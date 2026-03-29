Nộp thêm tiền, hàng trăm căn hộ và nhà thấp tầng sẽ được cấp sổ

  • Chủ nhật, 29/3/2026 16:54 (GMT+7)
Dự án Florita thuộc Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng do Công ty CP Khải Huy Quân làm chủ đầu tư sẽ được cấp sổ hồng cho 570 căn hộ. Tương tự, dự án khu nhà ở thấp tầng tại phân khu 18B, xã Nhà Bè do Công ty CP địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư sẽ được cấp sổ cho 58 căn nhà thấp tầng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

can ho anh 1

Tổ công tác 1645 thống nhất cấp sổ hồng cho 570 căn hộ Florita.

Theo đó, dự án chung cư lô A1 (Florita) thuộc Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, TP.HCM do Công ty CP Khải Huy Quân làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4 Block quy mô 18 tầng và một hầm. Florita có 570 căn hộ ở và 115 căn thương mại dịch vụ, officetel. Chủ đầu tư đang đề nghị cấp giấy chứng nhận 570 căn hộ ở cho người mua nhà.

Theo báo cáo, dự án đang gặp một số vướng mắc liên quan nghĩa vụ tài chính do có điều chỉnh chức năng của tầng 3 dự án và vướng mắc một số vấn đề liên quan công tác phòng cháy chữa cháy, giấy phép môi trường.

Sau khi nghe báo cáo, Tổ công tác 1645 thống nhất cấp sổ hồng cho 570 căn hộ của người dân, giữ lại phần thương mại dịch vụ của dự án đến khi chủ đầu tư thực hiện các thủ tục như nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy và giấy phép môi trường.

Tổ công tác 1645 cũng đã họp bàn và tháo gỡ vướng mắc cho dự án khu nhà ở thấp tầng tại phân khu 18B, xã Nhà Bè, TP.HCM do Công ty CP địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư.

can ho anh 2

58 căn nhà ở thấp tầng tại phân khu 18B, xã Nhà Bè, TP.HCM cũng được cấp sổ.

Dự án có quy mô 58 căn nhà thấp tầng. Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với 58 căn nhà đã xây dựng hoàn thành.

Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các đơn vị có liên quan hoàn thành các thủ tục để hoàn chỉnh pháp lý dự án. Đồng thời chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) để nhanh chóng cấp sổ hồng cho người dân.

Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC tính làm loạt dự án 150.000 tỷ

Ngay sau khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại điều hành, FLC đã ký biên bản ghi nhớ đề xuất loạt dự án hạ tầng, đô thị, du lịch tại Gia Lai với tổng vốn khoảng 150.000 tỷ đồng.

5 giờ trước

Cổ phiếu bất động sản 'nổi sóng'

Dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu bất động sản, kéo loạt mã tăng trần và trở thành lực đẩy chính giúp VN-Index bật tăng hơn 28 điểm trong phiên 27/3.

17:18 27/3/2026

Chủ nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam sắp đổi tên

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến đổi tên thành Tổng công ty nhằm phù hợp với định hướng chiến lược, nâng tầm tổ chức và tái định vị vai trò, hình ảnh trong chuỗi giá trị ngành dầu khí.

01:00 24/3/2026

Theo Duy Quang/Tienphong.vn

  Công ty cổ phần Him Lam

    Công ty cổ phần Him Lam

    Tập đoàn Him Lam chuyên đầu tư trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, giáo dục với nhiều dự án sân golf, resort cỡ lớn, gắn bó với tên tuổi đại gia Dương Công Minh.

    • Thành lập: 1994
    • Sáng lập: Dương Công Minh
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

Bien dong nhan su tai nhieu ngan hang hinh anh

Biến động nhân sự tại nhiều ngân hàng

16:54 29/3/2026

Những thông tin công bố trước thềm đại hội đồng cổ đông của nhiều ngân hàng năm nay cho thấy sẽ có nhiều biến động nhân sự cấp cao, phản ánh quá trình điều chỉnh chiến lược và tái cấu trúc quản trị đang được đẩy nhanh.

Lai vay mua oto 'nhay vot' hinh anh

Lãi vay mua ôtô 'nhảy vọt'

13:50 29/3/2026

Sau khi lãi suất cho vay mua nhà tăng trên diện rộng, đến nay, lãi suất vay mua ôtô cũng đang tăng nhanh tại nhiều ngân hàng. Lãi suất thả nổi hiện đã gần chạm mốc 14%/năm.

