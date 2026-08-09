Doanh thu nhà xuất bản HarperCollins tăng nhờ sách nói

Theo báo cáo, doanh số NXB tới từ nền tảng điện tử tăng 4% so với năm ngoái; trong đó, doanh số sách nói tăng 16%, còn nhiều tiềm năng phát triển.

Theo Publishers Weekly, dựa trên báo cáo kết quả tài chính kết thúc ngày 30/6, doanh thu quý của nhà xuất bản HarperCollins đã tăng 15%, kéo doanh thu cả năm tài chính 2026 lên mức 2,29 tỷ USD (tăng 6%). Dù vậy, lợi nhuận của tập đoàn ghi nhận mức giảm 3%, xuống còn 287 triệu USD .

News Corp - công ty mẹ của HarperCollins - cho biết sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ kết quả kinh doanh tích cực của nhóm sách hướng tới đại chúng (general books), đơn vị hưởng lợi lớn nhờ loạt sách Game Changer của tác giả Rachel Reid.

Bên cạnh đó, mảng xuất bản sách thiếu nhi cũng ghi nhận tăng doanh thu.

HarperCollins là một trong 5 công ty xuất bản lớn nhất thế giới. Ảnh: PCMag Australia.

Dù doanh thu tăng, lợi nhuận của HarperCollins vẫn giảm. Nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm được xác định một phần là do công ty xóa nợ khoản 13 triệu USD tại nhà phân phối Baker & Taylor, khi nhà phân phối này đóng cửa đầu năm nay.

Doanh thu từ nền tảng điện tử cả năm tăng 4%, chiếm tỷ trọng 23% tổng doanh thu bán lẻ. Riêng trong quý, doanh thu từ nền tảng điện tử tăng 12%, trong đó, doanh thu từ sách nói tăng 16%.

Tổng giám đốc điều hành của News Corp, ông Robert Thomson, đặt niềm tin vào tương lai của mảng sách nói (audiobook), nhất là khi có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

"AI có thể thực sự khiến mảng sách nói phát triển mạnh hơn, khi mang lại nhiều lựa chọn hơn về giọng đọc, hiệu ứng âm thanh cùng các công cụ khác, giúp sách gần gũi bạn đọc hơn", ông nhận định.

Lãnh đạo News Corp cũng nhấn mạnh khả năng của AI trong việc "tối ưu hóa chi phí dịch thuật ra nhiều ngôn ngữ, ở cả định dạng văn bản lẫn âm thanh".

Tuy nhiên, CEO HarperCollins Brian Murray cho biết công ty đang tập trung ứng dụng AI vào việc hỗ trợ dịch sách ra thị trường quốc tế, với ngôn ngữ quốc tế; còn với sách nói tiếng Anh, ông khẳng định ngoại trừ một số trường hợp hiếm hoi, mô hình xuất bản sách nói tiếng Anh hiện tại vẫn sẽ giữ nguyên việc sử dụng người đọc chuyên nghiệp.

Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, ông Thomson cho hay HarperCollins có thể sẽ nhận được phần chia từ thỏa thuận hòa giải trị giá 1,5 tỷ USD với Anthropic, khi công ty này phải bồi thường cho các tác giả và nhà xuất bản liên quan đến các khiếu nại bản quyền AI.

"Đây chắc chắn không phải là vụ kiện cuối cùng liên quan đến AI. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm những thương vụ pháp lý mang lại nguồn tiền lớn", ông nói.