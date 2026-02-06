Nơi GS Ngô Bảo Châu gắn bó 15 năm trước khi đến Hong Kong

Đại học Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) thông báo từ tháng 6, GS Ngô Bảo Châu sẽ gia nhập khoa Toán của trường Khoa học (Đại học Hong Kong). Qua đó, GS Châu chính thức rời Đại học Chicago (Mỹ) - ngôi trường ông đã gắn bó từ năm 2010 đến nay. Ảnh: University of Chicago.

Theo QS Top Universities, Đại học Chicago được thành lập vào năm 1856, là một trong những trường đại học nghiên cứu tư thục hàng đầu nước Mỹ. Bên cạnh các trường thuộc khối Ivy League, ngôi trường này cũng thường xuyên góp mặt trong top 10 các bảng xếp hạng đại học uy tín ở cả phạm vi quốc gia và quốc tế. Ảnh: Bloomberg.

Khuôn viên trường trải rộng hơn 84 ha tại phía nam trung tâm thành phố Chicago. Các công trình đầu tiên mang phong cách Gothic, lấy cảm hứng từ Đại học Oxford. Sau đó, kiến trúc hiện đại dần xuất hiện từ giữa thế kỷ XX. Ngày nay, khuôn viên trường là sự hòa trộn giữa cổ điển và đương đại với những điểm nhấn như tháp Mitchell, Robie House - ngôi nhà lịch sử do kiến trúc sư Frank Lloyd Wright thiết kế. Ảnh: University of Chicago.

Đại học Chicago chính thức đi vào hoạt động vào cuối thế kỷ XIX sau khi bang Illinois cấp giấy chứng nhận thành lập vào tháng 9/1890. Trường khởi nguồn từ cam kết tài trợ 600.000 USD của ông trùm dầu mỏ John D. Rockefeller cùng khoản hiến tặng đất từ chủ chuỗi cửa hàng bách hóa Marshall Field. Ngay từ đầu, hiệu trưởng đầu tiên của trường đã định hình trường như một cơ sở giáo dục nghiên cứu hiện đại, đề cao cơ hội bình đẳng và không gắn với tôn giáo. Ảnh: University of Chicago.

Tầm nhìn này trở thành nền tảng xuyên suốt lịch sử phát triển của Đại học Chicago và được thể hiện trong phương châm “Crescat scientia; vita excolatur” (tạm dịch: Hãy để tri thức không ngừng phát triển để làm phong phú đời sống con người). Ảnh: University of Chicago.

Hiện, Đại học Chicago có khoảng 16.000 sinh viên theo học với tỷ lệ sinh viên nam - nữ lần lượt là 56% và 44%. Đáng chú ý, trong gần 200 năm, ngôi trường này có 80 chủ nhân giải Nobel, 30 người đoạt Huân chương Khoa học Quốc gia Mỹ trong các lĩnh vực nhân văn, nghệ thuật và khoa học, cùng 9 nhà toán học đoạt Huy chương Fields (trong đó có GS Ngô Bảo Châu). Ngoài ra, nơi đây còn ghi nhận gần 50 học giả được trao học bổng MacArthur - thường được gọi là “giải thưởng thiên tài”. Ảnh: University of Chicago.

Thế mạnh đào tạo của trường là khoa học và nghệ thuật. Bên cạnh đó, trường còn nổi tiếng với hệ thống các trường đào tạo chuyên nghiệp như trường Y Pritzker, trường Kinh doanh Booth và trường Nghiên cứu Chính sách Công Harris. Nhiều ngành quan trọng, trong đó có Xã hội học, Kinh tế học, Luật học và Phê bình văn học gắn liền với đóng góp của các học giả và cựu sinh viên Đại học Chicago. Ảnh: University of Chicago.

Không chỉ có thế mạnh về học thuật, đời sống sinh viên của Đại học Chicago cũng gây chú ý với hơn 400 câu lạc bộ và hội nhóm hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ thể thao, nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo đến học thuật và chính trị. Tập thể tiêu biểu của trường là đội bóng bầu dục University of Chicago Bowl Team. Đội này từng tham gia gần 120 giải đấu và có 15 lần giành chức vô địch tại Mỹ. Ảnh: UChicago Athletics.

Đại học Chicago cũng là thành viên sáng lập Big Ten Conference - giải thể thao đại học liên trường lâu đời và cấp cao nhất tại Mỹ. Hiện nay, Đại học Chicago đại diện tổ chức 19 môn thể thao liên trường, thu hút hơn 500 vận động viên và khoảng 330 cuộc thi mỗi năm. Ảnh: University of Chicago.

Trong lĩnh vực truyền thông - điện ảnh, Đại học Chicago là cái nôi của Doc Films, hội điện ảnh sinh viên hoạt động liên tục lâu đời nhất tại Mỹ. Sinh viên yêu sân khấu có thể tham gia đoàn kịch ứng tác mang tên Off-Off Campus hoặc thực hành phát thanh tại đài WHPK thuộc sở hữu của trường. Ảnh: University of Chicago.

Về thứ hạng trên các bảng xếp hạng đại học thế giới, trong năm 2025 vừa qua, trường xếp hạng 15 trong xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education và hạng 13 trong xếp hạng của QS Top Universities. Ngoài ra, trường được đánh giá xếp hạng 10 về đào tạo nghệ thuật và hạng 9 về đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Ảnh: University of Chicago.

