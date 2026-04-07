Nơi nào trên thế giới có cộng đồng người Việt đông đúc nhất?

Người Việt hiện có mặt tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ với quy mô khoảng 6 triệu người. Nhưng họ không phân tán một cách ngẫu nhiên. Qua nhiều thập kỷ, sức sống bền bỉ đã tạo nên những "thủ phủ" mang đậm bản sắc Việt giữa lòng các đô thị quốc tế.

Từ San Jose, Little Saigon ở California đến Cabramatta của Sydney hay quận 13 ở Paris, những cái tên này đã trở thành những góc quen của người Việt xa xứ, nơi nhịp sống quê nhà vẫn hiện diện mỗi ngày.

Nhiều bảng hiệu được viết bằng tiếng Việt tại San Jose. Ảnh: Eater.

San Jose (Mỹ)

Một trong những nơi thường được nhắc đến đầu tiên là San Jose (bang California, Mỹ). Ước tính khoảng 145.000-150.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc, đây được xem là một trong những thành phố có đông người Việt nhất tại nước ngoài.

Sau nhiều thập kỷ định cư, cộng đồng tại đây đã phát triển thành một hệ sinh thái khá hoàn chỉnh. Người Việt có thể khám bệnh, học hành, mua sắm… gần như trong cùng một mạng lưới dịch vụ do chính cộng đồng hình thành và vận hành.

Khu Little Saigon ở San Jose không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, nơi các lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo người Việt và cả người bản địa tham gia. Ở đó, tiếng Việt, ẩm thực Việt và tập quán được duy trì như một phần tự nhiên của đời sống.

Houston (Mỹ)

Rời California, Houston (bang Texas) là một ví dụ điển hình cho sự dịch chuyển và mở rộng của cộng đồng người Việt trong những thập kỷ gần đây. Đây là một trong những trung tâm người Việt lớn nhất tại Mỹ, đặc biệt nổi bật ở khu vực Bellaire và các khu thương mại châu Á lân cận.

Cộng đồng này nổi bật ở hoạt động kinh doanh, với hệ thống nhà hàng, cửa hàng thực phẩm châu Á và đặc biệt là ngành nail - lĩnh vực mà người Việt chiếm tỷ lệ lớn và tạo nguồn thu ổn định.

Không gian này cũng không chỉ có người Việt, mà là một khu vực châu Á đa sắc tộc, nơi cộng đồng người Hoa, Hàn Quốc cùng hiện diện và phát triển song song. Chính sự đan xen này tạo nên một nhịp sống khá đặc biệt: Các khu chợ, nhà hàng, lễ hội văn hóa diễn ra quanh năm, trong đó những dịp như Tết Nguyên đán thường trở nên sôi động hơn hẳn.

Paris (Pháp)

Paris có khoảng 50.000-70.000 người Việt, là một trong những cộng đồng lâu đời tại châu Âu. Người Việt tập trung chủ yếu ở quận 13, khu vực vốn nổi tiếng với các siêu thị châu Á, nhà hàng và mạng lưới dịch vụ phục vụ cộng đồng nhập cư.

Tuy nhiên, khác với nhiều cộng đồng tại Mỹ, người Việt ở Paris có xu hướng hòa nhập sâu hơn vào xã hội bản địa. Tiếng Pháp được sử dụng phổ biến trong đời sống thường ngày nhưng các giá trị văn hóa, ẩm thực... vẫn được duy trì bền bỉ.

Các cơ sở kinh doanh của người Việt tại Paris thường có tuổi đời lâu năm, hoạt động ổn định và phục vụ cả người bản địa. Các hoạt động gắn kết cộng đồng ở đây được nuôi dưỡng bởi những mối liên hệ xã hội và văn hóa đã hình thành qua nhiều thế hệ.

Berlin (Đức)

Bên trong Trung tâm Đồng Xuân tại Đức. Ảnh: Dong Xuan Center.

Berlin là một trong những điểm tụ cư lớn của người Việt tại châu Âu. Khác với các cộng đồng tại Mỹ hay Australia, người Việt ở đây gắn với một câu chuyện di cư khá đặc thù, khi nhiều người sang Đức từ thời Đông Đức theo diện lao động hợp tác, sau đó ở lại và dần ổn định cuộc sống.

Chính bối cảnh này khiến cộng đồng tại Berlin phát triển theo hướng gắn chặt với hoạt động kinh doanh và buôn bán. Trung tâm rõ nét nhất là Trung tâm Đồng Xuân, khu thương mại quy mô lớn do người Việt vận hành.

Tại đây, từ hàng hóa, dịch vụ ăn uống đến các hoạt động giao thương đều do người Việt đảm nhiệm, tạo nên một không gian vừa mang tính kinh tế, vừa mang màu sắc cộng đồng rất rõ.

Sydney (Australia)

Sydney có khoảng hơn 100.000 người Việt, tập trung chủ yếu tại khu Cabramatta. Đây là một trong những khu vực có dấu ấn văn hóa Việt rõ rệt tại Australia, với hệ thống chợ, nhà hàng, tiệm vàng và các dịch vụ quen thuộc.

Cabramatta cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện cộng đồng lớn, đặc biệt là Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo người Việt và cả người bản địa. Các hoạt động này góp phần duy trì bản sắc văn hóa và tăng sự hiện diện của cộng đồng trong xã hội.

Người Việt tại Sydney có xu hướng ổn định về kinh tế và tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực như giáo dục, kinh doanh và chính trị địa phương. Điều này tạo nên một cộng đồng vừa có bản sắc riêng, vừa hội nhập tốt với môi trường xung quanh.