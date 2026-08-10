Không ngại để 'khối nghỉ hè' đọc miễn phí, nhà sách kiếm tiền thế nào?

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Nằm giữa khu dân cư và nhiều trường học như Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền..., Nhà sách Huy Hoàng có lợi thế tiếp cận nhóm khách hàng trẻ. Học sinh, sinh viên là một trong những nhóm khách thường xuyên tìm đến đây, bên cạnh những độc giả khác.
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Danh mục sách tại đây trải rộng từ tâm lý, kỹ năng, văn học đến sách tham khảo và các ấn phẩm phục vụ nhu cầu học tập. Sự đa dạng này giúp nhà sách đáp ứng nhiều nhóm độc giả, từ người đi làm tìm sách phát triển bản thân đến học sinh tìm tài liệu học tập và đọc thêm.
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Nhóm sách dành cho thiếu nhi chiếm một phần đáng kể trong không gian nhà sách, từ truyện tranh đến những ấn phẩm về khoa học, khám phá. Với trẻ em, việc đến nhà sách không nhất thiết bắt đầu bằng nhu cầu mua một cuốn sách. Nhiều em tìm đến để đọc, lựa chọn và khám phá những nội dung mình quan tâm.
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Đặc biệt trong kỳ nghỉ hè, nhà sách trở thành một địa điểm mà phụ huynh có thể đưa con đến đọc sách trong thời gian rảnh. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Huy Hải, Giám đốc chi nhánh TP.HCM của nhà sách Huy Hoàng, cho rằng việc trẻ đến nhà sách đọc sách là tín hiệu tích cực đối với văn hóa đọc.
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Theo ông, một không gian an toàn, mang tính văn hóa cũng có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho phụ huynh thay vì những khu vui chơi tốn kém. Song, nhà sách chỉ bố trí lượng chỗ ngồi vừa đủ để khách có thể nghiên cứu kỹ ấn phẩm trước khi quyết định mua. “Lý do thứ nhất là để tiết kiệm diện tích trưng bày. Thứ hai là để tránh tình trạng nhiều khách hàng đến chỉ để ngồi nghỉ ngơi thay vì đọc sách”, Giám đốc chi nhánh TP.HCM của chuỗi nhà sách cho biết.
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Với trẻ em, bài toán này được xử lý bằng cách bố trí khu vực thiếu nhi ở một góc riêng. Các em vẫn có thể ngồi đọc thoải mái nhưng hạn chế ảnh hưởng đến lối đi của những khách hàng khác.
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Sách giáo khoa, sách tham khảo, sách luyện thi và các đầu sách bổ trợ kiến thức được bố trí để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở nhiều độ tuổi.
Văn phòng phẩm, đồ chơi và mặt hàng dành cho trẻ được bố trí xen kẽ, tạo thêm lựa chọn cho khách đến mua.
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Theo ông Hải, văn phòng phẩm có vòng quay dòng tiền nhanh hơn sách, giúp duy trì những đầu sách có thể nằm trên kệ nhiều tháng. Vì vậy, nhà sách bố trí văn phòng phẩm ở tầng 1, trong khi tầng 2 tập trung vào sách, vừa phù hợp nhu cầu khách hàng vừa phục vụ bài toán vận hành.
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Tuy nhiên, ông khẳng định sách vẫn là phần cốt lõi của mô hình. Ông Hải cho biết doanh nghiệp có thể chấp nhận hy sinh một phần diện tích để tạo ra môi trường trải nghiệm văn hóa, bởi muốn bán được sách lâu dài thì trước hết phải tạo được nhu cầu đọc.
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“Chúng tôi cố duy trì mô hình nhà sách truyền thống. Mục tiêu là giữ gìn một không gian tri thức đúng nghĩa, giúp độc giả tận hưởng cảm giác thư thái khi đến trải nghiệm thay vì cảm giác quá nặng tính thương mại như một siêu thị”, đại diện nhà sách chia sẻ.
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Theo ông, kinh doanh nhà sách truyền thống chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng, nhất là khi thói quen đọc sách đang thay đổi. Vì vậy, người vận hành phải tìm cách xây dựng không gian văn hóa để khách hàng đến trải nghiệm, thư giãn và hình thành nhu cầu đọc, từ đó tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh sách về lâu dài.
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