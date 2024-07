Novaland hoàn tất thỏa thuận chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD

Lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland chính thức được kéo dài kỳ hạn. Các trái chủ còn có thể đổi thành cổ phiếu NVL với giá ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.

Lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland hoàn tất thỏa thuận chuyển đổi. Ảnh: NVL.

CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố thông tin hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD .

Đây là lô trái phiếu được phát hành năm 2021 cho các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London, làm đại lý ủy thác. Lô trái phiếu này được phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác của nhóm doanh nghiệp. Gói trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn năm 2026.

Theo thoả thuận mới, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai.

Dư nợ gốc sau khi nhập lãi tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 5/7 của phương án tái cấu trúc gần 321 triệu USD . Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc ban đầu (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh.

Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/năm.

Bên cạnh đó, các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu.

Trước đó, Novaland đã 3 lần thỏa thuận tái cấu trúc bất thành gói trái phiếu này. Trong thông báo về việc dời ngày hoàn thành gói trái phiếu 300 triệu USD gần nhất, công ty khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng khi giao dịch cổ phiếu NVL.

Gần đây, Novaland cũng liên tục xin khất nợ trái phiếu trong nước. Cuối tháng 6 vừa qua, Novaland đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu phát hành năm 2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng , thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn tháng 6-8/2025. Các công ty con cũng đạt được những thỏa thuận tương tự.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu quốc tế gần 300 triệu USD sẽ giúp giảm những áp lực về tài chính do vướng mắc pháp lý cùng những biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Novaland.

Năm 2024, Novaland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng , tăng lần lượt gần 7 lần ở chỉ tiêu doanh thu và hơn 2 lần ở kế hoạch lợi nhuận so với năm 2023.

Với nguồn vốn, nhà phát triển bất động sản này dự kiến huy động 16.000 tỷ đồng từ các định chế tài chính để phát triển dự án và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Trong đó, các dự án tạo doanh thu chính cho doanh nghiệp này sẽ là Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TP.HCM.