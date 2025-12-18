NSƯT Hoàng Hải không cứu nổi bộ phim ‘kịch bản phi lý đến bực mình’

Nhiều khán giả tuyên bố đã hết kiên nhẫn với bộ phim giờ vàng “Gia đình trái dấu” dù quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSND Quốc Trị, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh…

Gia đình trái dấu của đạo diễn Vũ Trường Khoa được giới thiệu là bộ phim khai thác câu chuyện gia đình công chức sau biến cố sáp nhập dưới góc nhìn nhẹ nhàng, hài hước nhằm bớt đi những áp lực nặng nề.

Không chỉ là câu chuyện cá nhân, phim còn phản ánh bức tranh rộng hơn về đời sống hiện đại như biến động nghề nghiệp, gánh nặng tài chính của người trung niên, khác biệt quan niệm giữa các thế hệ và tác động từ chính sách tinh giản biên chế.

Bộ phim khắc họa cách mỗi thành viên đối diện với khó khăn, học cách kết nối và bước gần nhau hơn khi “trụ cột” gia đình không còn vững vàng như trước.

Hành trình của gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) là câu chuyện về sự thấu hiểu và sẻ chia giữa những người thân, tưởng chừng đã hiểu hết về nhau nhưng vẫn tồn tại những khoảng cách vô hình.

Kịch bản phim Gia đình trái dấu bị chê gượng ép, cường điệu hóa tới mức phi lý. Vì vậy, diễn xuất của Hoàng Hải, Kiều Anh cũng nhận nhiều phản hồi trái chiều.

Phim có tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị, cùng nhiều diễn viên như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, Việt Bắc.

Sau gần 10 tập phát sóng, bộ phim liên tục gây tranh cãi vì những tình tiết phi lý, thiếu thực tế.

Những tập đầu, khán giả bức xúc khi hình tượng nhân vật bà Ánh do NSƯT Kiều Anh thủ vai quá nhõng nhẽo, hành xử cảm tính, vượt ranh giới sự hài hước và trở nên lố lăng.

Sự vô lý được đẩy lên cao trào khi ông Phi nghỉ hưu non khiến gia đình lao đao, cả hai vợ chồng phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Họ thử sức với công việc giữ trẻ, tạp vụ, làm shipper và liên tục gặp sự cố như dắt nhầm trẻ, té ngã, bị lừa, bị từ chối nhận hàng, thậm chí ẩu đả dẫn đến nhập viện.

Việc nhân vật trong phim chìm trong tình cảnh éo le khiến người xem ngán ngẩm, cho rằng xa rời thực tế. Khán giả chỉ ra những điều phi lý như bà Ánh là diễn viên múa, có thể kiếm được khoản tiền không nhỏ nếu mở lớp dạy thêm thay vì làm lao công hay các công việc chân tay.

Khó hiểu nhất là những tình tiết xoay quanh nhân vật ông Phi. Ở tuổi trung niên, lại từng đảm nhận vị trí trưởng phòng cấp huyện, ông Phi không thể đưa ra quyết định nghỉ việc một cách bốc đồng và thiếu suy nghĩ trong khi là trụ cột kinh tế của gia đình.

Theo kịch bản, gia đình ông Phi ở biệt thự, có ô tô, khoản tiền tiết kiệm 300 triệu đồng nhưng đang gánh khoản nợ ngân hàng. Ngay khi ông Phi về hưu, gia đình lập tức lao đao, thậm chí phải bán nhà. Điều này được cho là không thực tế bởi mức lương công chức khi đang làm việc và lúc về hưu không chênh lệch quá nhiều, đến mức đẩy cả gia đình đến bi kịch.

Cũng vì thế, hàng loạt tình huống thử thách đặt ra cho ông Phi sau khi về hưu trở nên vô lý, lố bịch. Đội ngũ xây dựng kịch bản bị chỉ trích cẩu thả. Điển hình như tình tiết ông Phi bị khách dọa đánh giá “một sao” nếu hủy đơn hàng giao chậu cây quá khổ hay đặt trà sữa giao nhầm cà phê.

“Lố quá lố rồi. Chỉ xem trích đoạn đã thấy thật đúng đắn khi không xem toàn tập. Nhảm nhí”, “Chưa thấy phim nào vô lý thế này”, “Phim này chắc xếp vào phim tệ nhất”, “Càng xem càng thấy không thực tế”, “Phim toàn diễn viên gạo cội mà kịch bản phi lý đến bực mình. Đạo diễn cũng tên tuổi mà không hiểu sao kịch làm mất cảm tình dàn diễn viên vì phim này”, “Xem phim ức chế không chịu được”, “Kịch bản phi lý đến ghét”, “Phim này xem hơi ức chế, hư cấu quá”, “Biết vì sao bộ phim không chạm được cảm xúc người xem không, vì nó ngược hẳn với đời thực”… là một số bình luận của khán giả.

Điểm sáng duy nhất của Gia đình trái dấu được khán giả ghi nhận là sự đồng lòng, thấu hiểu và sẻ chia của các thành viên trong gia đình ông Phi. Khi bố mẹ gặp sự cố, các con đều có mặt, chăm sóc và động viên. Bà Ánh cũng đồng cảm và luôn ủng hộ mọi quyết định của chồng.

Tuy nhiên những hạt sạn trong phim khiến số đông khó chấp nhận. Nếu không chuyển biến ở giai đoạn sau, Gia đình trái dấu có nguy cơ trở thành phim Việt giờ vàng dở nhất năm 2025, bị khán giả quay lưng.