NSND Xuân Bắc nhận câu nói bất ngờ sau cuộc gọi trao thưởng

Người dùng rơi vào tình trạng "khủng hoảng lòng tin", sợ lừa đảo dù được người nổi tiếng liên hệ.

NSND Xuân Bắc. Ảnh: FBNV.

Trong tọa đàm “Niềm tin và Kỳ vọng” ở hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025), Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH, TT&DL) Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ về tình huống trớ trêu gặp phải trong quá trình hoạt động. Qua câu chuyện, vấn đề về các hình thức lừa đảo qua mạng và thái độ cảnh giác của người dân được thể hiện.

Cụ thể, ông Bắc cho biết thường tham gia các chương trình phát trực tuyến bốc thăm trúng thưởng với các nhãn hàng. Sự kiện được Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và nhiều cơ quan uy tín bảo trợ. Tuy nhiên, những cá nhân may mắn trúng thưởng lại thể hiện thái độ dè dặt khi được gọi điện thông báo.

Khi NSND Xuân Bắc giới thiệu bản thân, cho đầu dây bên kia biết mình là người may mắn trúng 50 triệu đồng, họ lại không tin. “Quý vị biết đầu dây bên kia nói câu gì không: ‘Cho bạn tất’”, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn kể lại. Sau đó, ban tổ chức tìm cách liên lạc trở lại nhưng bất thành.

Khi tiến hành quay số lại, khách hàng tiếp theo cũng không tin mình được NSND Xuân Bắc gọi điện báo trúng thưởng. “Anh Xuân Bắc diễn viên thì tôi biết nhưng nghe giọng này không quen. Lừa đảo, thôi nhé”, ông Bắc kể lại lời nhân vật.

Qua câu chuyện thực tế, NSND Xuân Bắc nêu lên thực trạng khủng hoảng niềm tin, đang hiển hiện rõ nét trong nhiều tình huống của cuộc sống.

Tọa đàm "Niềm tin và Kỳ vọng" ở KOL summit 2025. Ảnh: BTC.

Những năm gần đây, tình trạng giả mạo người nổi tiếng, cơ quan chức năng, công ty lớn để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, lừa tiền xuất hiện tràn lan. Thông tin về những hình thức tội phạm này được tuyên truyền rộng rãi, giúp người dân nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, việc này cũng khiến khách hàng không còn tin tưởng vào các thông báo trúng thưởng, nhất là khi công nghệ AI giả mạo hình ảnh, giọng nói tràn lan.

Theo các chuyên gia, người có sức ảnh hưởng (influencer) hay người dẫn dắt dư luận (KOL) cần cần ý thức sâu sắc tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động. Ngoài ra, các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ phải chung tay định hướng, bảo vệ cộng đồng trước thông tin sai lệch, loại bỏ tác động tiêu cực, củng cố “lá chắn niềm tin” của xã hội.

Tại sự kiện, đại diện Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chia sẻ chi tiết hơn về chương trình “Tín nhiệm Người ảnh hưởng”, sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức về pháp lý, đạo đức, lan tỏa thông điệp người có ảnh hưởng trên mạng cần có trách nhiệm.

Những người tham gia chương trình “Tín nhiệm Người ảnh hưởng” gồm nhóm KOL, KOC, những người bán hàng trực tuyến, quản trị cộng đồng online và cả doanh nghiệp, tổ chức truyền thông.

Một bộ tiêu chuẩn cộng đồng về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm chất lượng nội dung của cộng đồng KOL cũng sẽ được xây dựng, dựa trên các nền tảng giá trị đạo đức, trách nhiệm xã hội và các yêu cầu pháp lý. Tiêu chuẩn này cũng sẽ tham chiếu nhiều tiêu chuẩn từ các nước trên thế giới như Pháp, Mỹ, Anh.

Sau khi hoàn thành chương trình, người có ảnh hưởng sẽ được cấp chứng nhận có hiệu lực trong 12 tháng. Kết quả đánh giá, thông tin chứng chỉ được công khai, minh bạch, có quy trình hậu kiểm và tái xác minh.