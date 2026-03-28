Nơi 'cấm cửa' sinh viên Mỹ đến tiệc tùng, thác loạn

Sau nhiều năm quá tải và mất trật tự, bao gồm 2 vụ xả súng chết người, Miami Beach "dứt tình" với kỳ nghỉ xuân khét tiếng bằng hàng loạt biện pháp siết chặt.

Khi đến thành phố Miami Beach (bang Florida, Mỹ) vào tuần này trong kỳ nghỉ xuân (khoảng thời gian hàng triệu sinh viên Mỹ đổ về các điểm du lịch, đặc biệt là bãi biển) nhiều người trẻ không khỏi bất ngờ.

Tại khu South Beach, cảnh tượng khá vắng vẻ, trái ngược với những năm trước khi đại lộ Ocean Drive, quán bar, quán cà phê và bãi biển chật kín người. Họ nhanh chóng nhận ra qua mạng xã hội rằng mọi người đã chuyển sang bãi biển lân cận ở Fort Lauderdale, thuộc quận Broward, cách đó khoảng 64 km về phía bắc.

“Miami Beach đã 'chia tay' kỳ nghỉ xuân rồi”, một người bình luận đùa trong video TikTok thu hút hàng chục lượt thích.

Trong nhiều thập kỷ, Fort Lauderdale từng là “thánh địa” nghỉ xuân của Nam Florida. Nhưng từ cuối thập niên 1980, sau các bất ổn, chính quyền siết chặt quản lý khiến dòng khách chuyển sang Daytona Beach và Miami Beach. Hiện tượng này dường như đang lặp lại, theo El Pais.

Concert và các chương trình âm nhạc ở South Beach từng là điều thu hút nhiều người trẻ ghé thăm trong kỳ nghỉ xuân. Ảnh: Miami Herald.

Sau gần hai thập kỷ là tâm điểm của kỳ nghỉ xuân, Miami Beach đã “dứt tình” từ 2 năm trước do tội phạm tăng vọt, đỉnh điểm là năm 2023 với hai vụ xả súng chết người. Theo giáo sư tội phạm học Alex Piquero (Đại học Miami), thành phố lo ngại không chỉ về an ninh mà còn về hình ảnh điểm đến.

Chính quyền thành phố đã phát động chiến dịch truyền thông với thông điệp “Miami Beach chia tay kỳ nghỉ xuân. Không phải tại chúng tôi, mà tại bạn. Chúng tôi chỉ muốn những điều khác biệt”, nhằm ngăn chặn các bữa tiệc đông người và tình trạng mất trật tự. Chính quyền cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm, cấm uống rượu trên bãi biển, đóng cửa các bãi đậu xe công cộng và tăng mức phạt.

Tuần này, nhà chức trách cho biết các biện pháp đã phát huy hiệu quả, với 253 vụ bắt giữ, giảm 24% so với năm trước. Ủy viên thành phố Alex Fernandez khẳng định thành phố có thể vừa đón khách vừa bảo vệ chất lượng sống của cư dân.

Người phát ngôn của thành phố cho biết các doanh nghiệp cũng ủng hộ mạnh kế hoạch này và ca ngợi “sự chuyển đổi sang một môi trường thân thiện và chú trọng đến sức khỏe hơn” với “các biện pháp an toàn quan trọng”. Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn cao hơn 7,5% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, tác động kinh tế không đồng đều. Các quán bar, hộp đêm và nhà hàng ở South Beach ghi nhận doanh thu giảm, một số chủ kinh doanh cho rằng quy định mới khiến khách truyền thống rời đi. Thành phố sẽ tổ chức các cuộc họp công khai với cư dân và chủ doanh nghiệp vào tháng tới để đánh giá kết quả.

Khu Las Olas, Fort Lauderdale, đông đúc sinh viên vui chơi vào ngày 20/3. Ảnh: Miami Herald.

Trong khi đó, Fort Lauderdale - dù cũng áp dụng một số biện pháp kiểm soát - lại thu hút dòng du khách mới nhờ cách tiếp cận “thân thiện” hơn. Website thành phố chào đón: “Chào mừng các bạn đến kỳ nghỉ xuân! Chúng tôi rất vui khi có bạn ở đây”.

Cảnh sát địa phương cho biết lượng khách tăng không kéo theo gia tăng các vụ việc nghiêm trọng. Từ đầu tháng, đã có hơn 1.100 biên bản vi phạm nhưng chỉ 49 vụ bắt giữ, chủ yếu liên quan đến uống rượu và gây rối.

Theo chuyên gia du lịch Marta Soligo (Đại học Nevada, Las Vegas), văn hóa đại chúng Mỹ thường gắn kỳ nghỉ xuân với việc “xả hơi”, nhưng thực tế nhiều sinh viên chỉ muốn thư giãn một cách có trách nhiệm.

Tại khu vực cuối đại lộ Las Olas Boulevard ở Fort Lauderdale, hàng trăm người trẻ tụ tập trên bãi biển, chơi bóng chuyền, chụp ảnh và livestream, trong khi cảnh sát cưỡi ngựa tuần tra. Dù có phàn nàn về sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh và việc bãi biển đóng cửa sớm, bầu không khí chung vẫn được đánh giá là thoải mái hơn.

Một nhân viên tại tiệm Nanou French Bakery and Café cho biết khách du lịch “rất dễ chịu” và lượng khách tăng lên đáng kể trong mùa này.

Khi màn đêm buông xuống, khu Las Olas trở nên sôi động với dòng người xếp hàng vào các quán bar có nhạc sống hoặc DJ - cho thấy “bữa tiệc” chỉ đơn giản là đã chuyển địa điểm.