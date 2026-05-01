Nơi con trai David Beckham hẹn hò bạn gái

Cruz thích hẹn hò với bạn gái tại một nhà hàng yên tĩnh, trong khi Romeo muốn bên người yêu ở một quán bar.

Theo Daily Mail, Cruz và Romeo Beckham vừa đăng tải video để giải đáp thắc mắc từ người hâm mộ.

Khi được fan hỏi về một buổi hẹn hò hoàn hảo, Romeo cho rằng: "Tôi cảm thấy buổi hẹn hò của tôi và Cruz sẽ hoàn toàn trái ngược nhau". Dù vậy, cả hai đều hướng đến sự lãng mạn, ấm cúng.

Cruz Beckham miêu tả chi tiết về một buổi tối hoàn hảo: "Đó sẽ là một nhà hàng yên tĩnh với đồ ăn ngon, nến và chai rượu vang hảo hạng. Chúng tôi sẽ dành cả tối để trò chuyện, tán tỉnh nhau một chút trước khi ra về".

Romeo và em trai giao lưu với người hâm mộ qua mạng xã hội. Ảnh: IGNV.

Trong khi đó, Romeo cũng lựa chọn một bữa tối ấm cúng tại nhà hàng Italy. Trước chia sẻ của Romeo, Cruz hài hước khi đề cập đến việc ăn mỳ spaghetti có thể nảy sinh tình huống "dính đầy mỳ và sốt trên miệng". Tuy nhiên, Romeo đáp: "Nếu cô gái đó thực sự thích em, cô ấy sẽ không bận tâm đến điều đó đâu". Anh còn cho biết thêm sau bữa tối, một quán bar chơi nhạc Jazz sẽ là điểm đến lý tưởng để kết thúc buổi hẹn hò.

Cũng trong cuộc trò chuyện, hai anh em nói về những hình xăm trên cơ thể. Cruz tiết lộ hình xăm anh thích nhất là dòng chữ "While My Guitar Gently Weeps" - tên ca khúc kinh điển của nhóm The Beatles do George Harrison sáng tác. Trái lại, Romeo khẳng định hình xăm ý nghĩa nhất với anh là chữ "Family" (Gia đình) được xăm ở vị trí sau gáy.

Đáng chú ý, cặp anh em còn tiết lộ những khả năng ít người biết của đối phương. Cruz không ngần ngại dành lời khen cho giọng hát của anh trai, trong khi Romeo bật mí Cruz nấu ăn rất ngon.

Thời gian qua, Cruz Beckham đang ghi nhận những bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc. Sau các buổi diễn cháy vé tại London, anh dự kiến tiếp tục diễn tại Mỹ và góp mặt tại nhiều sân khấu lớn trong mùa hè, trong đó có lễ hội Lollapalooza Chicago. Thành công ban đầu cũng khiến giới quan sát đánh giá anh là gương mặt tiềm năng tại Brit Awards trong thời gian tới.

Trong khi đó, Romeo từng theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, tập luyện tại học viện Arsenal. Tuy nhiên, Romeo sau đó quyết định rút khỏi sân cỏ để tập trung vào công việc người mẫu. Anh từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch của các thương hiệu thời trang lớn.

Romeo hẹn hò người mẫu kiêm DJ Kim Turnbull, từng chia tay rồi tái hợp. Trong khi đó, bạn gái hiện tại của Cruz là Jackie Apostel (hơn anh 10 tuổi).