Họp báo kỳ lạ của Jack

Ban đầu, Jack mời báo giới, truyền thông đến dự họp báo giới thiệu sản phẩm. Nhưng xuyên suốt hơn hai tiếng đồng hồ, hai mẹ con Jack chỉ tập trung nói về ồn ào đời tư.

Sau vài năm không xuất hiện trước truyền thông, báo giới, Jack chính thức lộ diện tại họp báo vào sáng 16/7 tại TP.HCM.

Sự kiện được livestream trên kênh chính thức của J97 Promotion, công ty quản lý Jack, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Họp báo không có hỏi đáp từ nghệ sĩ - báo giới, đơn vị truyền thông như thường lệ.

Ban đầu, ê-kíp của Jack thông báo họp báo có nội dung giới thiệu các dự án âm nhạc, đánh dấu cột mốc mới từ nam ca sĩ. Song sau hơn hai tiếng đồng hồ, hai mẹ con Jack chỉ tập trung nói về ồn ào đời tư liên quan đến ca sĩ những năm qua. Những dự án mới như series âm nhạc Trạm dừng chân hay album phòng thu chỉ được nhắc đến trong vài phút ngắn ngủi ban đầu, thông qua lời giới thiệu từ đại diện truyền thông nam ca sĩ.

Mẹ Jack khóc liên tục, kể chi tiết về Thiên An

Tại buổi họp, bà Cẩm Loan, mẹ của Jack lần đầu xuất hiện sau nhiều năm. Đáng chú ý, bà Loan được giới thiệu là CEO của công ty J97 Promotion.

Sau khi gửi lời chào, bà Loan chia sẻ hơn một tiếng về những sự việc liên quan đến chuyện tình cảm giữa Jack và Thiên An trước đây. Theo bà Loan, vào cuối tháng 12/2019, Jack rời công ty cũ và ký kết hợp đồng với đơn vị mới. Thời điểm đó, Thiên An đến nhà Jack chơi với tư cách là đồng nghiệp ở công ty cũ.

Nhiều tháng sau đó, cô vẫn tiếp tục đến. Bà Loan khẳng định lúc này, cả hai không có mối quan hệ khăng khít, ở bên nhau từng ngày hay sống thử. Thời điểm cả hai tìm hiểu nhau, Thiên An vẫn quen với nhiều người khác.

Mẹ Jack nhiều lần khóc khi nói về chuyện của con trai. Ảnh: Hoàng Vũ.

Vào giữa năm 2020, Thiên An và Jack ít gặp nhau. Cả hai sau đó dừng lại vì không hợp. Sau đó, mẹ Jack nhận cuộc gọi từ mẹ của Thiên An và thông báo nữ diễn viên mang thai.

Đến tháng 9/2020, Thiên An đến nhà Jack ở. Trong giai đoạn sống chung, chi phí ăn ở của Thiên An đều do bà Loan lo liệu.

"Tôi còn nhớ An bảo rằng ở với cô Loan sướng ghê, còn được cho tiền. Mẹ của con còn không lo cho con bằng cô Loan. Trong nhà tôi còn có người giúp việc. Có một việc hơi tế nhị nhưng đây cũng là lý do gia đình tôi không chọn An. Có lần An mượn tiền từ người giúp việc của gia đình. Đến lúc đó, tôi không biết xử sự thế nào. Sau đó, tôi lẳng lặng đưa tiền cho An với hy vọng con trả cho người giúp việc. Nhưng An cũng không trả", bà Loan nói.

Sau khi nói chuyện với Thiên An, bà Loan hiểu áp lực khi cô phải lo toan tài chính cho gia đình, từ chuyện xây nhà cho mẹ, nợ nần của anh. Nhưng gia đình Jack không đáp ứng đủ nhu cầu tài chính lẫn mong muốn của Thiên An.

Đến tháng 12 cùng năm, Thiên An xin phép bà Loan được về nhà mẹ ruột để chờ sinh con. Đến tháng 4/2021, nữ diễn viên sinh bé Sol.

"Sau khi tôi suy nghĩ lại, mới nhận ra giai đoạn An đến nhà tôi đợt hai mới bắt đầu có thai. Nhưng từ thời điểm An về nhà mẹ ruột, điện thoại lúc mở, lúc tắt, khó liên lạc. Giai đoạn này, gia đình tôi luôn sống trong tâm trạng lo lắng, vì khi nào cũng sợ An 'bóc phốt' trên mạng xã hội. Tôi đã làm hết trách nhiệm của mình. Tôi còn nhờ người chuyển tiền cho An", mẹ Jack nói.

Về khoản chi phí chu cấp cho bé Sol, mẹ Jack cung cấp sao kê những khoản tiền đã chuyển cho Thiên An trước đó.

Theo bà Cẩm Loan, ngoài tiền chu cấp hàng tháng, gia đình của Jack thậm chí thông qua một người trung gian đã cho Thiên An mượn 100 triệu đồng.

Thời điểm ồn ào tiền chu cấp nổ ra, người trung gian này đã muốn lên tiếng bênh vực Jack vì cảm thấy thông tin nam ca sĩ chỉ chu cấp cho Thiên An 5 triệu đồng là không đúng sự thật. Tuy nhiên, mẹ con Jack muốn im lặng nên không đồng ý để người trung gian đó lên tiếng.

Trong bản tường trình viết tay do gia đình Jack cung cấp ở họp báo, người trung gian cho biết phía nam ca sĩ đã nhiều lần gửi Thiên An số tiền 10 triệu đồng, 25 triệu đồng hoặc 100 triệu đồng.

"Từ khi An sinh bé Sol, chúng tôi chưa từng được gặp cháu. Tôi từng nhờ một người trung gian để nói chuyện với gia đình An, với mong muốn gặp cháu. Sau đó, người này đến gặp nhà An rồi về khuyên can tôi là không nên gặp. Mẹ An chửi tôi rất nặng. Còn An khi gặp mẹ con tôi, luôn ghi âm, quay phim để phốt".

Về vụ việc hai bài vị mà Thiên An đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, mẹ Jack chia sẻ: "Mọi việc thật khủng khiếp. Tuấn không dám ra đường, không ăn, không ngủ. Nhìn con mình như vậy, tôi chịu không nổi". Bà Loan nói Jack bị trầm cảm, đi lại trong nhà không kiểm soát và phải uống thuốc ngủ trong giai đoạn này.

Cuối họp báo, bà Loan gửi thông điệp đến Thiên An.

"Có một vấn đề quan trọng vô cùng. Đây cũng là một trong nhiều lý do An không là con dâu hay người vợ của gia đình. Điều này An biết rất rõ. Tại họp báo này, cô hứa giữ bí mật này cho con. Đây là sự tử tế cuối cùng cô dành cho con. Cô sẽ giấu điều này đến cuối đời", mẹ Jack nhấn mạnh.

Tranh cãi khắp mạng xã hội

Sau bà Loan, tiếp tục là đại diện pháp lý của nam ca sĩ đề cập đến vụ kiện giữa Jack và Thiên An.

Jack là người lên tiếng cuối cùng. Anh chia sẻ khoảng 15 phút nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc như mẹ. Jack sau đó gửi lời xin lỗi đến mẹ anh, fan và nhắc đến bé Sol, Thiên An.

Cuối chia sẻ, Jack cho biết sẽ tỉnh táo hơn những lựa chọn sau này và để mẹ anh bình yên. Về bé Sol, anh xưng là "ba" và nói: "Sau này, con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nếu con đi học, bạn bè có chọc, con cứ nói rằng con có ba nổi tiếng và chăm lo cho mình từ giây phút mới sinh ra. Vậy là đủ rồi. Không ai chối bỏ con cả. Sự thật vẫn là sự thật".

Jack tại họp báo sáng 16/7. Ảnh: BTC.

Với Thiên An, Jack hy vọng cô sẽ có những dự định, lựa chọn tốt hơn, tập trung cho bé Sol để cho con gái có một cuộc đời hạnh phúc.

Sau buổi họp báo kéo dài hơn hai tiếng, những tranh luận xoay quanh nam ca sĩ tiếp tục nổ ra.

Những phát ngôn của bà Loan tại họp báo như "Chúng tôi ngừng chu cấp vì không được An công nhận"... khiến cộng đồng mạng bàn luận.

Hơn thế, việc họp báo ban đầu công bố là chia sẻ về dự án mới song toàn bộ nội dung lại đề cập đến những ồn ào, "tố" Thiên An, cũng gây thắc mắc.

Đến thời điểm hiện tại, Thiên An vẫn chưa có những động thái mới sau phát ngôn của mẹ con Jack vào sáng 16/7. Vụ lùm xùm kéo dài nhiều năm giữa Jack - Thiên An một lần nữa làm dậy sóng mạng xã hội.