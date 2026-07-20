Nơi hàng trăm thân nhân gửi gắm kỷ vật cuối cùng của người lính

Thư phòng nhà văn chứa hàng trăm thư từ, nhật ký khác nhau của nhiều gia đình người lính gửi về. Theo ông Đặng Vương Hưng, thư và nhật ký là hai phương tiện biểu đạt tình cảm quan trọng nhưng có những đặc điểm rất khác nhau trong bối cảnh chiến tranh. Viết thư là nhu cầu thông tin phổ biến mà hầu như ai cũng có thể thực hiện, thậm chí những người không biết chữ cũng có thể nhờ người khác viết hộ; trong khi đó, việc viết nhật ký đòi hỏi người viết phải có một trình độ viết nhất định. Nhật ký thường là nơi người lính gửi gắm những tâm tư thầm kín nhất, trong khi thư đôi khi có thể được đọc chung với mọi người.