Không ngại để 'khối nghỉ hè' đọc miễn phí, nhà sách kiếm tiền thế nào?

Theo ông, một không gian an toàn, mang tính văn hóa cũng có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho phụ huynh thay vì những khu vui chơi tốn kém. Song, nhà sách chỉ bố trí lượng chỗ ngồi vừa đủ để khách có thể nghiên cứu kỹ ấn phẩm trước khi quyết định mua. “Lý do thứ nhất là để tiết kiệm diện tích trưng bày. Thứ hai là để tránh tình trạng nhiều khách hàng đến chỉ để ngồi nghỉ ngơi thay vì đọc sách”, Giám đốc chi nhánh TP.HCM của chuỗi nhà sách cho biết.