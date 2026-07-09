NSND Tạ Minh Tâm và hai con gái tiễn đưa nghệ sĩ Bạch Vân

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Sáng 9/7, lễ đưa tang nghệ sĩ Bạch Vân diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Người thân, bạn bè và số ít đồng nghiệp có mặt để tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. NSND Tạ Minh Tâm và hai con gái - Tạ Bạch Dương và Tạ Minh Anh - đau buồn trước giây phút tiễn biệt nghệ sĩ Bạch Vân.
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Lễ đưa tang nghệ sĩ Bạch Vân diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp, không kèn trống. Con gái cả Tạ Bạch Dương đọc điếu văn để tiễn đưa mẹ. Những ngày qua, đông đảo nghệ sĩ Việt, các thế hệ học trò của NSND Tạ Minh Tâm đã đến thắp hương, chia buồn với gia quyến.
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Lễ di quan diễn ra sau đó. NSND Tạ Minh Tâm cầm di ảnh vợ, dẫn đầu đoàn đưa tang. Hai con gái nghẹn ngào trước giây phút cuối cùng tiễn biệt mẹ. Những ngày qua, họ nén đau buồn để lo liệu hậu sự chu toàn cho nghệ sĩ Bạch Vân.
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Sau lễ đưa tang, thi hài của nghệ sĩ Bạch Vân được an táng tại phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ). Bà mất ở tuổi 64 vào ngày 4/7 tại nhà riêng, sau thời gian điều trị bạo bệnh.
|Đoàn đưa tang di chuyển ra xe để về phường Phú Tân, Vĩnh Long. Con gái nghệ sĩ Bạch Vân cho biết những năm cuối đời, bà đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật. "Mẹ đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Bây giờ mẹ hãy mỉm cười đi về với Phật, không còn đau đớn nữa. Mẹ con mình sẽ gặp lại sau. Con cám ơn mẹ rất nhiều", cô chia sẻ.
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Nghệ sĩ Bạch Vân sinh năm 1962, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Bà nổi tiếng với vai trò diễn viên kịch nói. Nữ nghệ sĩ kết hôn với NSND Tạ Minh Tâm vào thập niên 1980 và họ có hai con gái. Trong một chương trình truyền hình trước đây, NSND Tạ Minh Tâm từng chia sẻ cảm thấy rất trân trọng và biết ơn vợ. Theo lời ông, trước khi lập gia đình, bà là một diễn viên kịch nói nổi tiếng, xinh đẹp. Sau khi lên xe hoa, bà chấp nhận gác lại sự nghiệp để tập trung chăm lo gia đình, vun vén tổ ấm nhỏ.
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