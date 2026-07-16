Tình yêu tiếp thêm sức mạnh cho nữ chiến sĩ trong mùa xuân Mậu Thân

Theo tác phẩm "Những thiên thần đường phố" của Mã Thiện Đồng, trong mùa xuân Mậu Thân 1968, những lời hẹn đôi lứa tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.

Đan cài giữa các trang viết về nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong tác phẩm Những thiên thần đường phố là những rung động trong sáng thuở thiếu thời, những chuyện tình không trọn vẹn và những cuộc chia ly không biết ngày gặp lại.

Giữa khói lửa chiến tranh, tình yêu vẫn âm thầm nảy nở, nâng đỡ những “bông sen thép” đi qua năm tháng khốc liệt.

‘Đánh xong trận này, cho hai đứa mày cưới nhau’

Từ những năm 1960, khi chỉ mới 15 tuổi, cô Ngọc Huệ đã làm giao liên, chỉ đường cho cán bộ ở vùng căn cứ Củ Chi. Những cán bộ thuộc Quân khu Sài Gòn - Gia Định như Trần Hải Phụng, Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu), Phạm Văn Hai… đều là “khách quen” thường xuyên nằm ở hầm trong vườn cao su nhà bà.

Sách Những thiên thần đường phố của Mã Thiện Đồng.

Năm 1964, khi vừa tròn 18 tuổi, Ngọc Huệ chính thức vào bộ đội. Công việc của bà gắn với những chuyến giao liên, đưa đón cán bộ từ căn cứ Hố Bò - Củ Chi về nội đô Sài Gòn - Gia Định, chuyển thư từ, thuốc men. Trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, bà đã gặp gỡ và đem lòng yêu người đồng đội tên Vinh. Tác giả Mã Thiên Đồng kể rằng lòng Ngọc Huệ lúc nào cũng thấp thỏm mong đợi mỗi lần nghe tin Vinh về căn cứ.

Đến giai đoạn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Ngọc Huệ được giao nhiệm vụ áp tải vũ khí vào nội đô Sài Gòn. Việc vận chuyển được chia thành nhiều chặng, trong đó hiểm nguy nhất là chặng vận chuyển vào nội đô Sài Gòn. Mỗi chuyến hàng đều được ngụy trang rất kỹ. Súng AK được cuốn trong tấm bồ, thuốc nổ, thủ pháo và lựu đạn giấu dưới những cần xé chất đầy rau củ, còn đạn được cất trong bộ ván gỗ giữa hai lớp gạo.

Trong đợt vận chuyển vũ khí lần này, Ngọc Huệ nôn nao hơn những lần trước vì lời hứa của chỉ huy Ba Đen: “Đánh xong trận này, cho hai đứa mày cưới nhau”.

Ký ức chiến tranh vẫn hằn sâu trong tâm khảm bà Ngọc Huệ. Ảnh: Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Những ngày cận Tết Mậu Thân, Ngọc Huệ nhận nhiệm vụ đưa một đơn vị khoảng hai chục người vào Sài Gòn để ém quân. Chuyến đi này không thành công.

Để đảm bảo an toàn, Ngọc Huệ được cấp trên phân công ở lại cứ, không tham gia trực tiếp cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân. Rồi tin dữ ập đến, Vinh hy sinh trong trận đánh vào Bộ Tổng tham mưu ngụy. Lời hứa “đánh xong trận này, cho hai đứa mày cưới nhau” không còn cách nào thực hiện. Chia sẻ với báo Dân Trí về ký ức đau buồn này, bà Huệ không kiềm được nước mắt.

Mất mát và đau thương không thể ngăn bước người chiến sĩ trẻ mà càng hun đúc tinh thần chiến đấu. Sau Tết Mậu Thân, bà Huệ trở lại với nhiệm vụ giao liên, tiếp tục vận chuyển thư, hàng, vũ khí từ Củ Chi xuống Gò Đen, Bến Lức, Long An rồi vào nội thành.

"Sắp đến ngày giải phóng rồi anh Bảy à"

Cô Ngọc Huệ không phải người duy nhất mang theo một mối tình dang dở. Trong Những thiên thần đường phố, Vũ Minh Nghĩa (Chính Nghĩa) cũng phải chịu nỗi đau không từ mà biệt với người thương.

Sinh ra ở vùng đất thép Củ Chi, cô Chính Nghĩa đã phụ má nuôi cán bộ nằm hầm, dẫn đường cho cán bộ, chạy tin, liên lạc khắp vùng căn cứ khi chỉ mới 13-14 tuổi. Cảm tình với cách mạng cứ thế ngày càng lớn mạnh trong tâm trí của cô bé. Năm 1964, sự kiện anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị chính quyền Mỹ xử bắn trở thành “giọt nước tràn ly”, thôi thúc Chính Nghĩa đi theo con đường cách mạng.

Bà Chính Nghĩa (trái) chụp cùng đồng đội khi còn trẻ. Ảnh: NVCC.

Năm 1965, Đội 5 của Biệt động Sài Gòn về Củ Chi, chiêu mộ thêm chiến sĩ mới. Trải qua 3 tháng huấn luyện, Chính Nghĩa gia nhập Đội 5 của Biệt động Sài Gòn, hoạt động dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nguyễn Thanh Xuân (Bảy Bê).

Ban đầu, Chính Nghĩa làm giao liên cho đơn vị, vận chuyển thư, vũ khí vào thành phố. Có những ngày, bà chạy liền hai ba chuyến từ Củ Chi, vào nội thành, lên Thủ Đức rồi ra Củ Chi, theo chân các thành viên và chỉ huy của Biệt động tung hoành trên khắp mặt trận. Do đó, Chính Nghĩa được đặt cho biệt danh “chiến sĩ tên lửa”.

Để che tai mắt của địch, tổ chức thường xuyên phân công Chính Nghĩa đóng cặp tình nhân với Bảy Bê. Qua những chuyến công tác, những lần vào sinh ra tử, tình cảm đồng chí, đồng đội dần được vun đắp thành tình yêu đôi lứa. Trong cuốn Những thiên thần đường phố, Chính Nghĩa vẫn còn nhớ câu thơ bà dành cho Bảy Bê: “Thủ trưởng nhìn em thủ trưởng cười / Em nhìn thủ trưởng em cười tươi!”. Đoạn ký ức ngắn ngủi ấy luôn khiến Chính Nghĩa bồi hồi mỗi khi nhớ lại.

Tình yêu của cả hai chưa kịp đơm hoa kết trái thì Bảy Bê bị địch bắt, đày ra Côn Đảo rồi bặt vô âm tín. Tin dữ khiến Chính Nghĩa nung nấu ý chí trả thù, quyết tâm ra trận. Sau nhiều lần thuyết phục chỉ huy, Chính Nghĩa được tham gia chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Cô là nữ biệt động duy nhất trong 15 chiến sĩ tấn công Dinh Độc Lập.

Khi ngồi trên chiếc xe tải nhỏ trong đoàn hành quân, Chính Nghĩa vẫn đau đáu về Bảy Bê: “Anh đang ở đâu! Anh có thấy em đang cùng cả đội mình vào đánh Dinh Độc Lập không anh! Sắp đến ngày giải phóng rồi anh Bảy à”.

Tình yêu đã tiếp thêm một phần sức mạnh cho Chính Nghĩa bước tiếp con đường cách mạng, chiến đấu đến ngày đất nước hòa bình.