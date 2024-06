NovaGroup lại muốn bán cổ phiếu Novaland

Cổ đông lớn nhất của Novaland vừa đăng ký bán thêm 2 triệu cổ phiếu NVL, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/6 đến ngày 12/7.

Nếu giao dịch thành công, NovaGroup sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại Novaland từ 17,89% xuống 17,79%. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong thông báo mới nhất, CTCP NovaGroup cho biết đã đăng ký bán thêm 2 triệu cổ phiếu NVL của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) để cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu.

Nếu giao dịch thành công, NovaGroup sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại Novaland từ 17,89% xuống 17,79%, tương ứng với 346,91 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/6 đến ngày 12/7, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đáng chú ý, đầu tháng 6 vừa qua, NovaGroup - cổ đông lớn nhất của Novaland - cũng đã khớp lệnh bán gần 9,2 triệu cổ phiếu NVL, qua đó giảm lượng nắm giữ xuống còn 348,9 triệu đơn vị như hiện tại.

Thực tế, thời gian gần đây, NovaGroup cùng các cổ đông lớn khác có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã liên tục có động thái bán ra cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Ông Nhơn hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của cả NovaGroup và Novaland.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Dương Văn Bắc, Giám đốc Tài chính Novaland, lý giải việc NovaGroup đăng ký bán lượng lớn cố phiếu NVL là nhằm hỗ trợ tập đoàn tái cơ cấu các khoản nợ. Trong đó, có một lượng đáng kể cổ phiếu NVL mà NovaGroup nắm giữ là bán giải chấp nhằm giữ đúng cam kết với trái chủ trong một số gói trái phiếu bán lẻ.

Cũng tại phiên họp này, ông Bùi Thành Nhơn cho biết đến nay, Novaland về cơ bản đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước. Đồng thời, tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ.

Theo ông Nhơn, trong bối cảnh nền kinh tế còn trầm lắng, pháp lý tại các dự án chậm tháo gỡ, ngân hàng vẫn kiểm soát dòng tiền tại dự án, Novaland không đủ nguồn lực thực hiện ngay cam kết với khách hàng.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Novaland cho biết doanh nghiệp sẽ ưu tiên duy trì hoạt động liên tục và tiếp tục hoàn thiện các dự án, bàn giao sản phẩm theo cam kết với khách hàng.

Novaland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất cả năm nay đạt 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng , tăng lần lượt gần 7 lần ở chỉ tiêu doanh thu và hơn 2 lần ở kế hoạch lợi nhuận so với năm 2023.

Kết thúc quý I, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 697 tỷ đồng . Tuy nhiên, do chênh lệch tỷ giá, Novaland báo lỗ ròng 601 tỷ đồng , tăng lỗ gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.