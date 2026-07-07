NSND Tạ Minh Tâm khóc nghẹn trong lễ tang vợ

NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ ông. Những ngày qua, ông nén nỗi đau để lo liệu hậu sự cho nghệ sĩ Bạch Vân. Trên trang cá nhân, đạo diễn Thanh Hiệp kể về mối tình xúc động giữa NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân trước đây. "Câu chuyện tình yêu của anh chị cũng đẹp như một vở kịch nhiều cảm xúc. Họ quen nhau từ thời còn là sinh viên sống trong cùng khu ký túc xá. Anh hát, chị diễn. Những ngày cùng đạp xe đi làm nghề, cùng vượt qua những năm tháng thiếu thốn để xây dựng gia đình, giờ đã trở thành những ký ức không thể nào quên", đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ.