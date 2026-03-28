Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Warren và Bill: Gates, Buffett và tình bạn đã thay đổi thế giới

Cuốn sách này kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn và rất đời về tình bạn giữa Bill Gates và Warren Buffett - một trong những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Xuất bản

Nỗi buồn đầu đời của Warren Buffett khi bị thần tượng từ chối

  • Thứ bảy, 28/3/2026 07:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Là học trò cưng của Graham, Warren đã đặt mục tiêu làm việc cho Graham - Newman sau khi tốt nghiệp. Thậm chí ông còn đề nghị làm việc không công.

Nếu không đọc [The Intelligent Investor] vào cuối năm 1949, tôi có lẽ đã có một tương lai rất khác. Tôi ngay lập tức cảm thấy những gì ông nói hoàn toàn toàn chí lý. Và sau đó là cơ hội được học với ông, dưới sự hướng dẫn của Dave Dodd... điều đó đã định hình sự nghiệp của tôi.

Là học trò cưng của Graham, Warren đã đặt mục tiêu làm việc cho Graham - Newman sau khi tốt nghiệp. Thậm chí ông còn đề nghị làm việc không công. Graham có lẽ rất muốn nhận Warren, nhưng ông đã từ chối.

Graham chỉ nói, “Nghe này, Warren. Ở Phố Wall, các công ty 'danh tiếng', các ngân hàng đầu tư lớn, họ không thuê người Do Thái. Chúng tôi chỉ có khả năng thuê một số ít người ở đây. Và do đó, chúng tôi chỉ thuê người Do Thái”... Tôi biết mình không còn hy vọng gì nữa rồi.

Warren còn lạ gì tư tưởng bài Do Thái phổ biến ở nước Mỹ trong giai đoạn từ đầu đến giữa thế kỷ 20. Ông nội ông, Ernest, không hề ngại bày tỏ sự khinh miệt những ông chủ người Do Thái của Sommers và Hinky Dinky, hai trong số những chuỗi cửa hàng tạp hoá đang “giành chén cơm” của ông.

Warren anh 1

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: The Guardian.

Là một nhà môi giới chứng khoán, bố Warren đã tiếp xúc với nhiều nhà quản lý tiền tệ và chủ ngân hàng người Do Thái - hãy nhớ lại cuộc gặp với Sidney Weinberg, thuộc Goldman Sachs, khi Warren mới mười tuổi - nhưng chính sách đối ngoại biệt lập của nghị sĩ Howard Buffett vẫn ít nhiều gắn liền với ác cảm của người dân Mỹ đối với làn sóng nhập cư của người Do Thái, với Hitler đang càn quét hàng triệu người Do Thái tị nạn đang tìm mọi cách để có được thị thực. Và có vẻ như ông, hay Leila Buffett, cũng không bận tâm đến việc nhà họ ở Washington, D.C., nằm trong một khu dân cư “hạn chế” người Do Thái mua nhà ở đó.

Rất may, Warren Buffett không hề có tư tưởng bài Do Thái. Thật vậy, ông thần tượng Ben Graham. Sau này, ông sẽ có nhiều bạn bè là người Do Thái, trong số đó có Walter Schloss, cấp dưới nhạy bén của Graham, và giáo sĩ Myer Kripke, một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Buffett, người đứng đầu nhà thờ Do Thái Beth El ở Omaha.

Sau này, thay mặt Berkshire Hathaway, Buffett sẽ đầu tư vào nhiều công ty do người Do Thái sáng lập và điều hành. Ông rất ngưỡng mộ những người chủ đó, vì họ điều hành công ty rất chặt chẽ và hiệu quả, mà ông tin người chủ nào cũng nên làm vậy. Tóm lại, Warren Buffett là người luôn đặt giá trị nội tại lên hàng đầu.

Vì vậy, khi được giải thích tại sao Graham - Newman không thể nhận mình vào là, Warren đã rất thất vọng, nhưng ông hiểu. Ông gác lại nỗi buồn và quay về Omaha, một giấc mơ khác đang chờ đợi ông ở đó: Susan Thompson, người phụ nữ mà ông đã hạ quyết tâm lấy làm vợ.

Anthony McCarten/NXB Trẻ

Warren Warren Buffett Warren Buffett Tỷ phú Từ chối

  • Warren Buffett

    Warren Buffett

    Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD (2018). Năm 2007 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới".

    • Ngày sinh: 30/8/1930
    • Nơi sinh: Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ

Đọc tiếp

Bước chuyển tư duy phát triển ngành xuất bản trong kỷ nguyên số

7 phút trước 09:00 28/3/2026

0

Chỉ thị số 04-CT/TW năm 2026 được ban hành trong một không gian phát triển hoàn toàn mới. Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ đang định hình lại toàn bộ chuỗi sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận tri thức, còn văn hóa, dữ liệu, nội dung số ngày càng trở thành nguồn lực phát triển quan trọng của quốc gia.

Thấy gì từ các tập đoàn xuất bản - truyền thông tại châu Á?

3 giờ trước 06:25 28/3/2026

0

Tại các nền xuất bản lớn châu Á, mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông hoạt động hiệu quả, giúp gia tăng giá trị tài sản trí tuệ, tạo chuỗi giá trị khép kín trong kinh doanh, có điều kiện tập trung cho lĩnh vực kiến thức chuyên môn.

SÁCH HAY

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

0

Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

Đi như tờ giấy trắng

20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

0

Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

Những bá chủ không gian

20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

0

Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

0

Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

0

Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

Loạn 12 sứ quân

11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

0

Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

Những ngày cách ly

19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

0

Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

Machiavelli

18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

0

Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý