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Kinh doanh

Novaland xóa gần 4 triệu USD nợ bằng 2,8 triệu cổ phiếu

  • Thứ hai, 16/11/2026 17:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Novaland dự kiến phát hành gần 2,8 triệu cổ phiếu với giá 34.000 đồng/đơn vị, nhằm chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế, qua đó tăng vốn điều lệ thêm gần 27,8 tỷ đồng.

Novaland chuyển đổi 16 trái phiếu thành 2,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: NVL.

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo thông báo của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Theo nghị quyết ngày 16/11, Novaland sẽ phát hành gần 2,8 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để chuyển đổi 16 trái phiếu có tổng giá trị chuyển đổi gần 3,79 triệu USD, tương đương hơn 94,5 tỷ đồng.

Giá chuyển đổi được ấn định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Tỷ lệ chuyển đổi là 173.708 cổ phiếu/trái phiếu. Số cổ phiếu phát hành tương ứng dự kiến làm tăng vốn điều lệ của Novaland thêm gần 27,8 tỷ đồng.

Toàn bộ 16 trái phiếu nói trên thuộc sở hữu của Oclaner Funds SICAV - Oclaner Asian Bond Fund, quỹ đầu tư có địa chỉ tại Singapore. Theo nghị quyết, thời gian thực hiện chuyển đổi dự kiến là ngày 16/11.

Đợt chuyển đổi này nằm trong quá trình tái cơ cấu gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD mà Novaland phát hành ngày 16/7/2021. Gói trái phiếu gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, lãi suất 5,25%/năm, do UBS AG, Singapore Branch thu xếp và làm đại lý phát hành.

Sau nhiều lần điều chỉnh điều khoản, phương án tái cấu trúc lần thứ ba của lô trái phiếu chính thức có hiệu lực từ ngày 16/7/2026. Theo đó, dư nợ gốc được xác định ở mức 318,26 triệu USD, thời hạn đáo hạn mới là ngày 16/7/2028. Giá chuyển đổi được điều chỉnh về 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 173.708 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tính đến ngày 30/9, đã có 155 trái phiếu thuộc gói này được chuyển đổi thành cổ phiếu. Dư nợ gốc còn lại tại thời điểm này là hơn 318,2 triệu USD.

Việc tiếp tục chuyển đổi trái phiếu diễn ra trong bối cảnh Novaland vẫn có dư nợ vay lớn. Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của tập đoàn ở mức hơn 72.412 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng khoảng 32.889 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu hơn 22.068 tỷ đồng, vay bên thứ ba khoảng 12.154 tỷ đồng và vay theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) hơn 5.317 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận khoảng 5.241 tỷ đồng lãi vay quá hạn thanh toán.

Bên cạnh tái cơ cấu trái phiếu, Novaland đang triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày 11/11, HĐQT doanh nghiệp thông qua việc thực hiện thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu thêm 30 ngày, đến hết ngày 11/1/2027.

Novaland dự kiến doanh thu hơn 20 tỷ USD từ 4 dự án

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Thủy Tiên

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