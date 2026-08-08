Phương Nam đóng cửa nhà sách 44 năm tuổi tại TP.HCM

Nhà sách Phương Nam - Phú Thọ tại TP.HCM thông báo dừng hoạt động từ ngày 15/8, sau 44 năm hoạt động.

Ngày 7/8, Nhà sách Phương Nam đăng thông tin đóng cửa Nhà sách Phương Nam - Phú Thọ (đường 3/2, TP.HCM). Theo thông báo, nhà sách sẽ tiếp tục hoạt động tới ngày 15/8. Đơn vị gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã yêu thương, ủng hộ nhà sách trong suốt 44 năm qua.

"Hành trình của nhà sách Phú Thọ tuy phải dừng lại nhưng những kỷ niệm đẹp đã tạo dựng cùng bao thế hệ độc giả trong thời gian hoạt động sẽ còn được ghi nhớ mãi", đại diện nhà sách chia sẻ.

Nhà sách Phương Nam đóng cửa Nhà sách Phương Nam - Phú Thọ (đường 3/2, TP.HCM). Ảnh: FB.

Dưới phần bình luận, nhiều độc giả thể hiện sự tiếc nuối vì nhà sách đóng cửa. "Tuổi thơ trốn học đạp xe từ Tân Phú qua đây lê la cả buổi đọc sách, rồi cứ Noel là phải ra đây lựa thiệp", một độc giả viết. Một độc giả khác ghi: "Hồi học cấp 2 lúc bắt đầu chạy xe đạp, cứ tan học là rủ đám bạn đạp lên nhà sách Phú Thọ dưới trời nắng. Tạm biệt một phần ký ức tuổi học trò!".

Nhà sách Phương Nam - Phú Thọ ra đời năm 1982, có lịch sử gắn bó 44 năm với người dân TP.HCM. Đây cũng là nhà sách đầu tiên của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, đặt nền móng cho quá trình phát triển hệ thống nhà sách Phương Nam.

Nằm tại vị trí đắc địa, Nhà sách Phương Nam - Phú Thọ từng là một trong những nhà sách bán lẻ có diện tích và quy mô hàng đầu TP.HCM.

Suốt nhiều thập kỷ, nơi đây không chỉ là điểm cung cấp hàng chục nghìn đầu sách, văn phòng phẩm, đồ chơi trí tuệ mà còn là ký ức tuổi thơ và không gian văn hóa quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, độc giả khu vực Quận 11, Quận 10 và Quận 5 cũ.

Để thích ứng với xu hướng bán lẻ mới, nhà sách từng trải qua đợt thay đổi vào giai đoạn 2017-2018, mở rộng tích hợp mô hình không gian đọc sách kết hợp thưởng thức đồ uống, khu vui chơi cho trẻ em và không gian trải nghiệm văn hóa.

Tháng 5/2025, Thiên Long mua hơn 75% vốn chuỗi nhà sách Phương Nam. Thương vụ này giúp Thiên Long nhanh chóng nắm quyền chi phối hệ thống gần 50 nhà sách của Phương Nam trên toàn quốc, đồng thời đưa loạt nhân sự cấp cao sang điều hành doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng thay đổi. Đầu năm 2026, Thiên Long công bố tái cấu trúc danh mục đầu tư, trong đó có việc thoái vốn khỏi Phương Nam nhằm tối ưu hiệu quả tài chính, tạo dư địa cho đối tác chiến lược nước ngoài, đặc biệt là thương vụ bán cổ phần cho tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản).

Sau đó, hàng loạt lãnh đạo có liên quan đến Thiên Long tại Phương Nam cũng nộp đơn từ nhiệm, cho thấy quá trình rút lui được triển khai.

Việc đóng cửa nhà sách này diễn ra không lâu sau khi Nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần, một thương hiệu quen thuộc khác với độc giả TP.HCM, cũng dừng hoạt động.