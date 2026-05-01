Đồng Ánh Quỳnh xin lỗi

Nữ diễn viên lên tiếng xin lỗi vì những sai sót xảy đến ở fancon của Bùi Lan Hương. Cô cho biết sẽ dừng lại một thời gian để nhìn nhận lại bản thân.

Tối 30/4, Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng về những lùm xùm liên quan đến fancon của Bùi Lan Hương diễn ra ít ngày trước đó. Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp và cộng đồng fan của Bùi Lan Hương.

Đồng Ánh Quỳnh nhận lỗi sai khi đã vô tình tiết lộ thời gian tổ chức fancon của Bùi Lan Hương cho người hâm mộ của cô trước khi đồng nghiệp công bố bán vé.

"Sau những sự việc không đáng có, tôi đã gọi điện cho chị Hương để gửi đến chị một lời xin lỗi trực tiếp. Cả tôi và chị Hương đều muốn mang lại những gì đặc biệt và vui vẻ nhất cho mọi người trước, trong và sau fancon. Vì vậy, hai chị em mình thật sự không muốn mọi người tranh cãi gì cả. Về phần tôi, bản thân xin được dừng lại để tự nhìn nhận trước việc mình làm sai và xử lý những cảm xúc đang có. Mong mọi người nhận lời xin lỗi của một đứa còn đang cố gắng hoàn thiện những điểm khuyết của bản thân mỗi ngày", cô nói.

Đồng Ánh Quỳnh và các chị đẹp tại fancon của Bùi Lan Hương. Ảnh: @builanhuong.

Nữ diễn viên cũng phủ nhận việc đã đưa thẻ artist crew cho fan của cô để vào hậu trường fancon Bùi Lan Hương. Về việc một số fan của cô làm nhân viên trong fancon đồng nghiệp, Đồng Ánh Quỳnh nói cô hoàn toàn không biết việc này, chỉ đến khi đọc được trên mạng xã hội. Cô cam đoan bản thân và ê-kíp không sử dụng bất kỳ đặc quyền nào cho 3 vị trí nhân viên nói trên, không tham gia bất kỳ điều gì vào khâu tổ chức của ban tổ chức, ngoại trừ việc đi tập và chuẩn bị trình diễn các tiết mục cùng Bùi Lan Hương trong fancon.

"Sau cùng, đối với những người yêu quý tôi nói chung và Sói Con nói riêng, tôi xin lỗi vì để mọi người cùng tiếp cận những điều tiêu cực này. Đây là thiếu sót của tôi trong cách giao tiếp, đối mặt với những vấn đề xung quanh mình. Tôi sẽ dành thời gian sắp tới để tự nhìn nhận lại bản thân và cải thiện mình hơn. Từ tận đáy lòng, một lần nữa, xin lỗi vì làm ảnh hưởng và mất thời gian của mọi người. Tôi viết ở đây để xin lỗi chị Hương, xin lỗi EMs và mọi người đã phải thấy những điều vừa qua. Tôi nhận phần lỗi của mình và sẽ không bao giờ lặp lại nữa", Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một người mẫu và diễn viên. Cô lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án phim như Yolo - Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm, Mai… Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió.

