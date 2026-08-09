Chữ hiếu không chỉ ở lời cầu nguyện

Vu Lan báo hiếu là dịp để mỗi người nhìn lại cách mình yêu thương cha mẹ, bởi lòng hiếu thảo cần được nuôi dưỡng bằng hành động mỗi ngày.

Mỗi mùa Vu Lan, nhiều người tất bật chuẩn bị mâm cơm, mua những món quà ý nghĩa hay đến chùa cầu bình an cho cha mẹ. Những việc làm ấy đều đáng trân trọng, bởi chúng nhắc mỗi người nhớ về công ơn sinh thành và dưỡng dục. Nhưng nếu lòng hiếu chỉ được nhắc đến trong một ngày lễ, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho những lời hẹn "để hôm khác", thì Vu Lan sẽ chỉ còn là một nghi thức, thay vì trở thành một cách sống.

Mỗi mùa Vu Lan, nhiều người tất bật chuẩn bị mâm cơm, mua những món quà ý nghĩa hay đến chùa cầu bình an cho cha mẹ. Ảnh: Magnific.

Điều khiến cha mẹ hạnh phúc hiếm khi là những món quà đắt tiền. Thứ họ mong mỏi hơn thường rất bình dị: Một cuộc gọi hỏi thăm sau ngày làm việc, một bữa cơm có đủ các thành viên, vài phút lắng nghe mà không vội nhìn vào điện thoại, hay đơn giản là biết con mình vẫn khỏe mạnh và bình an. Khi tuổi tác ngày một nhiều, cha mẹ không cần chúng ta làm những điều lớn lao, mà cần cảm giác mình vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của con.

Đáng tiếc là điều giản dị ấy lại thường bị bỏ quên. Chúng ta dành phần lớn thời gian để theo đuổi công việc, xây dựng sự nghiệp và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc gọi về nhà thưa dần, những lần về quê cũng ít hơn. Chỉ đến khi không còn cơ hội để nói một lời hỏi han, nhiều người mới nhận ra điều mình tiếc nuối nhất không phải là chưa mua được món quà nào thật giá trị, mà là đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc bình thường bên những người mình yêu thương nhất.

Cha mẹ không cần chúng ta làm những điều lớn lao, mà cần cảm giác mình vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của con. Ảnh: Magnific.

Vì vậy, hiếu không phải là một nghi lễ diễn ra vào tháng bảy âm lịch, mà là cách chúng ta lựa chọn đối xử với cha mẹ mỗi ngày.

Hiếu là kiên nhẫn khi cha mẹ lặp lại một câu chuyện. Hiếu là chủ động gọi điện trước khi cha mẹ phải chờ. Hiếu là dành thời gian ngồi cạnh, lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ hỏi vài câu qua loa rồi vội vã kết thúc cuộc trò chuyện.

Những hành động nhỏ ấy tưởng như bình thường nhưng lại bền bỉ nuôi dưỡng tình thân, giúp khoảng cách giữa các thế hệ được lấp đầy bằng sự thấu hiểu.

Đó cũng là một trong những nội dung mà Sa môn Thích Pháp Hòa gửi gắm qua bộ sách gồm 3 tập của mình: Chia sẻ từ trái tim, Con đường chuyển hóa và Lá hoa trên đường về.

Qua những chia sẻ gần gũi về đời sống, gia đình và các mối quan hệ, thầy nhắc rằng: yêu thương không nằm ở những lời nói đẹp hay nghi thức trang trọng, mà được thể hiện bằng sự hiện diện, lắng nghe và khả năng chuyển hóa những phiền não trong chính mình.

Khi biết nhìn cha mẹ bằng sự thấu cảm thay vì kỳ vọng hay trách móc, chữ hiếu sẽ không còn là một bổn phận phải hoàn thành, mà trở thành một cách sống tự nhiên được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Bộ sách của Sa môn Thích Pháp Hòa.

Vu Lan vì thế không chỉ để tưởng nhớ công ơn sinh thành, mà còn là lời nhắc mỗi người nhìn lại chính mình. Bởi đến cuối cùng, điều cha mẹ nhớ nhất sẽ không phải món quà chúng ta từng tặng vào một dịp đặc biệt nào đó, mà là những ngày bình thường họ được con cái quan tâm, lắng nghe và đồng hành. Khi biết trân trọng những khoảnh khắc giản dị ấy, mỗi ngày còn được ở bên cha mẹ đều là một mùa Vu Lan trọn vẹn.