bào thai nào của An. Tôi khẳng định không bao giờ ép An phá thai”.

Ngoài ra, bà Loan cho biết Thiên An từng thừa nhận hai bài vị không liên quan đến Jack và đã ẩn các bài đăng liên quan.

“Thiên An nói việc hai cái bài vị kia là trang cá nhân của bạn ấy, muốn đăng hay không là quyền tự do cá nhân. Trong hai bài vị không hề nói đến Tuấn (tên thật của Jack - PV), không hề nhắc đến tên ca sĩ nào. Đó chỉ là trạng thái cá nhân của bạn thôi, và bạn ý gỡ bỏ”, bà Loan nói.

Loạt thông tin mà Jack và bà Loan công bố ở họp báo hiện tại chỉ mang tính một chiều, do đó, công chúng đang chờ Thiên An lên tiếng làm rõ câu chuyện ồn ào dai dẳng nhiều năm.