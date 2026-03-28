Nôn ra máu nhẹ, người phụ nữ TP.HCM đột ngột nguy kịch sau vài giờ

Từ triệu chứng nôn ra máu tưởng chừng thường gặp, bác sĩ phát hiện người phụ nữ 63 tuổi mắc biến chứng hiếm rò động mạch chủ - tá tràng, nguy cơ tử vong rất cao nếu không xử trí kịp thời.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Ngày 27/3, bác sĩ chuyên khoa II Dư Minh Ngà, khoa Ngoại Tiết niệu - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp xuất huyết tiêu hóa do nguyên nhân hiếm gặp, đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân là nữ, 63 tuổi, ngụ TP.HCM, nhập viện ngày 19/3 với biểu hiện nôn ra máu đỏ bầm kèm thức ăn, chóng mặt và mệt nhiều. Trước đó, người bệnh có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau do đau nhức khớp.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân còn tỉnh táo, huyết áp 100/60 mmHg, mạch 89 lần/phút, bụng mềm nhưng đau vùng thượng vị. Các bác sĩ tiến hành nội soi dạ dày cấp cứu song không phát hiện vị trí chảy máu. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định chụp CT mạch máu bụng. Kết quả ghi nhận túi phình động mạch chủ bụng ngay dưới động mạch thận.

Chỉ ít giờ sau, tình trạng người bệnh diễn tiến nhanh theo hướng xấu như da xanh, niêm nhợt, đi ngoài phân đỏ tươi, mạch tăng lên 116 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/40 mmHg. Trước diễn biến này, ê-kíp nghi ngờ biến chứng hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm là rò động mạch chủ - tá tràng.

Bệnh nhân được hội chẩn khẩn với chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu và chuyển mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ xác định túi phình động mạch chủ bụng đã vỡ và thông vào tá tràng đoạn D3, gây xuất huyết tiêu hóa ồ ạt dẫn đến sốc mất máu.

Ê-kíp tiến hành khâu lỗ thủng tá tràng, đồng thời thay đoạn động mạch chủ bị phình bằng mảnh ghép mạch máu nhân tạo. Ca mổ kéo dài gần 7 giờ, sau phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực, theo dõi sát nguy cơ nhiễm trùng. Hiện người bệnh tỉnh táo, tình trạng ổn định và dự kiến xuất viện trong thời gian tới.

Theo bác sĩ Ngà, rò động mạch chủ - tá tràng (Aortoenteric fistula - AEF) là biến chứng cực kỳ hiếm của phình động mạch chủ bụng nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được phát hiện sớm. Bệnh thường có dấu hiệu cảnh báo ban đầu là một đợt xuất huyết tiêu hóa nhẹ (herald bleed), sau đó có thể nhanh chóng tiến triển thành xuất huyết ồ ạt và sốc mất máu.

Đáng chú ý, nội soi tiêu hóa có thể không phát hiện được nguyên nhân, trong khi chụp CT mạch máu (CTA) là phương tiện quan trọng giúp chẩn đoán và định hướng xử trí.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Ngà khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi có dấu hiệu nôn ra máu hoặc đi ngoài ra máu, kể cả lượng ít. Đặc biệt, người lớn tuổi có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cần đi khám sớm khi có triệu chứng bất thường.

Ngoài ra, việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài có thể che lấp triệu chứng và làm nặng thêm tình trạng xuất huyết. Khám sức khỏe định kỳ là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm các bệnh lý mạch máu nguy hiểm, từ đó can thiệp kịp thời.