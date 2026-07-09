NSND Tạ Minh Tâm và hai con gái tiễn đưa nghệ sĩ Bạch Vân

Nghệ sĩ Bạch Vân sinh năm 1962, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Bà nổi tiếng với vai trò diễn viên kịch nói. Nữ nghệ sĩ kết hôn với NSND Tạ Minh Tâm vào thập niên 1980 và họ có hai con gái. Trong một chương trình truyền hình trước đây, NSND Tạ Minh Tâm từng chia sẻ cảm thấy rất trân trọng và biết ơn vợ. Theo lời ông, trước khi lập gia đình, bà là một diễn viên kịch nói nổi tiếng, xinh đẹp. Sau khi lên xe hoa, bà chấp nhận gác lại sự nghiệp để tập trung chăm lo gia đình, vun vén tổ ấm nhỏ.