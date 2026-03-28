Nỗi buồn đầu đời của Warren Buffett khi bị thần tượng từ chối

Nếu không đọc [The Intelligent Investor] vào cuối năm 1949, tôi có lẽ đã có một tương lai rất khác. Tôi ngay lập tức cảm thấy những gì ông nói hoàn toàn toàn chí lý. Và sau đó là cơ hội được học với ông, dưới sự hướng dẫn của Dave Dodd... điều đó đã định hình sự nghiệp của tôi.

Là học trò cưng của Graham, Warren đã đặt mục tiêu làm việc cho Graham - Newman sau khi tốt nghiệp. Thậm chí ông còn đề nghị làm việc không công. Graham có lẽ rất muốn nhận Warren, nhưng ông đã từ chối.

Graham chỉ nói, “Nghe này, Warren. Ở Phố Wall, các công ty 'danh tiếng', các ngân hàng đầu tư lớn, họ không thuê người Do Thái. Chúng tôi chỉ có khả năng thuê một số ít người ở đây. Và do đó, chúng tôi chỉ thuê người Do Thái”... Tôi biết mình không còn hy vọng gì nữa rồi.

Warren còn lạ gì tư tưởng bài Do Thái phổ biến ở nước Mỹ trong giai đoạn từ đầu đến giữa thế kỷ 20. Ông nội ông, Ernest, không hề ngại bày tỏ sự khinh miệt những ông chủ người Do Thái của Sommers và Hinky Dinky, hai trong số những chuỗi cửa hàng tạp hoá đang “giành chén cơm” của ông.

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: The Guardian.

Là một nhà môi giới chứng khoán, bố Warren đã tiếp xúc với nhiều nhà quản lý tiền tệ và chủ ngân hàng người Do Thái - hãy nhớ lại cuộc gặp với Sidney Weinberg, thuộc Goldman Sachs, khi Warren mới mười tuổi - nhưng chính sách đối ngoại biệt lập của nghị sĩ Howard Buffett vẫn ít nhiều gắn liền với ác cảm của người dân Mỹ đối với làn sóng nhập cư của người Do Thái, với Hitler đang càn quét hàng triệu người Do Thái tị nạn đang tìm mọi cách để có được thị thực. Và có vẻ như ông, hay Leila Buffett, cũng không bận tâm đến việc nhà họ ở Washington, D.C., nằm trong một khu dân cư “hạn chế” người Do Thái mua nhà ở đó.

Rất may, Warren Buffett không hề có tư tưởng bài Do Thái. Thật vậy, ông thần tượng Ben Graham. Sau này, ông sẽ có nhiều bạn bè là người Do Thái, trong số đó có Walter Schloss, cấp dưới nhạy bén của Graham, và giáo sĩ Myer Kripke, một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Buffett, người đứng đầu nhà thờ Do Thái Beth El ở Omaha.

Sau này, thay mặt Berkshire Hathaway, Buffett sẽ đầu tư vào nhiều công ty do người Do Thái sáng lập và điều hành. Ông rất ngưỡng mộ những người chủ đó, vì họ điều hành công ty rất chặt chẽ và hiệu quả, mà ông tin người chủ nào cũng nên làm vậy. Tóm lại, Warren Buffett là người luôn đặt giá trị nội tại lên hàng đầu.

Vì vậy, khi được giải thích tại sao Graham - Newman không thể nhận mình vào là, Warren đã rất thất vọng, nhưng ông hiểu. Ông gác lại nỗi buồn và quay về Omaha, một giấc mơ khác đang chờ đợi ông ở đó: Susan Thompson, người phụ nữ mà ông đã hạ quyết tâm lấy làm vợ.