Nội bộ MU dậy sóng

Bầu không khí tại Manchester United đang trở nên căng thẳng sau chuỗi khởi đầu thất vọng ở mùa 2025/26.

Vài cầu thủ MU hoài nghi năng lực của Amorim. Ảnh: Reuters.

Theo Manchester Evening News, tinh thần lạc quan từng hiện diện trong nội bộ “Quỷ đỏ” trước mùa giải 2025/26 nhanh chóng biến mất. Hiện tại, tình hình trở nên căng thẳng, sự lo lắng và bầu không khí u ám đang bao trùm toàn đội khi MU chỉ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League sau 4 vòng đấu.

Sau khi để thua Arsenal ngay trận mở màn và bị Fulham cầm hòa 1-1, MU chỉ có một chiến thắng duy nhất trước Burnley (3-2) vào ngày 30/8. Tuy nhiên, thất bại nặng nề 0-3 trong trận derby Manchester trước Man City cuối tuần qua khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Đáng thất vọng hơn, thầy trò Amorim còn bị loại khỏi Carabao Cup bởi đội hạng Tư Grimsby Town trên chấm luân lưu với tỷ số 11-12. Chuỗi kết quả nghèo nàn này khiến nội bộ MU bắt đầu xuất hiện những lo ngại về định hướng của HLV người Bồ Đào Nha.

Trước làn sóng chỉ trích, Amorim có buổi gặp gỡ với đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe. Dù vậy, nhà cầm quân 39 tuổi tỏ ra khá thoải mái khi đùa rằng ông thậm chí còn được đề nghị gia hạn hợp đồng sau cuộc trao đổi.

Áp lực dành cho Amorim càng lớn hơn khi MU sẽ tiếp đón Chelsea trên sân Old Trafford tại vòng 5 Premier League đêm 20/9. Đội bóng của HLV Enzo Maresca đang có phong độ ổn định với chuỗi bất bại (2 thắng, 2 hòa) từ đầu mùa.

