Nottingham vào bán kết cúp châu Âu sau 42 năm

Rạng sáng 17/4, Nottingham đánh bại Porto 1-0, qua đó giành vé vào bán kết Europa League với tổng tỷ số 2-1.

Nottingham chơi ấn tượng ở cúp châu Âu.

Trong bối cảnh đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng khốc liệt tại Ngoại hạng Anh, Europa League bỗng trở thành "vùng đất hứa" để thầy trò HLV Francesco Farioli viết nên những trang sử mới, khi đây là lần đầu tiên, họ giành vé vào bán kết giải đấu cúp hạng hai châu Âu kể từ năm 1983/84.

Sự cuồng nhiệt từ các khán đài City Ground nhanh chóng được cụ thể hóa bằng lợi thế trên sân. Bước ngoặt xảy ra sớm khi Jan Bednarek bên phía Porto nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Chris Wood.

Tận dụng lợi thế hơn người, Forest dồn ép đối thủ và tìm được bàn mở tỷ số ở phút thứ 20. Cú sút của Morgan Gibbs-White chạm người Pablo Rosario đổi hướng, khiến thủ thành Diogo Costa hoàn toàn bó tay.

Dù dẫn trước, Forest phải chịu tổn thất lớn khi chân sút chủ lực Chris Wood buộc phải rời sân sớm do chấn thương. Người thay thế anh, Igor Jesus, thi đấu đầy xông xáo nhưng sự phung phí của hàng công suýt chút nữa đã khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Sang hiệp hai, Porto dù thiếu người vẫn vùng lên mạnh mẽ. Lần lượt William Gomes và Alan Varela khiến các cổ động viên Forest thót tim khi đưa bóng trúng xà ngang. Tuy nhiên, sự kiên cường của hàng thủ và một chút may mắn đã giúp đội bóng nước Anh bảo toàn thành quả.

Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội bóng đồng hương Aston Villa, hứa hẹn một cuộc nội chiến Premier League rực lửa để tranh tấm vé đến trận chung kết. Với Porto, cái dớp không thắng trên đất Anh vẫn tiếp tục kéo dài đầy cay đắng.