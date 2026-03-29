Quốc gia có mật độ dân số 'đông nghẹt thở'

Chỉ rộng hơn 2 km² nhưng Monaco lại là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới. Điều gì khiến quốc gia nhỏ bé bên bờ Địa Trung Hải này trở nên "đông nghẹt thở" đến vậy?

Nằm giữa lòng châu Âu, nép mình bên bờ biển xanh của Pháp, Monaco là quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới sau Thành Vatican. Monaco có đường biên giới trên bộ dài 5,47 km với Pháp và đường bờ biển dài 3,83 km trên biển Địa Trung Hải. Nơi đây giống như một "viên kim cương tí hon" nhưng lại mang một trong những nghịch lý lớn nhất thế giới: Diện tích cực nhỏ nhưng mật độ dân số lại cao kỷ lục.

Theo dữ liệu từ Worldometers, với khoảng hơn 38.125 cư dân sống trên diện tích chỉ khoảng 2 km², mật độ dân số của Monaco lên tới hơn 25.562 người/km². Con số này vượt xa hầu hết quốc gia, thậm chí tiệm cận những khu đô thị đông đúc nhất hành tinh.

Vì sao Monaco lại "đông nghẹt thở"?

Khác với phần lớn các quốc gia khác, Monaco gần như không có nông thôn, rừng hay đất trống. Toàn bộ lãnh thổ đều được đô thị hóa, biến nơi đây thành một "thành phố quốc gia" đúng nghĩa.

Những tòa nhà cao tầng mọc san sát, đường phố nhỏ hẹp nhưng luôn tấp nập. Không gian sống được tận dụng tối đa theo chiều dọc, giúp hàng chục nghìn con người có thể sinh sống trong một diện tích cực kỳ khiêm tốn.

10 quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới Quốc gia/Vùng lãnh thổ Mật độ dân số (người/km²) So với Monaco Monaco 25.562 --- Macao (Trung Quốc) 24.106 Thấp hơn ~8% Singapore 8.437 Thấp hơn ~3 lần Hong Kong (Trung Quốc) 7.027 Thấp hơn ~3,5 lần Gibraltar 4.087 Thấp hơn ~6 lần Bahrain 2.205 Thấp hơn ~12 lần Maldives 1.772 Thấp hơn ~14 lần Malta 1.716 Thấp hơn ~15 lần Bangladesh 1.366 Thấp hơn ~19 lần Sint Maarten 1.307 Thấp hơn ~20 lần Nguồn: Worldometer.

Điều đặc biệt là Monaco không phải nơi có dân số bùng nổ tự nhiên, mà là điểm đến của giới giàu có toàn cầu. Quốc gia này nổi tiếng với chính sách không đánh thuế thu nhập cá nhân (trong đa số trường hợp), biến nơi đây thành “thiên đường tài chính” hấp dẫn.

Nhờ đó, rất nhiều triệu phú, tỷ phú chọn Monaco làm nơi sinh sống, khiến mật độ dân số luôn duy trì ở mức cực cao dù diện tích không đổi. Do vậy, điều này cũng khiến nơi đây có mật độ người giàu cao bậc nhất toàn cầu.

Những điều thú vị ít ai biết về Monaco

Ngoài có mật độ dân số lớn nhất thế giới, một số điều thú vị dưới đây về đất nước Monaco chắc chắn sẽ khiến bạn kinh ngạc:

Phần lớn cư dân không phải người bản địa

Theo The Facts Institute, những người sinh ra hoặc nhập quốc tịch tại Monaco được gọi là người Monégasque. Người bản địa chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, trong khi đa số dân cư là người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Pháp và Italy. Nguyên nhân chủ yếu là Monaco có môi trường sống an toàn, mức sống cao và chính sách thuế hấp dẫn, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho giới giàu có trên toàn thế giới. Ngoài ra, do những lợi ích và trợ cấp khi trở thành công dân, việc chính quyền cấp quyền công dân là rất hiếm khi xảy ra.

Không có sân bay riêng

Monaco không có sân bay do diện tích quá nhỏ. Du khách thường bay đến thành phố Nice (Pháp) rồi di chuyển bằng ôtô hoặc trực thăng.

Một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới

Giá bất động sản tại Monaco thuộc hàng cao nhất hành tinh, có thể lên tới hàng chục nghìn USD/m². Một căn hộ nhỏ tại đây cũng có giá tương đương biệt thự ở nhiều nước khác.

Cư dân sống thọ

Theo số liệu năm 2024 từ Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Monaco (IMSEE), tuổi thọ trung bình của cư dân Monaco là 87, cao nhất thế giới. Xét theo giới tính, tuổi thọ trung bình của nam giới Monaco là 84, trong khi phụ nữ trên 90 tuổi.

Một số người cho rằng tuổi thọ cao này là nhờ chế độ ăn Địa Trung Hải, cũng như sự gần gũi với hải sản tươi sống, trái cây và rau quả. Tuy nhiên, nhiều khả năng đó là do khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời và một khoản tiền tiết kiệm lớn.

Có số lượng cảnh sát trên đầu người cao hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới

Theo World Atlas, có lẽ là một trong những nơi an toàn nhất thế giới, Monaco có tỷ lệ một cảnh sát trên 73 cư dân. Lực lượng cảnh sát bao gồm một đơn vị chuyên trách vận hành các tàu tuần tra và giám sát, cũng như một đơn vị vệ sĩ quân sự bảo vệ cung điện. Các tiêu chuẩn an ninh rất nghiêm ngặt, với hệ thống giám sát video toàn quốc, ba đồn cảnh sát và nhận dạng khuôn mặt.

Cảnh sát được tuyển chọn từ lực lượng cảnh sát Pháp và trải qua thêm hai năm huấn luyện chuyên sâu để phục vụ tại Monaco. Việc truy tố thường cũng phải chịu mức án tối đa.

Phải lấn biển để tăng diện tích

Vì không thể mở rộng vào đất liền, Monaco đã phải thực hiện nhiều dự án lấn biển để có thêm không gian sinh sống - một giải pháp hiếm thấy ở cấp quốc gia.