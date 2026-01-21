NSND Hoàng Tuấn qua đời vào 17h10 ngày 20/1. Ông ra đi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

NSND Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội qua đời ở tuổi 70 sau thời gian điều trị bạo bệnh.

Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc cho gia đình, nghệ sĩ, bạn bè thân thiết. Theo đạo diễn Thanh Hiệp, cách đây không lâu, NSND Hoàng Tuấn là trưởng đoàn trong chuyến vào TP.HCM giao lưu với Hội Sân khấu TP.HCM. Ông cũng là thành viên của đoàn văn nghệ sĩ Hà Nội, vào TP.HCM tham gia giao lưu văn học - nghệ thuật giữa 3 thành phố: Hà Nội - Huế - TP.HCM do Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM tổ chức năm 2025.

NSND Hoàng Tuấn qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Ảnh: Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Diễn viên Trần Được thương tiếc, tiễn biệt NSND Hoàng Tuấn.

"Chú là người lãnh đạo tài năng, là người nghệ sĩ đã dành trọn cả cuộc đời mình cho nghề với tất cả tâm huyết và yêu thương. Chính chú là người đã dẫn dắt, chỉ lối, đặt những viên gạch đầu tiên đưa tôi đến với nghệ thuật múa rối - con đường mà bản thân luôn trân trọng, biết ơn. Với tôi và nhiều thế hệ nghệ sĩ của Nhà hát, chú không chỉ là người thầy, người lãnh đạo mẫu mực, mà còn như một người bố ân cần, bao dung, nghiêm khắc, đầy yêu thương, luôn lặng lẽ dõi theo và nâng đỡ chúng tôi trên từng bước đường nghề nghiệp. Xin cúi đầu tiễn biệt chú. Mong chú an yên nơi miền cực lạc, sớm siêu thoát", nam diễn viên chia sẻ.

NSND Hoàng Tuấn sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông từng theo học lớp đào tạo đầu tiên của Nhà hát Múa rối Trung ương.

Năm 1998, ông là Tổ phó Tổ diễn viên của Đoàn Múa rối Hà Nội (nay là Nhà hát Múa rối Thăng Long). Tiếp đó, ông là Phó Trưởng đoàn diễn viên, Phó Giám đốc và giữ chức Giám đốc Nhà hát vào năm 2009. Ngoài ra, NSND Hoàng Tuấn là Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội.

NSND Hoàng Tuấn cũng từng theo học lớp đạo diễn của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh (nay là Sân khấu Điện ảnh Hà Nội).

Ông là đạo diễn của nhiều vở như Tấm Cám, Thạch Sanh, Aladin và cây đèn thần, Huyền thoại Tiên Rồng, Linh thiêng hai tiếng đồng bào…