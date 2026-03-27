Kỳ nghỉ của sinh viên Mỹ biến bãi biển thành 'chiến trường'

Các thị trấn ven biển bang Florida (Mỹ) đang phải “chuyền tay nhau” làn sóng du khách mùa nghỉ xuân (spring break), khi những đám đông say xỉn được tổ chức qua mạng xã hội tràn xuống, biến các bãi biển thành điểm nóng bạo lực và hỗn loạn.
Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa bãi biển Daytona sau hàng loạt vụ nổ súng và một cuộc “chiếm bãi biển” (takeover) khiến đám đông học sinh, sinh viên hoảng loạn giẫm đạp, tháo chạy.
Chỉ riêng một sự kiện “takeover” đã dẫn tới 133 vụ bắt giữ, buộc nhà chức trách phải áp dụng các biện pháp mạnh như tăng gấp đôi mức phạt, siết chặt quy mô tụ tập và biến toàn bộ khu vực thành vùng kiểm soát nghiêm ngặt, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Volusia.
Daytona dường như nhận ra sai lầm quá muộn, khi họ mở cửa đón dòng người từng bị các thị trấn biển khác từ chối. “Chính những nơi sẵn sàng chào đón khách nghỉ xuân thường là nơi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Tommy Ford, cảnh sát trưởng quận Bay (nơi có Panama City Beach từng là “thủ phủ tiệc tùng”) nhận định.
Khu vực Florida Panhandle trước đây nổi tiếng với các bữa tiệc bia trên bãi biển hay những cuộc thi áo ướt gợi cảm. Nhưng sau nhiều năm chứng kiến bạo lực, uống rượu khi chưa đủ tuổi và các vụ tấn công tình dục, chính quyền buộc phải ban hành lệnh cấm rượu, giới nghiêm và tăng cường lực lượng để giữ hình ảnh thân thiện với gia đình.
Dù vậy, nhiều du khách vẫn cố tình vượt rào. Tại Panama City Beach cuối tuần qua, một quán bar ven biển đông nghịt đã mất kiểm soát. Cảnh sát từ ba đơn vị phải dùng súng bắn đạn sơn và bình xịt hơi cay để giải tán đám đông, trong đó có những màn nhảy twerking phản cảm. Một sĩ quan thậm chí đã cảnh cáo một nhóm cô gái phải dừng ngay các điệu nhảy gợi dục, vì địa phương đã cấm các hành vi mang tính khiêu khích quá mức.
Trước các biện pháp siết chặt, nhiều bạn trẻ tìm đến các “điểm nóng” mới như Daytona, thậm chí sang tận Port Aransas (bang Texas). Tại đây, một vụ nổ súng gần đây khiến 5 người bị thương, và một thanh niên đã tử vong sau khi trèo lên nhảy trên một chiếc xe Jeep đang chạy.
Hiện lực lượng này đã phải áp dụng phương thức “trị an dựa trên dữ liệu”, theo dõi mạng xã hội để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tụ tập ngay từ sớm. Tuy nhiên, mùa nghỉ xuân vẫn chưa kết thúc. Thậm chí, tháng tới, học sinh trung học tại Atlanta sẽ tiếp tục đổ về các bãi biển Florida.
